Liquor Price List 2026 Explained: অবিশ্বাস্য সস্তায় বিয়ার-হুইস্কি-রাম, Kingfisher ১০৭, Signature ৬৭০, ওল্ড মংক Old Monk ৪০০ টাকায়, এল চমকে দেওয়া প্রাইস লিস্ট

Cheapest liquor Price in India 2026: অবিশ্বাস্য সস্তায় বিয়ার-হুইস্কি-রাম। কিংফিশার-সিগনেচার-ওল্ড মংকের দাম শুনলে চমকে যাবেন। চলে এল প্রাইস লিস্ট

| Apr 23, 2026, 06:31 PM IST
বাংলায় দুই দফায় ভোট

West Bengal Assembly Election 2026

বাংলায় দু'দফায় ভোটের কারণে এখন প্রায় টানা 'ড্রাই ডে'।  নির্বাচন কমিশনের কড়া নির্দেশে রাজ্যের সর্বত্র মদ বিক্রি, পরিবেশন এবং সরবরাহ বন্ধ। শুধু দোকানই নয়, রোস্তোরাঁ-বার-ক্লাব-পাব সর্বত্রই একই গল্প। শান্তিপূর্ণ ও স্বচ্ছ ভোট নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ কমিশনের। রাজ্য জুড়ে হঠাৎ মদ সরবরাহ বন্ধের সার্জিক্যাল স্ট্রাইকে সুরাপ্রেমীদের আচমকাই হৃদয় ভেঙেছে।   

ভোটের কারণেই মদের দোকান বন্ধ

Liquor shops closed due to the election

২০ এপ্রিল (সোমবার) থেকে ২৩ এপ্রিল (বৃহস্পতিবার) মদের দোকান বন্ধ। ২৪ এপ্রিল (শুক্রবার) খোলা। আবার ২৫ এপ্রিল (শনিবার) সন্ধ্যা ৬টা থেকে ২৯ এপ্রিল (বুধবার) বন্ধ। ৩০ এপ্রিল থেকে ৩ মে’র মধ্যে কবে কবে বন্ধ থাকবে দোকান, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ৪ মে সোমবার আবার ভোটগণনার দিক দোকান বন্ধ

মদের উপর করের পরিমাণ বেশ চড়া

The tax on alcohol is quite high

পশ্চিমবঙ্গে মদের উপর করের পরিমাণ বেশ চড়া। মদের বোতলের এমআরপি-র উপর প্রায় ৩৫% থেকে ৫০% পর্যন্ত কর সরকারি কোষাগারে যায়। ফলে তৃপ্তির চুমুক বেশ দামিই। আচ্ছা কখনও একটু খোঁজ নিয়ে দেখেছেন যে, ভারতের কোন রাজ্যে বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সবচেয়ে সস্তায় মদ পাওয়া যায়?  

গোয়াতেই শান্তির চুমুক

Goa is a paradise for drinkers

মদ্যপায়ীদের স্বর্গরাজ্য গোয়া। ভারতের মধ্যে আজও গোয়ায় মদের দাম সবচেয়ে কম। সমুদ্রে ঘেরা রাজ্যটি পর্যটন-নির্ভর অর্থনীতিকে সাহায্য করার লক্ষ্যে সেখানে আবগারি শুল্ক (যা মোটামুটি ৪৯-৫৫ শতাংশ) অনকেটাই কম। পুদুচেরি এবং দমন ও দিউয়ের মতো কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলেও মদ বেজায় সস্তা।  

গোয়ার সুরা-রাজ

Price of liquor in Goa

গোয়ায় মদের দামে একটু চোখ রাখা যাক। ব্র্যান্ড এবং খুচরো বিক্রেতাদের মুনাফার হারের উপর ভিত্তি করে দামের তারতম্য ঘটে। তবে ওয়াইন প্যালেস গোয়া এবং লিকার ভল্ট গোয়ার মতো স্থানীয় সোর্স থেকে প্রাপ্ত সাম্প্রতিক প্রতিবেদনগুলি দামের একটি ধারণা দিয়েছে।  

১০০ টাকায় বিয়ার ৬০০ টাকায় হুইস্কি

Beer is 100 Rs and Whiskey is 600 Rs

কিংফিশার প্রিমিয়ামের ৬৫০ মিলি বোতলের দাম প্রায় ১০৭ টাকা। সর্বাধিক জনপ্রিয় ব্র্যান্ডগুলির দাম ১০০ টাকা থেকে ১৬০ টাকার মধ্যে থাকে। ৭৫০ মিলি হুইস্কির বোতলের দামও বেশ কম। ইকোনমি হুইস্কি 'সিগনেচার' মিলবে ৬৭০ টাকায়। সেমি-প্রিমিয়াম হুইস্কি ভ্যাট-৬৯ পাওয়া যায় ১০১০ টাকায়। প্রিমিয়াম ব্লেন্ডেড হুইস্কি 'হান্ড্রেড পাইপার্স' মোটামুটি ১৪৫০ টাকা। প্রিমিয়াম স্কচ যেমন 'দিওয়ার্স হোয়াইট লেবেল' মিলবে ১৩৫০ টাকায়। ৭৫০ মিলিলিটারের ওল্ড মংক রামের বোতল সাধারণত ৪০০ টাকা থেকে ৬০০ টাকার মধ্যে পাওয়া যায়।

ভারতের কোথায় মদ সস্তা

Where is alcohol cheap in India

পুদুচেরি: কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হওয়ায় এখানে কর অত্যন্ত কম, যা তামিলনাড়ুর তুলনায় অনেক সাশ্রয়ী, দিল্লি: এখানে প্রচুর প্রতিযোগিতা থাকায় এবং খুচরো বিক্রেতারা ছাড় দেওয়ার সুযোগ পাওয়ায় প্রিমিয়াম ব্র্যান্ডগুলি বেশ সস্তায় মেলে। হরিয়ানা: বিশেষ করে গুরুগ্রাম এবং ফরিদাবাদে আবগারি শুল্ক (প্রায় ২০%) অনেক কম। দমন ও দিউ: পার্শ্ববর্তী রাজ্য গুজরাতে মদ নিষিদ্ধ হওয়ায় পর্যটকদের জন্য এখানে খুব কম দামে মদ পাওয়া যায়। সিকিম: পাহাড়ের এই রাজ্যেও ট্যাক্স কম এবং নিজস্ব ডিস্টিলারি থাকায় অ্যালকোহল সাশ্রয়ী।   

কর্ণাটকে মদের দাম সবচেয়ে বেশি

Liquor prices are highest in Karnataka

ইন্টারন্যাশনাল স্পিরিটস অ্যান্ড ওয়াইনস অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার রিপোর্ট বলছে যে কর্ণাটকে মদের দাম সবচেয়ে বেশি। সেখানকার সরকার মদের উপর ৮৩ শতাংশ কর আরোপ করে। কর্ণাটকের পরেই মহারাষ্ট্র রয়েছে। যেখানে মদের ওপর করের হার ৭১ শতাংশ। রাজস্থান ও তেলেঙ্গানাতেও মদের দাম তুলনামূলক বেশি। যেখানে করের হার যথাক্রমে ৬৯ এবং ৬৮ শতাংশ। উত্তরপ্রদেশ ও দিল্লিতে করের হার যথাক্রমে ৬৬ এবং ৬২ শতাংশ। দেশের অন্যান্য অনেক রাজ্যের তুলনায় দিল্লিতে মদ তুলনামূলক সস্তা  

