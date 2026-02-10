Deadliest Head Lice: উকুনই খুনি? সামান্য মাথার পোকা খেয়ে ফেলতে পারে একটা গোটা মানুষকে? রক্তচোষা রাক্ষসের আতঙ্কে কাঁপছে দেশ...

Deadliest Head Lice: উকুনই খুনি? সামান্য মাথার পোকা খেয়ে ফেলতে পারে একটা গোটা মানুষকে? রক্তচোষা রাক্ষসের আতঙ্কে কাঁপছে দেশ...
Deadliest Head Lice: মাথার উকুন কি মৃত্যু ঘটাতে পারে? এই প্রশ্নই ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেননা, পুরীতে ঘটেছে ঠিক এমন ঘটনাই। সাধারণত উকুন এত ক্ষতিকারক নয়। তবে, চিকিৎসা না করালে এটি কিছু কিছু ক্ষেত্রে মারাত্মক হতেই পারে।
Pediculus humanus capitis
ওড়িশার পুরীতে
ওড়িশার পুরীতে এক কিশোরীর মৃত্যুতে সামান্য উকুনই দায়ী-- এমনই আশঙ্কা। পুরীতে উকুন সংক্রমণের ফলে সৃষ্ট জটিলতার শিকার হয়ে লক্ষ্মীপ্রিয়া সাহু নামে ১২ বছরের এক কিশোরীর মৃত্যু ঘটেছে। ওই কিশোরী ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। দীর্ঘদিনের উকুন সংক্রমণের (prolonged lice infestation) ফলে তার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হয়ে পড়েছিল বলে চিকিৎসকরা সন্দেহ করছেন। লক্ষ্মীপ্রিয়ার মা সত্যভামা জানান, গত কয়েক মাস ধরে তার মেয়ে উকুনের সমস্যায় মারাত্মকভাবে ভুগছিল। তার মাথায় অসহ্য দুর্গন্ধ হওয়ায় সে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং সবসময় মাথা স্কার্ফ দিয়ে ঢেকে রাখত। অবস্থার অবনতি হলে সে রক্তবমি করতে শুরু করে। দ্রুত তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে শেষ পর্যন্ত বাঁচানো সম্ভব হয়নি।
মৃত্যুর কারণ উকুন?
উকুন খুনি?
রক্তচোষা উকুন?
প্রাণঘাতী উকুন-ক্ষত?
প্রতিরোধ
আমেরিকায় প্রতি বছর প্রায় ৭০০০০০ শিশু উকুনের আক্রমণের শিকার হয়। ভাবা যায়! ২০১৮ সালের একটা পরিসংখ্যান বলছে, মার্কিন মুলুকে উকুন সংক্রমণে মারা গিয়েছে অন্তত ১৭৭০টি শিশু। ওয়েলনেস বিশেষজ্ঞেরা ইদানীং বলছেন, উকুনের সমস্যা দেখা দিলে অবহেলা না করে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। যে আক্রান্ত তার বিছানা, বালিশের কভার এবং পোশাক নিয়মিত গরম জলে ধোয়া জরুরি।
