Important Medicine Banned: বিরাট খবর! প্যারাসিটামল, প্র্যানটোপ্রাজল-সহ বহুল ব্যবহৃত নিত্যপ্রয়োজনীয় ৩১টি ওষুধ নিষিদ্ধ! রাজ্যে ড্রাগ কন্ট্রোলের বড় পদক্ষেপ...

Important Medicine Banned: বিরাট খবর! প্যারাসিটামল, প্র্যানটোপ্রাজল-সহ বহুল ব্যবহৃত নিত্যপ্রয়োজনীয় ৩১টি ওষুধ নিষিদ্ধ! রাজ্যে ড্রাগ কন্ট্রোলের বড় পদক্ষেপ...
Medicine Banned List in India: GST স্ল্যাব কমানো হয়েছে। যার জেরে সস্তা হয়েছে একাধিক ওষুধ। এরই মাঝে এবার উদ্বেগ বাড়িয়ে ফের গুণগত মানে ফেল এবং জাল ওষুধের তালিকা প্রকাশ করে বিজ্ঞপ্তি জারি সিডিএসও এবং রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোলের। বিজ্ঞপ্তি জারি করে সেন্ট্রাল ড্রাগ স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে, জ্বর-সহ, গ্যাসের ওষুধ মিলিয়ে অনেক ওষুধই ফের গুণগত মানে ফেইল করেছে। সেইসঙ্গে ৬টি ওষুধ জাল বলেও দাবি করা হয়েছে।
নিষিদ্ধ ওষুধ
নিষিদ্ধ ওষুধ
নিষিদ্ধ ওষুধ
