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ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিরাট খবর: রাজ্য়ে চালু হচ্ছে পিএম শ্রী প্রকল্প-- কী কী সুবিধা পাবে পড়ুয়ারা? বড় পরিবর্তনের পথে সরকার

Written ByNabanita Sarkar
Published: Jun 18, 2026, 08:17 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:52 PM IST

PM Shree Scheme: রাজ্যে পালাবদলের পর শিক্ষা ব্যবস্থায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা হতে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যতম বড় প্রকল্প ‘পিএম শ্রী’ (PM SHRI - Pradhan Mantri Schools for Rising India) এবার চালু হতে চলেছে এই রাজ্যে। সম্প্রতি কলকাতার একটি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে রাজনীতিমুক্ত ও আধুনিক করতে গ্রামীণ এলাকার প্রতিটি ব্লকে অন্তত একটি করে পিএম শ্রী স্কুল খোলা হবে।

 

 

‘পিএম শ্রী’ প্রকল্প1/17

‘পিএম শ্রী’ প্রকল্প

রাজ্যের চুক্তি2/17

রাজ্যের চুক্তি

তবে নতুন সরকার আসার পর শিক্ষা মন্ত্রকের সঙ্গে রাজ্যের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণেও এই প্রকল্প চালুর কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। 

কী এই পিএম শ্রী প্রকল্প3/17

কী এই পিএম শ্রী প্রকল্প

এই আবহে সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন জাগছে-- আসলে কী এই পিএম শ্রী প্রকল্প? ছাত্রছাত্রীরা কী কী সুবিধা পাবে?

 

মূল লক্ষ্য4/17

মূল লক্ষ্য

কেন্দ্রীয় সরকার ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে ‘পিএম শ্রী’ প্রকল্পটি চালু করে। এর মূল লক্ষ্য সারা দেশের সরকারি স্কুলগুলির পরিকাঠামো আমূল বদলে সেগুলিকে আধুনিক ও আদর্শ মডেল স্কুল হিসেবে গড়ে তোলা। 

জাতীয় শিক্ষা নীতি5/17

জাতীয় শিক্ষা নীতি

জাতীয় শিক্ষা নীতি (NEP) ২০২০-এর ওপর ভিত্তি করে এই স্কুলগুলোতে নতুন শিক্ষণ পদ্ধতি, প্রযুক্তি এবং দক্ষতা-ভিত্তিক শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়। 

 

সরকারি স্কুল6/17

সরকারি স্কুল

কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, দেশজুড়ে মোট ১৪,৫৯৭টি সরকারি স্কুলকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হবে, যার মধ্যে ইতোমধ্যেই ১৩,০০০-এর বেশি স্কুল নির্বাচিত হয়ে গেছে।

 

প্রযুক্তিনির্ভর7/17

প্রযুক্তিনির্ভর

এই স্কুলগুলি সাধারণ সরকারি স্কুলের মতো হবে না, বরং ভবিষ্যতের প্রযুক্তিনির্ভর চাহিদার কথা মাথায় রেখে এগুলিকে ডিজাইন করা হবে:

 

স্মার্ট ও ডিজিটাল ক্লাসরুম:8/17

স্মার্ট ও ডিজিটাল ক্লাসরুম:

 স্কুলগুলিতে থাকবে আধুনিক স্মার্ট ক্লাসরুম, ডিজিটাল বোর্ড এবং উন্নত ল্যাবরেটরি ও লাইব্রেরি।

ব্যবহারিক ও প্রযুক্তি-ভিত্তিক শিক্ষা:9/17

ব্যবহারিক ও প্রযুক্তি-ভিত্তিক শিক্ষা:

 শিক্ষা কেবল বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ থাকবে না। পড়ুয়াদের জন্য থাকবে রোবোটিক্স, এআই (AI) এবং আধুনিক দক্ষতা উন্নয়নের (Skill Development) সুযোগ।

 

পরিবেশবান্ধব ক্যাম্পাস: 10/17

পরিবেশবান্ধব ক্যাম্পাস:

এই স্কুলগুলি হবে সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব বা 'গ্রিন স্কুল' (Green School)। এখানে সৌরবিদ্যুৎ, জল সংরক্ষণ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মতো আধুনিক পরিকাঠামো থাকবে।

 

আদর্শ মডেল: 11/17

আদর্শ মডেল:

এই স্কুলগুলি নিজেদের ব্লকের অন্যান্য সাধারণ সরকারি স্কুলগুলির মেন্টর বা আদর্শ মডেল হিসেবে কাজ করবে এবং শিক্ষাদানের মান বাড়াতে সাহায্য করবে।

 

ত্রি-স্তরীয় প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়া12/17

ত্রি-স্তরীয় প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়া

পিএম শ্রী প্রকল্পের জন্য স্কুল নির্বাচন করা হয় একটি কঠোর ও স্বচ্ছ ত্রি-স্তরীয় প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

ব্লক ভিত্তিক নির্বাচন: 13/17

ব্লক ভিত্তিক নির্বাচন:

প্রতিটি ব্লক থেকে সর্বোচ্চ দুটি স্কুল (একটি প্রাথমিক এবং একটি মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক) এই প্রকল্পের জন্য নির্বাচিত হতে পারে।

 

মূল্যায়ন পদ্ধতি: 14/17

মূল্যায়ন পদ্ধতি:

স্কুলগুলিকে একটি নির্দিষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে নম্বর দেওয়া হয়। এই তালিকায় স্থান পেতে গেলে শহুরে অঞ্চলের স্কুলগুলিকে ন্যূনতম ৭০% এবং গ্রামীণ এলাকার স্কুলগুলিকে ন্যূনতম ৬০% নম্বর পেতে হয়।

 

অনলাইন পোর্টাল ও জিও-ট্যাগিং:15/17

অনলাইন পোর্টাল ও জিও-ট্যাগিং:

 যোগ্য স্কুলগুলি সরাসরি অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করে। সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণের জন্য নির্বাচিত স্কুলগুলির 'জিও-ট্যাগিং' (Geo-tagging) করা হয়।

 

কেন্দ্রীয় কমিটি স্ক্রুটিনি16/17

কেন্দ্রীয় কমিটি স্ক্রুটিনি

রাজ্য সরকার প্রথমে যোগ্য স্কুলগুলির একটি তালিকা কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের কাছে সুপারিশ হিসেবে পাঠায়। এরপর স্কুল শিক্ষা ও সাক্ষরতা সচিবের নেতৃত্বে গঠিত একটি বিশেষ কেন্দ্রীয় কমিটি স্ক্রুটিনি করে স্কুলগুলির চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করে।

 

আধুনিক শিক্ষার সুযোগ17/17

আধুনিক শিক্ষার সুযোগ

পশ্চিমবঙ্গে এই প্রকল্প চালু হলে গ্রামীণ ও মফঃস্বলের সাধারণ পরিবারের সন্তানরাও সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিশ্বমানের আধুনিক শিক্ষার সুযোগ পাবে, যা রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

 

TAGS:
PM Shree Scheme
Suvendu Adhikari

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