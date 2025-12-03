English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Sanchar Saathi App: দেশ জোড়া বিতর্কে উঠল 'বাধ্যতামূলক' তকমা, ২৪ ঘণ্টা না কাটতেই সঞ্চার সাথী অ্যাপ নিয়ে উলটো সুর কেন্দ্রের...

Sanchar Saathi App: কেন্দ্র জানিয়ে দিল, বিতর্কিত ওই অ্যাপ ফোনে প্রি ইনস্টল করাও থাকবে না। কোনও গ্রাহক চাইলে নিজে থেকে ইনস্টল করবেন আর পাঁচটা সাধারণ অ্যাপের মতো।  

| Dec 03, 2025, 06:10 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশজুড়ে তুমুল বিতর্কে শেষপর্যন্ত পিছু  হটল কেন্দ্র। স্মার্টফোনগুলিতে সঞ্চার সাথী প্রি-ইনস্টল বাধ্যতামূলক বলে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল, সেই নির্দেশিকা প্রত্যাহার করে নেওয়া হল। কেন্দ্রের দাবি, গত ২৪ ঘন্টাতেই ৬ লক্ষেরও বেশি গ্রাহক অ্যাপটি ডাউন লোড করেছেন। সবমিলিয়ে  অ্যাপ ডাউন লোড করেছেন, এমন গ্রাহকের সংখ্যা ১.৪ কোটি। এই প্রক্রিয়াকে দ্রুত করার জন্য ওই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল।   

বিতর্কের সূত্রপাত দিন দুয়েক আগে।  স্মার্টফোন কোম্পানিগুলিকে কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়, নতুন ফোনে আগে থেকে  ইনস্টল করে দিতে হবে সরকারের সঞ্চার সাথী অ্যাপ। যাকে বলে প্রি-ইনস্টল। গ্রাহকরা চাইলেও ফোন থেকে অ্যাপটি আর ডিলিট করতে পারবেন না।

স্রেফ নতুন ফোনেই নয়, বিক্রি হয়ে যাওয়া ফোনেও  সফটঅয়্যার আপডেটের মাধ্যমে অ্যাপটি ইনস্টল করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কেন্দ্রের যুক্তি ছিল, এই সঞ্চার সাথী অ্যাপের মাধ্যমে সাইবার ফ্রড বা সাইবার জালিয়াতি হাত থেকে বাঁচতে পারবেন সাধারণ মানুষ। ফোন হারিয়ে বা চুরি হয়ে গেলেও খুঁজতে সাহায্য় করতে এই অ্যাপ।  

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে পাল্টা ফোনে নজরদারি অভিযোগে সরব হয়েছিল বিরোধীরা। এরপর গতকাল মঙ্গলবার  কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া জানিয়ে দিয়েছিলেন, 'সঞ্চার সাথী অ্যাপ ফোনে প্রি ইনস্টল করা থাকবে। কিন্তু যদি কেউ মনে করেন অ্যাপটি ফোনে রাখবেন না, তাহলে ডিলিট করে দেবেন। যদি কেউ মনে করেন রাখবেন, তাহলে রাখবেন'।

এবার কেন্দ্র জানিয়ে দিল, বিতর্কিত ওই অ্যাপ ফোনে প্রি ইনস্টল করাও থাকবে না। কোনও গ্রাহক চাইলে নিজে থেকে ইনস্টল করবেন আর পাঁচটা সাধারণ অ্যাপের মতো।

সঞ্চার সাথী কী?  সঞ্চার সাথী কেন্দ্রীয় টেলিকম মন্ত্রকের তৈরি সাইবার সুরক্ষা ও সচেতনতা সংক্রান্ত একটি অ্য়াপ। অ্যান্ড্রয়েড তো বটেই, অ্যাপলের ফোনেও ইনস্টল করে ব্যবহার করা যায়। চাইলে ওয়েব পোর্টাল হিসাবে অ্যাক্সেস করতে পারেন গ্রাহকরা।  

এর আগে লোকসভায় কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া বলেছিলেন, 'সঞ্চার সাথী অ্যাপ দিয়ে আড়ি পাতা সম্ভব নয় এবং ঘটবেও না। আর আমি অন্য যেকোনো অ্যাপের মতো এটি মুছে ফেলতে পারি। কারণ একটি গণতন্ত্রে প্রতিটি নাগরিকের এই অধিকার আছে। আমরা এটি সকলের কাছে সহজলভ্য করার জন্য এই পদক্ষেপ নিয়েছিলাম।"

