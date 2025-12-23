English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Humayun Kabir: ২৪ ঘণ্টা না কাটতেই 'কুরুচিকর'-অজুহাতে বালিগঞ্জ থেকে প্রার্থী বাতিল! হুমায়ুনের মাথাব্যথা কে এই নিশা?

Humayun Kabir New Party: ২৪ ঘণ্টা কাটার আগেই হুমায়ুনের সিদ্ধান্ত বদল। বালিগঞ্জের প্রার্থী নিশা চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত হুমায়ুন কবীরের। 

| Dec 23, 2025, 01:18 PM IST
1/7

হুমায়ুনের ভোলবদল

অয়ন ঘোষাল: সোমবার মুর্শিদাবাদে একের এক চমক দিয়ে নিজের নতুন দলের আত্মপ্রকাশ করেন হুমায়ুন কবীর। নতুন দলের নাম জনতা উন্নয়ন পার্টি। প্রকাশ্যে আনেন প্রার্থী তালিকাও। হুমায়ুনের ১০ জন প্রার্থীর মধ্যে ২ জন হিন্দু মহিলা। হুমায়ুন জানিয়েছিলেন, বালিগঞ্জে লড়বেন নিশা চট্টোপাধ্যায়। মুর্শিদাবাদ বিধানসভায় প্রার্থী মনীষা পান্ডে। 

2/7

বিতর্কে নিশা

কিন্তু ২৪ ঘণ্টা কাটার আগেই ভোলবদল হুমায়ুনের। বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী বদল জনতা উন্নয়ন পার্টির। নিশা চট্টোপাধ্যায় হচ্ছেন না প্রার্থী।

3/7

বিতর্কে নিশা

গতকাল মঞ্চ থেকে বেলা ২ টোর সময় হুমায়ুন নিজের দলের প্রার্থী ঘোষণা করেন নিশাকে। আজ সকালে নিশাকে প্রার্থী না করার সিদ্ধান্ত দলের চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীরের। 

4/7

বিতর্কে নিশা

কারণ হিসাবে দেখালেন, নিশার একাধিক ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। সেই ভিডিয়ো গুলির রুচি এবং কালচারের সঙ্গে দলের আদর্শ খাপ খাচ্ছে না। তাই নিশা দলের জন্য সঠিক প্রার্থী নয়।

5/7

বিতর্কে নিশা

হুমায়ুনের দাবি, তৃণমূলের একটা ছেলে নিশার সঙ্গে তাঁর পরিচয় দেয়। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় নিশার যেভাবে ভাইরাল। সেক্ষেত্রে তাঁর চরিত্রের সঙ্গে দলের ভাবমূর্তি একেবারেই মানানসই নয়। তাই এই সিদ্ধান্ত।  

6/7

বিতর্কে নিশা

তবে অন্যদিকে প্রশ্ন উঠছে দল যেখানে তৃণমূল বিরোধী, সেখানে হুমায়ুন কী করে তৃণমূলের ছেলের থেকে নিজের প্রার্থী নির্বাচন করছেন? প্রার্থী সাপ্লাইয়ের জন্য ভরসা তৃণমূলের ওপর? এ কেমন বিচিত্র নীতি হুমায়ুনের? উঠছে একরাশ প্রশ্ন। একদিনেই পালটি। এই দলের ভবিষ্যত কি? সেদিকেও উঠছে প্রশ্ন...

7/7

হুমায়ুনের নতুন দল

প্রসঙ্গত, হুমায়ুনের দলের অন্যতম চমক- একাধিক হুমায়ুন কবীরকে সামনে এনে নতুন দল প্রকাশ্য আনেন। রেজিনগর ও বেলডাঙায় লড়বেন স্বয়ং হুমায়ুন কবীর। ড. হুমায়ুন কবীর নামে দলের আরেক নেতা প্রার্থী হবেন রানিনগর কেন্দ্রে। ভগবানগোলা বিধানসভায় প্রার্থী হবেন এক ব্যবসায়ী, তাঁর নামও হুমায়ুন কবীর। ৪ কেন্দ্রে প্রার্থী ৩ হুমায়ুন কবীর। রামপুর হাট থেকে আরও এক হুমায়ুন কবির ভোটে লড়তে পারেন। হুমায়ুনের ছড়াছড়ি দলে।

