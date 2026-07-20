/বিরাট বিপাকে অনুব্রত, চাকরি দেওয়ার নাম করে লাখ লাখ টাকা নিয়েছেন কেষ্ট!

Anubrata Mandal: দলের ভাঙা হাটে দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেননি অনুব্রত মণ্ডল। বরং শিবির বদল করে স্বস্তির আশা করেছিলেন বীরভূমের প্রাক্তন জেলা সভাপতি
শিবির বদল করেছেন অনুব্রত মণ্ডল। তার পরেও যেন ফাঁড়া কাটছে না কেষ্টর। টাকা নিয়ে চাকরি দেওয়ার অভিযোগ উঠল অনুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধে। তদন্তে নেমেছে সিউড়ি থানার পুলিস। -তথ্য-প্রসেনজিত্ মালাকার
অনুব্রত মণ্ডল, জীবনকৃষ্ণ সাহা-সহ ৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। কল্যাণ ঘোষ নামে এক ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল নেতারা বিরুদ্ধে। -তথ্য-প্রসেনজিত্ মালাকার
দলের ভাঙা হাটে দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেননি অনুব্রত মণ্ডল। বরং শিবির বদল করে স্বস্তির আশা করেছিলেন বীরভূমের প্রাক্তন জেলা সভাপতি। তার পরও একের পর এক মামলা হচ্ছে অনুব্রতর বিরুদ্ধে। কখনও ইটভাটা থেকে ইট চুরির মামলা, কখনও টাকা নেওয়ার ঘটনা। এবার অভিযোগ উঠছে কল্যাণ ঘোষ নামে এক ব্যক্তির কাছে থেকে টাকা নিয়েও চাকরি দেওয়া হয়নি। গোটা টাকাটাই হজম করে ফেলা হয়েছে। ওই মামলায় পুলিস আজ আদালতে একটি রিপোর্ট জমা দিয়েছে। ফলে চাপ আরও বাড়ছে অনুব্রতর উপরে। -তথ্য-প্রসেনজিত্ মালাকার
উল্লেখ্য, এর আগে একটি মামলায় জীবনকৃষ্ণ সাহাকে গ্রেফতারও হতে হয়েছিল। -তথ্য-প্রসেনজিত্ মালাকার
জীবনকৃষ্ণ সাহার সঙ্গে অনুব্রত মণ্ডলের সুসম্পর্ক জেলার সবার জানা। ফলে সন্দেহ করা হচ্ছে টাকা হাতানো কাণ্ডে জীবনকৃষ্ণও জড়িত। যারা অভিযোগ করেছেন তারাও সরাসরি অনুব্রতর নাম উল্লেখ করেছেন। -তথ্য-প্রসেনজিত্ মালাকার
ওই মামলায় আইনজীবী বলেন, একজনের কাছ থেকে ৬ লাখ, একজনের কাছ থেকে ৩ লাখ, একজনের কাছ থেকে ২ লাখ টাকা নেওয়া হয়েছে। যাদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়েছিল তাদের প্রত্যেকের নামে এপয়েন্টমেন্ট লেটার ইস্যু হয়েছে। কিন্তু পোস্টিংয়ের জায়গাটা ফাঁকা রাখা হয়েছিল। অভিযোগকারীদের বলা হয়েছিল, আরও কিছু টাকা দিলে পোস্টিংয়ের জায়গা উল্লেখ করে দেওয়া হবে। -তথ্য-প্রসেনজিত্ মালাকার