/চাই মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট, আবেদনের নিয়মে রদবদল, কী আছে কেন্দ্রের নতুন হজ নীতিতে?

Haj Police 2027: নতুন নিয়মে দেশের মোট হজ কোটার ৭০ শতাংশ পরিচালনা করবে হজ কমিটি অব ইন্ডিয়া। আর বাকি ৩০ শতাংশ দেওয়া হবে বেসরকারি ট্যুর অপারেটরদের
প্রতি বছর কয়েক লাখ মানুষ মক্কায় যান হজ পালন করতে। তাদের জন্য নয়া হজ নীতি ঘোষণা করল কেন্দ্র। হজ যাত্রীদের নিরাপত্তা, যাতায়াত-সহ একগুচ্ছ বিষয় মাথায় রেখে হজে যাওয়ার শর্ত, স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সৌদি আরবে তাদের জন্য পরিষেবার উন্নতি করা হচ্ছে।
হজ যাত্রীর কাছে মেশিন-রিডেবল পাসপোর্ট থাকতে হবে। ওই পাসপোর্টের অন্তত ২০২৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বৈধতা থাকতে হবে। আবেদনপত্রে পদবি উল্লেখ বাধ্যতামূলক। কারণ,পদবি বা শেষ নাম ছাড়া হজ ভেরিফিকেশন এবং ভিসা প্রসেসিংয়ের ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে।
নতুন নিয়মে দেশের মোট হজ কোটার ৭০ শতাংশ পরিচালনা করবে হজ কমিটি অব ইন্ডিয়া। আর বাকি ৩০ শতাংশ দেওয়া হবে বেসরকারি ট্যুর অপারেটরদের।
হজের আবেদন, পেমেন্ট, অ্যাপ্লিকেশেনর স্টেটাস জানা যাবে হজ কমিটির ওয়েবসাইট এবং 'হজ সুবিধা' মোবাইল অ্যাপে অনলাইনে সম্পূর্ণ করা যাবে। নথি যাচাই, বিমানের আসন বণ্টন এবং অভিযোগের নিষ্পত্তি করার ক্ষেত্রে এআই এর সাহায্য নেওয়া হবে। হিন্দি, উর্দু এবং অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় হজযাত্রীদের সহায়তা করার জন্য একটি বহুভাষী AI ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্টও তৈরি করা হচ্ছে।
হজযাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা চালু করা হচ্ছে। যারা মারাত্মক কোনও ক্রনিক রোগে বা অন্য কোনও গুরুতর সমস্যায় ভুগছেন,তারা হজে যাওয়ার অনুমতি পাবেন না। যাত্রার আগে পোলিও এবং মেনিনজাইটিসের মতো রোগের টিকা নেওয়ার সার্টিফিকেট থাকতে হবে।
হজ কমিটির হাতে থাকা কোটার সুবিধে এক ব্য়ক্তি একবারই পাবেন। লটারির মাধ্যমে ৬৫ বছর বা তার বেশি বয়সী হজযাত্রীদের অগ্রাধিকার। বয়স্করা যাতে হজ করার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পান তার জন্য এই ব্যবস্থা।
হজ শারীরিক পরিশ্রম ও সৌদির গরম আবহাওয়ার কারণে ৬৫ বছর বা তার বেশি বয়সী হজযাত্রীদের একা ভ্রমণের অনুমতি দেওয়া হয় না। ৪৫ বছরের বেশি বয়সী মহিলারা পুরুষ অভিভাবক ছাড়াই হজে যেতে পারবেন। তবে তা তখনই সম্ভব যখন অন্তত ৪ জন মহিলা একসঙ্গে হজে যাবেন।