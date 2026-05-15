Mamata Banerjee: মমতার মিটিংয়ে নেই দলের 'সেলিব্রিটি'রা, কোন কোন তারকা সাংসদ-পরাজিতরা এড়ালেন কালীঘাট?

Written BySUDESHNA PAULUpdated bySUDESHNA PAUL
Published: May 15, 2026, 08:27 PM IST|Updated: May 15, 2026, 08:43 PM IST

 আজ কালীঘাটের বৈঠকে বড় ঘোষণা করেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। বলেন, "যারা বেরিয়ে যাওয়ার তারা বেরিয়ে চলে যান, আমি কাউকে আটকাব না। আমি নতুন করে দলকে গড়ব। অনেকেই এখন রঙ বদলাচ্ছে। তারা চলে যান।"

প্রবীর চক্রবর্তী: বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ভরাডুবি পর্যালোচনা করতে মিটিং ডেকেছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কালীঘাটে হয় দলের হারের কারণ পর্যালোচনার সেই বৈঠক। কিন্ত সেলিব্রিটি সংসদ ও পরাজিত সেলিব্রিটি প্রার্থীরা এড়িয়ে গেলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিটিং।

 

বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে হয় এই বৈঠক। বৃহস্পতিবার ছিল সাংসদদের বৈঠক। আর শুক্রবার হল পরাজিত প্রার্থীদের বৈঠক। 

 

এই বৈঠকে সবচেয়ে লক্ষ্মণীয় বিষয় সেলিব্রেটি সাংসদ ও বিধানসভায় পরাজিত সেলিব্রিটি প্রার্থীরা এলেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। সাংসদদের বৈঠকে দেখা গেল দেব, কোয়েল, রচনা অনুপস্থিত। যে কোয়েল মল্লিক সদ্যই তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ হয়েছেন। 

 

আবার পরাজিত বিধানসভা প্রার্থীদের নিয়ে বৈঠকে দেখা গেল সায়ন্তিকা, সোহম, রাজ চক্রবর্তী অনুপস্থিত। স্বাভাবিকভাবেই দেখা যাচ্ছে নির্বাচনে বিপর্যয়ের পর দলের সেলিব্রিটি সাংসদ ও ও সেলিব্রিটি পরাজিত প্রার্থীরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি এড়িয়ে গেলেন।

 

ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে কেন এই সেলিব্রেটিরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি এড়িয়ে যাচ্ছেন। উল্লেখ্য, ভোটে তৃণমূলের ভরাডুবির পর রাজনীতি ছাড়ার কথা ঘোষণা করেছেন রাজ চক্রবর্তী। 

 

ওদিকে রচনা ব্যানার্জিও মানুষের ক্ষোভ নিয়ে মুখ খুলেছেন। পাশাপাশি, টলিউডে ব্যান কালচার রোধে নতুন সরকারকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন তারকা সাংসদ দেব। এখন দেখার নতুন সরকারের আমলে তৃণমূলের সেলিব্রিটি সাংসদরা পরবর্তীতে কী পদক্ষেপ নেন।

 

