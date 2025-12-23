English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Important Medicine Banned: বিরাট খবর! প্যারাসিটামল, প্র্যানটোপ্রাজল-সহ বহুল ব্যবহৃত নিত্যপ্রয়োজনীয় ৩১টি ওষুধ নিষিদ্ধ! রাজ্যে ড্রাগ কন্ট্রোলের বড় পদক্ষেপ...

Medicine Banned List in India: GST স্ল্যাব কমানো হয়েছে। যার জেরে সস্তা হয়েছে একাধিক ওষুধ। এরই মাঝে এবার উদ্বেগ বাড়িয়ে ফের গুণগত মানে ফেল এবং জাল ওষুধের তালিকা প্রকাশ করে বিজ্ঞপ্তি জারি সিডিএসও এবং রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোলের। বিজ্ঞপ্তি জারি করে সেন্ট্রাল ড্রাগ স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে, জ্বর-সহ, গ্যাসের ওষুধ মিলিয়ে অনেক ওষুধই ফের গুণগত মানে ফেইল করেছে। সেইসঙ্গে ৬টি ওষুধ জাল বলেও দাবি করা হয়েছে।

| Dec 23, 2025, 03:44 PM IST
নিষিদ্ধ ওষুধ

প্যারাসিটামল 650 থেকে গ্যাসের ট্যাবলেট প্যান 40 জাল- এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোল।   

নিষিদ্ধ ওষুধ

 সেন্ট্রাল ড্রাগ কন্ট্রোল স্ট্যান্ডার্ড অর্গানাইজেশনের নিয়ম মেনে সন্দেহজনক জাল বলে বিজ্ঞপ্তি জারি রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোলের। 

নিষিদ্ধ ওষুধ

বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, জ্বর থেকে ভিটামিনের ট্যাবলেট ও গ্যাসের ট্যাবলেট।  

নিষিদ্ধ ওষুধ

এমন 206 ধরনের ওষুধ গুনগত মানে ফেল করল।  

নিষিদ্ধ ওষুধ

যার মধ্যে 31 টি ওষুধ গুণগত মানে ফেল করল কলকাতার সেন্ট্রাল ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবে। 

নিষিদ্ধ ওষুধ

এছাড়াও চন্ডীগড় এর ল্যাবে সন্দেহজনক জাল বলে ধরা পরল, প্যান 40 গ্যাসের ট্যাবলেট।

নিষিদ্ধ ওষুধ

রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোলের তরফ থেকে এই ওষুধের তালিকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রত্যেকটির সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালকে।

নিষিদ্ধ ওষুধ

কোনভাবেই যেন এই তালিকায় থাকা ওষুধ সাধারণ মানুষকে না দেওয়া হয়, সতর্ক করা হয়েছে।  

