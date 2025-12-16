English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Old Rs 500 and Rs 1000 Notes are back in Market: নোটবন্দির কোপে পড়া পুরনো ৫০০ আর ১০০০ টাকার নোটের বিরাট কামব্যাক? বাতিল বেচে গিয়ে থাকলে ফেলবেন না! RBI বলছে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সাম্প্রতিক সময়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় এই গুজব ছড়িয়ে পড়েছে যে পুরনো ৫০০ এবং ১০০০ টাকার নোট এখনও বিনিময় করা যেতে পারে। এই গুজবের কারণে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। এই জল্পনাটি আরও বেড়ে পায় যখন দিল্লি পুলিস প্রায় ৩.৫ কোটি টাকার বাতিল হওয়া নোট উদ্ধার করে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (RBI) এবং প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (PIB)-এর পক্ষ থেকে দেওয়া সরকারি স্পষ্ট ব্যখ্যা দেওয়া হয়। এরকম স্পষ্টবার্

| Dec 16, 2025, 05:59 PM IST
1/12

সম্প্রতি, সোশ্যাল মিডিয়ায় নতুন করে গুজব ছড়ায় যে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (RBI) একটি নতুন নীতি চালু করেছে, যার মাধ্যমে মানুষ এই পুরনো নোটগুলি বিনিময় করতে পারবে। এই কারণে বহু মানুষ বিভ্রান্ত ও কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। তাহলে এর আসল সত্যটা কী? এখানে সরকারি তথ্যের ভিত্তিতে একটি স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হল।  

2/12

গুজব কিসের ভিত্তিতে শুরু হল?

সর্বশেষ ভুল তথ্যের ঢেউ শুরু হয়েছিল যখন দিল্লি পুলিস প্রায় ৩.৫ কোটি টাকার পুরনো ৫০০ এবং ১০০০ টাকার নোট উদ্ধার করে।  এই উদ্ধারের পর, কিছু লোক দাবি করতে শুরু করে যে RBI বাতিল হওয়া মুদ্রা বিনিময়ের জন্য একটি নতুন উদ্যোগ নিয়েছে।  এই দাবি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে অনেকে বিশ্বাস করতে শুরু করে যে পুরনো নোটগুলি হয়তো আবার মূল্য ফিরে পেয়েছে অর্থাত্‍ নোটগুলো আবার চলবে। 

3/12

RBI আসলে কী বলছে?

সত্যিটা খুবই স্পষ্ট এবং সোজা। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া পুরনো ৫০০ এবং ১০০০ টাকার নোট বিনিময়ের জন্য কোনো নতুন নীতি বা প্রকল্প ঘোষণা করেনি।

4/12

RBI আসলে কী বলছে?

এই নোটগুলি আর বৈধ টেন্ডার (Legal Tender) নয় এবং কোনোভাবেই ব্যবহার বা বিনিময় করা যাবে না। কেউ যদি এর উল্টো দাবি করে তবে তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে।

5/12

RBI আসলে কী বলছে?

যদি কেউ এই নোটগুলি বিনিময়ের প্রস্তাব দেয় বা এই ধরনের পরিষেবার জন্য টাকা বা ব্যক্তিগত বিবরণ চায়, তবে এটিকে প্রতারণা বা স্ক্যাম হিসাবে বিবেচনা করা উচিত।

6/12

PIB ফ্যাক্ট চেক স্পষ্টীকরণ

PIB স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে প্রচারিত তথ্যটি মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিকর। সরকারি নিশ্চিত করে যে গুজবগুলির কোনও বাস্তবিক ভিত্তি নেই।

7/12

PIB ফ্যাক্ট চেক স্পষ্টীকরণ

PIB-এর মতে, বাতিল হওয়া ৫০০ এবং ১০০০ টাকার নোট বিনিময়ের অনুমতি দেয় এমন কোনো RBI বিজ্ঞপ্তি বা নির্দেশ নেই।

8/12

বিনিময় প্রক্রিয়াটি কখন হয়েছিল?

নোটবন্দি ঘোষণা করা হয়েছিল ২০১৬ সালের নভেম্বর মাসে, যখন ৫০০ এবং ১০০০ টাকার নোটগুলি প্রচলন থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছিল।

9/12

বিনিময় প্রক্রিয়াটি কখন হয়েছিল?

সেই সময়, ঘোষণার পরে একটি নির্দিষ্ট এবং সীমিত সময়ের মধ্যে মানুষকে এই নোটগুলি জমা বা বিনিময় করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।  

10/12

বিনিময় প্রক্রিয়াটি কখন হয়েছিল?

সেই বিনিময়ের উপায়টি বহু বছর আগেই বন্ধ হয়ে গেছে, এবং তারপর থেকে কোনো সম্প্রসারণ বা নতুন সুবিধা চালু করা হয়নি।  

11/12

বিনিময় প্রক্রিয়াটি কখন হয়েছিল?

এখন পুরনো ৫০০ এবং ১০০০ টাকার নোটের কোনও মূল্য নেই, এবং এগুলি বিনিময় করার কোনো আইনি উপায় নেই। 

12/12

বিনিময় প্রক্রিয়াটি কখন হয়েছিল?

জনগণকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে তারা সঠিক তথ্যের জন্য কেবল RBI এবং PIB-এর মতো সরকারি সূত্রের উপর নির্ভর করুন এবং যাচাই না করা সোশ্যাল মিডিয়ার দাবি বিশ্বাস বা শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন।

