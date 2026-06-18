/ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিরাট খবর: রাজ্য়ে চালু হচ্ছে পিএম শ্রী প্রকল্প-- কী কী সুবিধা পাবে পড়ুয়ারা? বড় পরিবর্তনের পথে সরকার

PM Shree Scheme: রাজ্যে পালাবদলের পর শিক্ষা ব্যবস্থায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা হতে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যতম বড় প্রকল্প ‘পিএম শ্রী’ (PM SHRI - Pradhan Mantri Schools for Rising India) এবার চালু হতে চলেছে এই রাজ্যে। সম্প্রতি কলকাতার একটি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে রাজনীতিমুক্ত ও আধুনিক করতে গ্রামীণ এলাকার প্রতিটি ব্লকে অন্তত একটি করে পিএম শ্রী স্কুল খোলা হবে।
তবে নতুন সরকার আসার পর শিক্ষা মন্ত্রকের সঙ্গে রাজ্যের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণেও এই প্রকল্প চালুর কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে।
এই আবহে সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন জাগছে-- আসলে কী এই পিএম শ্রী প্রকল্প? ছাত্রছাত্রীরা কী কী সুবিধা পাবে?
কেন্দ্রীয় সরকার ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে ‘পিএম শ্রী’ প্রকল্পটি চালু করে। এর মূল লক্ষ্য সারা দেশের সরকারি স্কুলগুলির পরিকাঠামো আমূল বদলে সেগুলিকে আধুনিক ও আদর্শ মডেল স্কুল হিসেবে গড়ে তোলা।
জাতীয় শিক্ষা নীতি (NEP) ২০২০-এর ওপর ভিত্তি করে এই স্কুলগুলোতে নতুন শিক্ষণ পদ্ধতি, প্রযুক্তি এবং দক্ষতা-ভিত্তিক শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়।
কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, দেশজুড়ে মোট ১৪,৫৯৭টি সরকারি স্কুলকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হবে, যার মধ্যে ইতোমধ্যেই ১৩,০০০-এর বেশি স্কুল নির্বাচিত হয়ে গেছে।
এই স্কুলগুলি সাধারণ সরকারি স্কুলের মতো হবে না, বরং ভবিষ্যতের প্রযুক্তিনির্ভর চাহিদার কথা মাথায় রেখে এগুলিকে ডিজাইন করা হবে:
স্কুলগুলিতে থাকবে আধুনিক স্মার্ট ক্লাসরুম, ডিজিটাল বোর্ড এবং উন্নত ল্যাবরেটরি ও লাইব্রেরি।
শিক্ষা কেবল বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ থাকবে না। পড়ুয়াদের জন্য থাকবে রোবোটিক্স, এআই (AI) এবং আধুনিক দক্ষতা উন্নয়নের (Skill Development) সুযোগ।
এই স্কুলগুলি হবে সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব বা 'গ্রিন স্কুল' (Green School)। এখানে সৌরবিদ্যুৎ, জল সংরক্ষণ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মতো আধুনিক পরিকাঠামো থাকবে।
এই স্কুলগুলি নিজেদের ব্লকের অন্যান্য সাধারণ সরকারি স্কুলগুলির মেন্টর বা আদর্শ মডেল হিসেবে কাজ করবে এবং শিক্ষাদানের মান বাড়াতে সাহায্য করবে।
পিএম শ্রী প্রকল্পের জন্য স্কুল নির্বাচন করা হয় একটি কঠোর ও স্বচ্ছ ত্রি-স্তরীয় প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।
প্রতিটি ব্লক থেকে সর্বোচ্চ দুটি স্কুল (একটি প্রাথমিক এবং একটি মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক) এই প্রকল্পের জন্য নির্বাচিত হতে পারে।
স্কুলগুলিকে একটি নির্দিষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে নম্বর দেওয়া হয়। এই তালিকায় স্থান পেতে গেলে শহুরে অঞ্চলের স্কুলগুলিকে ন্যূনতম ৭০% এবং গ্রামীণ এলাকার স্কুলগুলিকে ন্যূনতম ৬০% নম্বর পেতে হয়।
যোগ্য স্কুলগুলি সরাসরি অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করে। সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণের জন্য নির্বাচিত স্কুলগুলির 'জিও-ট্যাগিং' (Geo-tagging) করা হয়।
রাজ্য সরকার প্রথমে যোগ্য স্কুলগুলির একটি তালিকা কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের কাছে সুপারিশ হিসেবে পাঠায়। এরপর স্কুল শিক্ষা ও সাক্ষরতা সচিবের নেতৃত্বে গঠিত একটি বিশেষ কেন্দ্রীয় কমিটি স্ক্রুটিনি করে স্কুলগুলির চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করে।
পশ্চিমবঙ্গে এই প্রকল্প চালু হলে গ্রামীণ ও মফঃস্বলের সাধারণ পরিবারের সন্তানরাও সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিশ্বমানের আধুনিক শিক্ষার সুযোগ পাবে, যা রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।