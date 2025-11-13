Ahmedabad Plane Crash:বড় আপডেট! অবশেষে আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার পাইলটকে নিয়ে বিস্ফোরক তথ্য... 'দুর্ভাগ্যজনক...'

Ahmedabad Plane Crash:বড় আপডেট! অবশেষে আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার পাইলটকে নিয়ে বিস্ফোরক তথ্য... 'দুর্ভাগ্যজনক...'
Ahmadabad Plane Crash reason: আমেদাবাদের বিমান দুর্ঘটনায় শোকাহত সারা দেশ। একজন ছাড়া বাঁচেনি কেউই। এখনও চলছে তদন্ত। এই দুর্ঘটনার ঠিক কী কারণ তা এখনও জানা যায়নি। বর্তমানে Air India বিমান চলাচল স্বাভাবিক হলেও এখনও কাটেনি আতঙ্ক। এদিকে বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনারের সমস্ত বিমান গ্রাউন্ড করার অর্থাৎ বিমান পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে DGCA জানিয়েছে, পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে ৭৮৭ ড্রিমলাইনারে কোনও বড় ত্রুটি নেই।
বিচারপতি কান্ত বলেন, এই প্রক্রিয়াটি এক বিমান সংস্থা বনাম অন্য বিমান সংস্থার লড়াই হওয়া উচিত নয়। তিনি মেহতাকে নিহত বাবার দায়ের করা আবেদনের জবাব দিতে বলেন। তাঁদের যুক্তি, AAIB-এর প্রাথমিক প্রতিবেদনে 'মানবিক ত্রুটি'-র (human error) যে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, তা ত্রুটিপূর্ণ এবং একটি সম্ভাব্য বৈদ্যুতিক বা সিস্টেম ব্যর্থতার প্রমাণ উপেক্ষা করেছে।
