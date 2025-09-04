English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Chandra Grahan And Shani: চন্দ্রগ্রহণের দিনেই ঝরবে শনির ভয়ংকর অভিশাপ! এই কয়েকটি রাশির উপর ঝুলবে খাঁড়া, ভয়ংকর বিপদ এঁদের...

Chandra Grahan And Shani: আগামী ৭ সেপ্টেম্বর পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ। এই গ্রহণ ঘটবে কুম্ভে। তবে, এটা বিপদ ডেকে আনবে বহু রাশির জাতক জাতিকারই। কখন শুরু হবে গ্রহণ? রাত ৯টা ৫৮ মিনিটে। শেষ হবে মধ্য রাত ১টা ২৬ মিনিটে।

| Sep 04, 2025, 09:13 PM IST
1/7

পিতৃপক্ষ শুরু

যেদিন এবছরের শেষ চন্দ্রগ্রহণ সেটি ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে (৭ সেপ্টেম্বর)। এই দিন থেকেই পিতৃপক্ষও শুরু হবে।

2/7

গ্রহণে না

গ্রহণের সময় মানুষ সাধারণত যে যে নিয়মগুলি মানেন, সেগুলি সবই মানবেন। যেমন, কোনও শুভ কাজ করবেন না, পুজো করবেন না।

3/7

স্বরাশিতে শনি

প্রসঙ্গত, এই যে-চন্দ্রগ্রহণ, এটি ঘটবে কুম্ভ রাশিতে। এটি স্বয়ং শনিরই রাশি। 

4/7

কর্কট

কর্কট রাশির প্রভু হলেন স্বয়ং চন্দ্র! এই অবস্থায় কর্কটের জন্য এই চন্দ্রগ্রহণ খুবই খারাপ পরিস্থিতি ডেকে আনছে। গ্রহণকালে, এঁদের চন্দ্রক্ষেত্রে দুর্বল হয়ে যাবে। এই সময়ে এঁদের মানসিক ভাবে বেশ শক্তিশালী থাকতে হবে। স্বাস্থ্যে নজর দিতে হবে।

5/7

কন্যা

কন্যা রাশির জাতকদেরও এই সময়ে সাবধান থাকতে হবে। কোনও শুভ কাজ বা নতুন কাজ এই সময়ে শুরু না করাই ভালো। আর্থিক দিক থেকেও এঁদের পক্ষে সময়টা ভালো যাবে না। নষ্ট হবে সম্পর্ক।

6/7

কুম্ভ

কুম্ভ রাশিতেই তো আগামী ৭ সেপ্টেম্বর চন্দ্রগ্রহণ। ফলে, এঁদের ভীষণ সতর্ক থাকতে হবে। গ্রহণের ছায়া এঁদের জন্য ডেকে আনবে বড় বিপদ। স্বাস্থ্যহানি ঘটবে। সম্পর্কে আসবে বিপর্যয়।

7/7

মীন

মীন রাশির জাতকদেরও এই সময়ে নানা সমস্যা বাড়বে। ক্ষতি হবে। প্রচুর অর্থব্যয় হবে। স্বাস্থ্য নিয়েও খুব সজাগ থাকতে হবে। আঘাত আসতে পারে সম্পর্কেও।  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

