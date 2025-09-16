English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CBSE Class 10 Exam 2025: ক্লাস টেনের পরীক্ষায় বড় বদল আনছে CBSE, এবার মে মাসেই হয়ে যাবে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সিবিএসই (CBSE) দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষা ২০২৫ সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেছে। মূলত পড়াশোনার পাশাপাশি যারা খেলাধূলার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত, সেইসব ক্রীড়াবিদদের জন্য একটি বিশেষ নিয়ম জারি করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (CBSE) দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষা নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এই বিজ্ঞপ্তিটি মূলত সেইসব শিক্ষার্থীদের জন্য, যারা খেলাধুলায় অংশ নেয়।

| Sep 16, 2025, 05:48 PM IST
ক্রীড়াবিদদের জন্য নতুন নিয়ম:

 যেসব দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী জাতীয় বা আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ইভেন্ট বা অলিম্পিয়াডে অংশ নেবে এবং তাদের পরীক্ষার তারিখ খেলার তারিখের সাথে মিলে যাচ্ছে, তারা দ্বিতীয় বোর্ড পরীক্ষায় বসতে পারবে।

দুটি বোর্ড পরীক্ষা:

 সিবিএসই দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য দুটি বোর্ড পরীক্ষা নেবে। প্রথমটি ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এ অনুষ্ঠিত হবে এবং দ্বিতীয়টি মে মাসে হবে।

খেলোয়াড়দের জন্য বিশেষ সুবিধা:

 যেসব শিক্ষার্থীর পরীক্ষার তারিখ কোনো ক্রীড়া ইভেন্ট বা ভ্রমণের তারিখের সাথে মিলে যাচ্ছে, তারা দ্বিতীয় বোর্ড পরীক্ষায় বসতে পারবে।

পরীক্ষার সময়:

এই ধরনের শিক্ষার্থীদের জন্য খেলাধুলার পরীক্ষা মে মাসে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বোর্ড পরীক্ষার সাথেই নেওয়া হবে। প্রথম পরীক্ষার পরে বা দ্বিতীয় পরীক্ষার পরে কোনো পৃথক বিশেষ পরীক্ষা নেওয়া হবে না।

এলওসি (LOC) পূরণ করা বাধ্যতামূলক:

এই সুবিধা পাওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের অবশ্যই মূল পরীক্ষার জন্য এলওসি (List of Candidates) পূরণ করতে হবে। এর মাধ্যমে তাদের দ্বিতীয় বোর্ড পরীক্ষায় বসার যোগ্যতা নিশ্চিত করা হবে।

কম্পার্টমেন্ট পরীক্ষা:

যদি কোনো খেলোয়াড় শিক্ষার্থী দ্বিতীয় বোর্ড পরীক্ষায় বসে এবং কম্পার্টমেন্ট পায়, তাহলে তার কম্পার্টমেন্ট পরীক্ষা পরের বছর ফেব্রুয়ারি/মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হবে।

CBSE পরীক্ষার আপডেট

এই পদক্ষেপের ফলে খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত শিক্ষার্থীরা তাদের পড়াশোনা এবং খেলাধুলা উভয় ক্ষেত্রেই সমান মনোযোগ দিতে পারবে।

