CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • Char Dham New Rules: বিগ! বদলে গেল চারধাম যাত্রার নিয়ম; কারা ঢুকতেই পারবেন না কেদার-বদ্রীর মন্দিরে?

Char Dham New Rules in Char Dham Yatra 2026: চলতি বছর থেকেই এক নতুন ফরমান জারি করছে বদ্রী-কেদার কমিটি। এবার কি এইসব মন্দিরে পুজো দিতে গেলে মন্দির কমিটির নির্দেশিকা অনুযায়ী 'আমি সনাতনী' লিখিত দিতে হবে পুণ্যার্থীকে?

| Mar 18, 2026, 01:29 PM IST
বদ্রী-কেদার কমিটির নতুন নিয়ম

চলতি বছর থেকেই বদ্রী-কেদার কমিটির মন্দিরে প্রবেশের ক্ষেত্রে এক নতুন ফরমান জারি হয়েছে। কী সেই ফরমান? অ-হিন্দুরা অনুমতি-ব্যাতীত আর প্রবেশ করতে পারবেন না এঅই সব মন্দিরে! 

বিশেষ নির্দেশিকা

তাহলে? এজন্য পুণ্যার্থীদের মেনে চলতে হবে মন্দির কমিটির জারি করা এক বিশেষ নির্দেশিকা। এমনই জানিয়েছেন কেদারনাথ মন্দির কমিটির সভাপতি হেমন্ত দ্বিবেদী। 

'আমি একজন সনাতনী। আমি হিন্দুত্বে বিশ্বাসী'

কী বলেছেন হেমন্ত দ্বিবেদী? তাঁর মন্তব্য, যাঁরা হিন্দু নন, তাঁরা মন্দিরে প্রবেশ করতে গেলে দিতে হবে ধর্মীয় বিশ্বাসের শংসাপত্র। তাঁদের লিখিতভাবে জানাতে হবে যে, তিনি একজন সনাতনী। তাঁকে লিখতে হবে-- ‘আমি একজন সনাতনী। আমি হিন্দুত্বে বিশ্বাসী।’ 

অতিরিক্ত ভ্যাটে 'না'

তাহলে নবাবকন্যা সারা আলি খানের ক্ষেত্রে কী হবে? এর পর থেকে তিনি কি আর কেদার মন্দিরে ঢুকতে পারবেন না?

মুসলিম ধর্মাবলম্বী হয়েও

নয় নয় করে এখনই সাতবার কেদারদর্শন হয়েছে সারার। মুসলিম ধর্মাবলম্বী হয়েও দেশের প্রায় সব হিন্দু তীর্থক্ষেত্রেই গিয়েছেন তিনি।

কেদারে যেতে পারবেন?

আর এই প্রেক্ষিতেই বারবার প্রশ্ন উঠছে, ভিনধর্মী হয়েও আগে যা করেছেন, করেছেন, এখন কি আর তিনি কেদারে যেতে পারবেন?

বাধার সম্মুখীন?

নতুন নিয়ম জারি হলে কীভাবে মন্দিরে গিয়ে পুজো দিতে পারবেন নবাবকন্যা? এবার কি কেদারনাথে বড় বাধার সম্মুখীন হতে চলেছেন সারা আলি খান?

WB Weather Update: ধেয়ে আসছে প্রবল ঝড়বৃষ্টি-টানা দুর্যোগ, ভেসে যাবে এইসব জেলা

Horoscope Today: নথি যাচাই না করে সই করলে অথৈ জলে পড়বে বৃষ, আইনি ঝামেলায় গলা পর্যন্ত ডুবতে পারে সিংহ

Asit Majumder: আর টিকিট পাননি হেভিওয়েট অসিত, বাজি পুড়িয়ে আনন্দ তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদেরই

TMC Candidates 2026: বোন কস্তুরী সদ্য নাম লিখিয়েছেন বিজেপিতে, বামজমানার দাপুটে মন্ত্রীর বড় মেয়ে এবার TMC বিধায়ক?

