English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Deadliest Head Lice: উকুনই খুনি? সামান্য মাথার পোকা খেয়ে ফেলতে পারে একটা গোটা মানুষকে? রক্তচোষা রাক্ষসের আতঙ্কে কাঁপছে দেশ...

Deadliest Head Lice: উকুনই খুনি? সামান্য মাথার পোকা খেয়ে ফেলতে পারে একটা গোটা মানুষকে? রক্তচোষা রাক্ষসের আতঙ্কে কাঁপছে দেশ...

Deadliest Head Lice: মাথার উকুন কি মৃত্যু ঘটাতে পারে? এই প্রশ্নই ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেননা, পুরীতে ঘটেছে ঠিক এমন ঘটনাই। সাধারণত উকুন এত ক্ষতিকারক নয়। তবে, চিকিৎসা না করালে এটি কিছু কিছু ক্ষেত্রে মারাত্মক হতেই পারে।

| Feb 10, 2026, 05:51 PM IST
1/7

Pediculus humanus capitis

মাথার উকুন। যার বিজ্ঞানসম্মত নাম-- Pediculus humanus capitis। অনেকেই জানতে চান, উকুন থেকে কি মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে? একসময় এটাকে একটা কাল্পনিক ব্যাপার বলে মনে করা হত। অনেকে শুনে হেসেই উড়িয়ে দিত। কিন্তু বিষয়টা আর মোটেই তত হালকা নেই। 

2/7

ওড়িশার পুরীতে

ওড়িশার পুরীতে এক কিশোরীর মৃত্যুতে সামান্য উকুনই দায়ী-- এমনই আশঙ্কা। পুরীতে উকুন সংক্রমণের ফলে সৃষ্ট জটিলতার শিকার হয়ে লক্ষ্মীপ্রিয়া সাহু নামে ১২ বছরের এক কিশোরীর মৃত্যু ঘটেছে। ওই কিশোরী ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। দীর্ঘদিনের উকুন সংক্রমণের (prolonged lice infestation) ফলে তার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হয়ে পড়েছিল বলে চিকিৎসকরা সন্দেহ করছেন। লক্ষ্মীপ্রিয়ার মা সত্যভামা জানান, গত কয়েক মাস ধরে তার মেয়ে উকুনের সমস্যায় মারাত্মকভাবে ভুগছিল। তার মাথায় অসহ্য দুর্গন্ধ হওয়ায় সে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং সবসময় মাথা স্কার্ফ দিয়ে ঢেকে রাখত। অবস্থার অবনতি হলে সে রক্তবমি করতে শুরু করে। দ্রুত তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে শেষ পর্যন্ত বাঁচানো সম্ভব হয়নি।  

3/7

মৃত্যুর কারণ উকুন?

চিকিৎসকদের মতে, এক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ দুটি হতে পারে: সেপ্টিসেমিয়া হতে পারে। মাথায় উকুনের কারণে অনবরত চুলকানোর ফলে ক্ষত তৈরি হতে পারে। সেই ক্ষত থেকে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ হয়, আর তা রক্তে ছড়িয়ে পড়ে এবং তা থেকে সেপ্টিসেমিয়া হতে পারে। যা প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে। 

4/7

উকুন খুনি?

ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও একটা বড় কারণ। যার মাথায় উকুন হয়, সে উকুনের চিকিৎসা শুরু করে। আর ওই চিকিৎসায় ব্যবহৃত কোনো ওষুধ রোগীর শরীরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলতেই পারে। তা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে!

5/7

রক্তচোষা উকুন?

হাজার হাজার উকুন যদি দীর্ঘ সময় ধরে শরীর থেকে রক্ত শোষণ করতে থাকে, তবে শরীরে আয়রনের ঘাটতি হয়, তা থেকে তীব্র অ্যানিমিয়া দেখা দিতে পারে। এ থেকে হার্ট অ্যাটাক পর্যন্ত হতে পারে। কয়েক বছর আগে জর্জিয়াতেও এই একই কারণে এক কিশোরীর মৃত্যু ঘটেছিল। 

6/7

প্রাণঘাতী উকুন-ক্ষত?

এ থেকে হতে পারে সেকেন্ডারি ইনফেকশনও। আসলে উকুন হলে মাথা খুব চুলকোয়। আর সেই চুলকানির ফলে মাথায় অনেক সময় ক্ষত তৈরি হয়। মাথার ক্ষত খোলা থাকে। আর সেই খোলা ক্ষত থেকে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ হতে পারে। তা শরীরের অন্যান্য অংশেও ছড়িয়ে পড়তে পারে।

7/7

প্রতিরোধ

আমেরিকায় প্রতি বছর প্রায় ৭০০০০০ শিশু উকুনের আক্রমণের শিকার হয়। ভাবা যায়! ২০১৮ সালের একটা পরিসংখ্যান বলছে, মার্কিন মুলুকে উকুন সংক্রমণে মারা গিয়েছে অন্তত ১৭৭০টি শিশু। ওয়েলনেস বিশেষজ্ঞেরা ইদানীং বলছেন, উকুনের সমস্যা দেখা দিলে অবহেলা না করে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। যে আক্রান্ত তার বিছানা, বালিশের কভার এবং পোশাক নিয়মিত গরম জলে ধোয়া জরুরি। 

পরবর্তী
অ্যালবাম

Humayun Kabir: ভোটের আগে বিরাট ধাক্কা, মাদক মামলায় পরিবারের একের পর এক সম্পত্তি ফ্রিজ হুমায়ূনের

পরবর্তী অ্যালবাম

Humayun Kabir: ভোটের আগে বিরাট ধাক্কা, মাদক মামলায় পরিবারের একের পর এক সম্পত্তি ফ্রিজ হুমায়ূনের

Humayun Kabir: ভোটের আগে বিরাট ধাক্কা, মাদক মামলায় পরিবারের একের পর এক সম্পত্তি ফ্রিজ হুমায়ূনের

Humayun Kabir: ভোটের আগে বিরাট ধাক্কা, মাদক মামলায় পরিবারের একের পর এক সম্পত্তি ফ্রিজ হুমায়ূনের 6
SSC Case Update: কমিশনে কলঙ্কের দাগ! SSC পরীক্ষায় সেকেন্ড র‍্যাঙ্ক করেও নিয়োগ পাননি, ক্রুদ্ধ বিচারপতি অমৃতা সিনহার কড়া নির্দেশ...

SSC Case Update: কমিশনে কলঙ্কের দাগ! SSC পরীক্ষায় সেকেন্ড র‍্যাঙ্ক করেও নিয়োগ পাননি, ক্রুদ্ধ বিচারপতি অমৃতা সিনহার কড়া নির্দেশ...

SSC Case Update: কমিশনে কলঙ্কের দাগ! SSC পরীক্ষায় সেকেন্ড র‍্যাঙ্ক করেও নিয়োগ পাননি, ক্রুদ্ধ বিচারপতি অমৃতা সিনহার কড়া নির্দেশ... 12
Howrah: ১১ তলা থেকে সটান নেমে এল মৃত্যু! হাওড়া ট্রেড সেন্টারে দুজনের মাথায় পড়ল ১২ ফুটের রড... ইস্

Howrah: ১১ তলা থেকে সটান নেমে এল মৃত্যু! হাওড়া ট্রেড সেন্টারে দুজনের মাথায় পড়ল ১২ ফুটের রড... ইস্

Howrah: ১১ তলা থেকে সটান নেমে এল মৃত্যু! হাওড়া ট্রেড সেন্টারে দুজনের মাথায় পড়ল ১২ ফুটের রড... ইস্ 8
Sudip Kumar Gharami Records EXPLAINED: বড়মা&#039;র অঞ্চলের ক্রিকেটার ছুঁলেন ব্র্যাডম্যানকে, বঙ্গযোদ্ধার ১৫.৫ ঘণ্টার অবিশ্বাস্য ম্যারাথান! ৫৯৬ বলে ২৯৯ রানে নজিরবন্যা...

Sudip Kumar Gharami Records EXPLAINED: বড়মা'র অঞ্চলের ক্রিকেটার ছুঁলেন ব্র্যাডম্যানকে, বঙ্গযোদ্ধার ১৫.৫ ঘণ্টার অবিশ্বাস্য ম্যারাথান! ৫৯৬ বলে ২৯৯ রানে নজিরবন্যা...

Sudip Kumar Gharami Records EXPLAINED: বড়মা'র অঞ্চলের ক্রিকেটার ছুঁলেন ব্র্যাডম্যানকে, বঙ্গযোদ্ধার ১৫.৫ ঘণ্টার অবিশ্বাস্য ম্যারাথান! ৫৯৬ বলে ২৯৯ রানে নজিরবন্যা... 7