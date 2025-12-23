Humayun Kabir: ২৪ ঘণ্টা না কাটতেই 'কুরুচিকর'-অজুহাতে বালিগঞ্জ থেকে প্রার্থী বাতিল! হুমায়ুনের মাথাব্যথা কে এই নিশা?

Humayun Kabir: ২৪ ঘণ্টা না কাটতেই 'কুরুচিকর'-অজুহাতে বালিগঞ্জ থেকে প্রার্থী বাতিল! হুমায়ুনের মাথাব্যথা কে এই নিশা?
Humayun Kabir New Party: ২৪ ঘণ্টা কাটার আগেই হুমায়ুনের সিদ্ধান্ত বদল। বালিগঞ্জের প্রার্থী নিশা চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত হুমায়ুন কবীরের।
অয়ন ঘোষাল: সোমবার মুর্শিদাবাদে একের এক চমক দিয়ে নিজের নতুন দলের আত্মপ্রকাশ করেন হুমায়ুন কবীর। নতুন দলের নাম জনতা উন্নয়ন পার্টি। প্রকাশ্যে আনেন প্রার্থী তালিকাও। হুমায়ুনের ১০ জন প্রার্থীর মধ্যে ২ জন হিন্দু মহিলা। হুমায়ুন জানিয়েছিলেন, বালিগঞ্জে লড়বেন নিশা চট্টোপাধ্যায়। মুর্শিদাবাদ বিধানসভায় প্রার্থী মনীষা পান্ডে।
বিতর্কে নিশা
প্রসঙ্গত, হুমায়ুনের দলের অন্যতম চমক- একাধিক হুমায়ুন কবীরকে সামনে এনে নতুন দল প্রকাশ্য আনেন। রেজিনগর ও বেলডাঙায় লড়বেন স্বয়ং হুমায়ুন কবীর। ড. হুমায়ুন কবীর নামে দলের আরেক নেতা প্রার্থী হবেন রানিনগর কেন্দ্রে। ভগবানগোলা বিধানসভায় প্রার্থী হবেন এক ব্যবসায়ী, তাঁর নামও হুমায়ুন কবীর। ৪ কেন্দ্রে প্রার্থী ৩ হুমায়ুন কবীর। রামপুর হাট থেকে আরও এক হুমায়ুন কবির ভোটে লড়তে পারেন। হুমায়ুনের ছড়াছড়ি দলে।
