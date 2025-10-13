EPFO Update: PF থেকে টাকা তোলার নিয়ম বদল! চাইলে এখন...বড় সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের...

EPFO Update: PF থেকে টাকা তোলার নিয়ম বদল! চাইলে এখন...বড় সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের...
EPFO Update: বেসরকারি সংস্থায় যাঁরা চাকরি করেন, তাঁদের তো আর পেনশন নেই। সেক্ষেত্রে অবসরের পর বড় ভরসা এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড বা PF-ই। এখন বিভিন্ন প্রয়োজনে পিএফ থেকে আবার টাকা তোলাও যায়। তবে এবার আর আংশিক নয়, চাইলে পুরো টাকাই তুলে নেওয়া যাবে। নিয়োগকর্তার অংশ-সহ!
1/7
2/7
photos
TRENDING NOW
3/7
4/7
১৩ ক্ষেত্রে তিনটি বড় ক্ষেত্রে বিভাগ করার প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডবিয়া। কীরকম? শিক্ষা, অসুস্থ, বিয়ে। এই তিনটকেই আনা হয়েছে প্রয়োজনী চাহিদা বা essential needs ক্যাটেগরিতে। একইভাবে আবার বাড়ি তৈরি বা বিশেষ পরিস্থিতিতে পিফ থেকে টাকা তোলা যাবে। যেমন, প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা বেকারত্ব।
5/7
6/7
7/7
photos