Zee News Bengali
EPFO Update: PF থেকে টাকা তোলার নিয়ম বদল! চাইলে এখন...বড় সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের...

EPFO Update: বেসরকারি সংস্থায় যাঁরা চাকরি করেন, তাঁদের তো আর পেনশন নেই। সেক্ষেত্রে অবসরের পর বড় ভরসা  এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড বা PF-ই। এখন বিভিন্ন প্রয়োজনে পিএফ থেকে আবার টাকা তোলাও যায়। তবে এবার আর আংশিক নয়, চাইলে পুরো টাকাই তুলে নেওয়া যাবে। নিয়োগকর্তার অংশ-সহ!

| Oct 13, 2025, 11:13 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জল্পনা চলছিলই। আংশিক নয়, চাইলে এখন এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড (EPF) থেকে পুরো টাকাটাই তুলে নেওয়া যাবে। শুধু কর্মচারীই অংশ  নয়, নিয়োগকর্তা অংশের টাকাও পেয়ে যাবেন। বড় সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের।  

সরকারি চাকুরেরা পেনশন পান। কিন্তু বেসরকারি সংস্থায় যাঁরা চাকরি করেন, তাঁদের তো আর পেনশন নেই। সেক্ষেত্রে অবসরের পর বড় ভরসা  এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড বা PF-ই।

এখন বিভিন্ন প্রয়োজনে পিএফ থেকে আবার টাকাও তোলা যায়।  যেমন, বাড়ি তৈরি, বিয়ে, শারীরিক অসুস্থতার মতো ১৩ ক্ষেত্রে পিএফ টাকা আংশিক টাকা তোলার নিয়ম রয়েছে।  

১৩ ক্ষেত্রে তিনটি বড় ক্ষেত্রে বিভাগ করার প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডবিয়া। কীরকম? শিক্ষা, অসুস্থ, বিয়ে। এই তিনটকেই আনা হয়েছে প্রয়োজনী চাহিদা বা   essential needs ক্যাটেগরিতে। একইভাবে আবার বাড়ি তৈরি বা  বিশেষ পরিস্থিতিতে পিফ থেকে টাকা তোলা যাবে। যেমন, প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা বেকারত্ব।  

তিনবার নয়, সংশোধিত আইনে পড়াশোনার জন্য সর্বোচ্চ ১০ বার আর বিয়ের জন্য সর্বোচ্চ ৫ বার পিএফ থেকে টাকা তোলা যাবে।

প্রয়োজনে টাকা তোলা যাবে ঠিকই। কিন্তু আগে পিএফ থেকে সবটা মানে একশো শতাংশ টাকা কিন্তু তোলা যেত না। শুধু তাই নয়, নিয়োগকর্তা বা কোম্পানি যে টাকা জমা করে, সেই টাকাতেও হাত দেওয়া যেত না। পিএফ অ্যাডভান্স(PF Advance) কর্মচারীর অংশের টাকা থেকে নিতে হত।

এবার আর কোনও বিধিনিষেধ থাকছে না। শ্রমমন্ত্রকের তরফে বিবৃতি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে,  'এখন সদস্যরা প্রভিডেন্ট ফান্ডের ১০০% পর্যন্ত টাকা তুলতে পারবেন। , যার মধ্যে কর্মচারী এবং নিয়োগকর্তা—উভয়ের অংশই অন্তর্ভুক্ত'।"  

