Liquor Price List 2026 Explained: অবিশ্বাস্য সস্তায় বিয়ার-হুইস্কি-রাম, Kingfisher ১০৭, Signature ৬৭০, ওল্ড মংক Old Monk ৪০০ টাকায়, এল চমকে দেওয়া প্রাইস লিস্ট

Liquor Price List 2026 Explained: অবিশ্বাস্য সস্তায় বিয়ার-হুইস্কি-রাম, Kingfisher ১০৭, Signature ৬৭০, ওল্ড মংক Old Monk ৪০০ টাকায়, এল চমকে দেওয়া প্রাইস লিস্ট
বাংলায় দুই দফায় ভোট
বাংলায় দু'দফায় ভোটের কারণে এখন প্রায় টানা 'ড্রাই ডে'। নির্বাচন কমিশনের কড়া নির্দেশে রাজ্যের সর্বত্র মদ বিক্রি, পরিবেশন এবং সরবরাহ বন্ধ। শুধু দোকানই নয়, রোস্তোরাঁ-বার-ক্লাব-পাব সর্বত্রই একই গল্প। শান্তিপূর্ণ ও স্বচ্ছ ভোট নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ কমিশনের। রাজ্য জুড়ে হঠাৎ মদ সরবরাহ বন্ধের সার্জিক্যাল স্ট্রাইকে সুরাপ্রেমীদের আচমকাই হৃদয় ভেঙেছে।
ভোটের কারণেই মদের দোকান বন্ধ
মদের উপর করের পরিমাণ বেশ চড়া
গোয়াতেই শান্তির চুমুক
গোয়ার সুরা-রাজ
১০০ টাকায় বিয়ার ৬০০ টাকায় হুইস্কি
কিংফিশার প্রিমিয়ামের ৬৫০ মিলি বোতলের দাম প্রায় ১০৭ টাকা। সর্বাধিক জনপ্রিয় ব্র্যান্ডগুলির দাম ১০০ টাকা থেকে ১৬০ টাকার মধ্যে থাকে। ৭৫০ মিলি হুইস্কির বোতলের দামও বেশ কম। ইকোনমি হুইস্কি 'সিগনেচার' মিলবে ৬৭০ টাকায়। সেমি-প্রিমিয়াম হুইস্কি ভ্যাট-৬৯ পাওয়া যায় ১০১০ টাকায়। প্রিমিয়াম ব্লেন্ডেড হুইস্কি 'হান্ড্রেড পাইপার্স' মোটামুটি ১৪৫০ টাকা। প্রিমিয়াম স্কচ যেমন 'দিওয়ার্স হোয়াইট লেবেল' মিলবে ১৩৫০ টাকায়। ৭৫০ মিলিলিটারের ওল্ড মংক রামের বোতল সাধারণত ৪০০ টাকা থেকে ৬০০ টাকার মধ্যে পাওয়া যায়।
ভারতের কোথায় মদ সস্তা
পুদুচেরি: কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হওয়ায় এখানে কর অত্যন্ত কম, যা তামিলনাড়ুর তুলনায় অনেক সাশ্রয়ী, দিল্লি: এখানে প্রচুর প্রতিযোগিতা থাকায় এবং খুচরো বিক্রেতারা ছাড় দেওয়ার সুযোগ পাওয়ায় প্রিমিয়াম ব্র্যান্ডগুলি বেশ সস্তায় মেলে। হরিয়ানা: বিশেষ করে গুরুগ্রাম এবং ফরিদাবাদে আবগারি শুল্ক (প্রায় ২০%) অনেক কম। দমন ও দিউ: পার্শ্ববর্তী রাজ্য গুজরাতে মদ নিষিদ্ধ হওয়ায় পর্যটকদের জন্য এখানে খুব কম দামে মদ পাওয়া যায়। সিকিম: পাহাড়ের এই রাজ্যেও ট্যাক্স কম এবং নিজস্ব ডিস্টিলারি থাকায় অ্যালকোহল সাশ্রয়ী।
কর্ণাটকে মদের দাম সবচেয়ে বেশি
ইন্টারন্যাশনাল স্পিরিটস অ্যান্ড ওয়াইনস অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার রিপোর্ট বলছে যে কর্ণাটকে মদের দাম সবচেয়ে বেশি। সেখানকার সরকার মদের উপর ৮৩ শতাংশ কর আরোপ করে। কর্ণাটকের পরেই মহারাষ্ট্র রয়েছে। যেখানে মদের ওপর করের হার ৭১ শতাংশ। রাজস্থান ও তেলেঙ্গানাতেও মদের দাম তুলনামূলক বেশি। যেখানে করের হার যথাক্রমে ৬৯ এবং ৬৮ শতাংশ। উত্তরপ্রদেশ ও দিল্লিতে করের হার যথাক্রমে ৬৬ এবং ৬২ শতাংশ। দেশের অন্যান্য অনেক রাজ্যের তুলনায় দিল্লিতে মদ তুলনামূলক সস্তা
