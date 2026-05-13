/Gold Silver Import Duty Hike: মধ্যবিত্তের মাথায় হাত, সোনা-রুপোর উপরে আমদানি শুল্ক বাড়ল দ্বিগুণেরও বেশি, এবার হাতের বাইরে হলুদ ধাতু?

Gold Silver Import Duty Hike: সোনা ও রুপোর উপরে এতদিন আমদানি শুল্ক ছিল ৬%। এবার তা বাড়িয়ে করে দেওয়া হল ১৫%। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের ফলে সোনা রুপোর দাম ধরাছোয়ার বাইরে চলে যেতে পারে বলে মনে করছেন অনেকেই
কয়েকদিন আগেই হায়দারাবাদে এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, যুদ্ধ পরিস্থিতিতে আমাদের সংযমী হতে হবে। সোনার ব্যবহার কমান। অন্তত এক বছর সোনা কিনবেন না। কারণ সোনা আমদানি করতে গেলে বিদেশি মুদ্রা লাগে। তাতে দেশের বিদেশি মুদ্রা ভান্ডার হালকা হয়ে যাবে।
প্রধানমন্ত্রীর ওই মন্তব্যের পরই কড়া পদক্ষেপ নিয়ে নিল কেন্দ্র। সোনা, রুপো, প্ল্যাটিনামের উপর আমদানি শুল্ক এক ধাক্কায় বাড়িয়ে দ্বিগুণেরও বেশি করে দিল কেন্দ্র।
সোনা ও রুপোর উপরে এতদিন আমদানি শুল্ক ছিল ৬%। এবার তা বাড়িয়ে করে দেওয়া হল ১৫%। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের ফলে সোনা রুপোর দাম ধরাছোয়ার বাইরে চলে যেতে পারে বলে মনে করছেন অনেকেই।
প্ল্যাটিনামের উপরে আমদানি শুল্ক ছিল ৬.৪ %। এবার তা বাড়িয়ে করে দেওয়া হল ১৫.৪ %।
সোনা-রুপোর ওই ওই আমদানি শুল্ক ছাপানোর ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে সরকার যেভাবে শুল্ক ভাগ করেছে সেটি হল ১৫ শতাংশ আমদানি শুল্কের মধ্যে ১০ শতাংশ বেশিক শুল্ক এবার ৫ শতাংশ কৃষি সেস। বিশেষজ্ঞদের মতে আমদানি শুল্ক বাড়ানোর ফলে সোনা আমদানি কমবে। পাশাপাশি ডলারের তুলনায় টাকার দামে পতনও আটকানো যাবে।
উল্লেখ্য, ভারত হল বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম সোনা আমদানিকারী দেশ। ভারতের মানুষের মধ্যে সোনা কেনার প্রবণতা বেশি। সেই চাহিদা মেটানোর জন্য বিদেশ থেকে প্রচুর সোনা আমদানি করতে হয়। কিন্তু সরকার চাইছে বিদেশি মুদ্রা খরচ করে সোনা না কিনতে। কারণ মাথার উপরে ঝুলছে পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতির খাঁড়া। ইরান থেকে তেল আসা কমে যাওয়ায় অন্য দেশ থেকে তেল আমদানি করতে গিয়ে খরচ হচ্ছে বিপুল বিদেশি মুদ্রা। ১ মে পর্যন্ত ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার ভান্ডার কমে গিয়েছে প্রায় ৭৪ হাজার কোটি টাকা। ফলে ভাবতে হচ্ছে সরকারকে। বুধবার কলকাতায় সোনার দাম বাড়ল। ২৪ ক্যারেট সোনা (১০ গ্রাম) ১,৫১,০০০ টাকা থেকে বেড়ে হল ১,৬৮,০০০ টাকা। ২২ ক্যারেট সোনা (১০ গ্রাম) ১,৩৫,০০০ টাকা থেকে বেড়ে হল ১,৪৮,০০০ টাকা। রুপোর দাম (১ কেজি) লাফিয়ে প্রায় ২,৬৯,০০০ টাকা থেকে বেড়ে হল ৩,০০,০০০ টাকা।-তথ্য- অয়ন ঘোষাল