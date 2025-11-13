English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Ahmedabad Plane Crash:বড় আপডেট! অবশেষে আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার পাইলটকে নিয়ে বিস্ফোরক তথ্য... 'দুর্ভাগ্যজনক...'

Ahmadabad Plane Crash reason: আমেদাবাদের বিমান দুর্ঘটনায় শোকাহত সারা দেশ। একজন ছাড়া বাঁচেনি কেউই। এখনও চলছে তদন্ত। এই দুর্ঘটনার ঠিক কী কারণ তা এখনও জানা যায়নি। বর্তমানে Air India বিমান চলাচল স্বাভাবিক হলেও এখনও কাটেনি আতঙ্ক। এদিকে বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনারের সমস্ত বিমান গ্রাউন্ড করার অর্থাৎ বিমান পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে DGCA জানিয়েছে, পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে ৭৮৭ ড্রিমলাইনারে কোনও বড় ত্রুটি নেই।

| Nov 13, 2025, 05:06 PM IST
আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনা

গত ১২ই জুনের বিমান দুর্ঘটনায় ২৬০ জনের মৃত্যুর ঘটনায় এয়ার ইন্ডিয়ার পাইলটকে দায়ী করা হয়নি—এয়ারক্রাফ্ট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরোর (AAIB) প্রাথমিক প্রতিবেদনে এই তথ্য রয়েছে বলে কেন্দ্র সরকার বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছে।

বিচারপতি কান্ত বলেন, এই প্রক্রিয়াটি এক বিমান সংস্থা বনাম অন্য বিমান সংস্থার লড়াই হওয়া উচিত নয়। তিনি মেহতাকে নিহত বাবার দায়ের করা আবেদনের জবাব দিতে বলেন। তাঁদের যুক্তি, AAIB-এর প্রাথমিক প্রতিবেদনে 'মানবিক ত্রুটি'-র (human error) যে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, তা ত্রুটিপূর্ণ এবং একটি সম্ভাব্য বৈদ্যুতিক বা সিস্টেম ব্যর্থতার প্রমাণ উপেক্ষা করেছে। 

ক্যাপ্টেন সাভারওয়ালের বাবা এবং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান পাইলটস-এর দায়ের করা আবেদনটিতে ১২ই জুনের দুর্ঘটনার আদালতের নজরদারিতে তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে। 

যান্ত্রিক বা সফটওয়্যার ত্রুটি বাতিল না করে পাইলটের ভুল অনুমান করা হলে তা মৃত ককপিট ক্রুদেরকে অন্যায়ভাবে কলঙ্কিত করে এবং তদন্তের উপর জনগণের বিশ্বাস নষ্ট করে।  

বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভূঁইয়ার একটি বেঞ্চ এই বক্তব্যগুলি আমলে নেয় এবং এই আশঙ্কার বিষয়ে আবেদনকারীকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে যে তাঁর ছেলেকে অন্যায়ভাবে দুর্ঘটনার জন্য দায়ী করা হচ্ছে। 

আদালত জানায়, 'এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক, এই দুর্ঘটনা, তবে আপনার এই বোঝা বহন করা উচিত নয় যে আপনার ছেলেকে দায়ী করা হচ্ছে। কেউই তাকে কোনো কিছুর জন্য দায়ী করতে পারে না।'  

এস সি আরও জানিয়েছিল যে AAIB-এর প্রাথমিক প্রতিবেদনে পাইলটের বিরুদ্ধে কোনো ইঙ্গিত ছিল না, এবং প্রাথমিক প্রতিবেদনে উদ্ধৃত সংক্ষিপ্ত ককপিট কথোপকথনেও কোনো দোষ আরোপ করা হয়নি। 

পাইলটের ভুলের ইঙ্গিত দেওয়া একটি ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল রিপোর্টের উপর মন্তব্য করার সময় আদালত জানায়: 'আমরা বিদেশী রিপোর্টে চিন্তিত নই। এটি একটি খারাপ রিপোর্ট। ভারতে কেউ বিশ্বাস করে না যে এটি পাইলটের ভুল ছিল।'

১২ই জুন, এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং ৭৮৭-৮ বিমানটি (ফ্লাইট AI171), যা লন্ডনের গ্যাটউইক বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল, আহমেদাবাদ থেকে উড্ডয়নের কিছুক্ষণ পরেই একটি মেডিকেল হোস্টেল কমপ্লেক্সে বিধ্বস্ত হয়। এতে ২৪১ জন যাত্রী এবং ক্রু সদস্যসহ ২৬৫ জন নিহত হন।

নিহত ২৪১ জন যাত্রীর মধ্যে ছিলেন ১৬৯ জন ভারতীয়, ৫২ জন ব্রিটিশ, সাত জন পর্তুগিজ নাগরিক, এক জন কানাডীয় এবং ১২ জন ক্রু সদস্য।

দুর্ঘটনায় একমাত্র বেঁচে যাওয়া ব্যক্তি ছিলেন ব্রিটিশ নাগরিক বিশ্বেশকুমার রমেশ।

