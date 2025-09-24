English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Beer Price In West Bengal: কল্যাণী থেকে কিংফিশার, কোন বিয়ারের বোতলের কত দাম? পুজোর মুখে রইল রেটচার্ট...

Beer Price In West Bengal: কল্যাণী থেকে কিংফিশার, কোন বিয়ারের বোতলের কত দাম? পুজোর মুখে রইল রেটচার্ট। জিসিটি সংস্কার কি কোপ ফেলবে সুরাপ্রেমীদের উপর?

| Sep 24, 2025, 05:42 PM IST
1/13

বঙ্গে কোন বিয়ারের কত দাম?

Check Beer Price In West Bengal

পুজোর ক'টা দিন বহু বঙ্গবাসীই ঢুকুঢুকু করতে পছন্দ করেন। বিশেষত বিয়ারের আলাদাই একটা চাহিদা থাকে দোকানে। কেউ নিয়মত মদ্যপায়ী কেউ আবার অনিয়মিত! ফলে যাঁদের রুটিন মাফিক চুমুক দেওয়ার ধাত নেই, তাঁদের অনেকেরই হয়তো ধারণা নেই এখন কোন বিয়ারের বোতলের কত দাম?

2/13

বঙ্গে কোন বিয়ারের কত দাম?

Check Beer Price In West Bengal

বাংলার বিয়ারপ্রেমীদের পছন্দের তালিকায় রয়েছে কল্যাণী থেকে কিংফিশার, টুবর্গ-বাডওয়াইজার হয়ে কার্লসবার্গ-হাইনিকেন ও অ্যামস্টেল। এই ছবির প্রতিবেদনে রইল সে সব ব্র্যান্ডেরই রেটচার্ট। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আবগারি দফতরের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে যে দামের উল্লেখ রয়েছে, সেই দামই এখানে দেওয়া হল।   

3/13

বঙ্গে কোন বিয়ারের কত দাম?

Check Beer Price In West Bengal

ডাচ ব্রিউয়িং জায়ান্ট হাইনিকেন কোম্পানির অংশ ইউনাইটেড ব্রিউয়ারিজ লিমিটেড (ইউবিএল)। তারা পশ্চিমবঙ্গে ফিরিয়ে এনেছে কল্যাণী ব্ল্যাক লেবেল স্ট্রং প্রিমিয়াম বিয়ার ও কল্যাণী ব্ল্যাক লেবেল সুপার স্ট্রং প্রিমিয়াম বিয়ার। ৬৫০ মিলি স্ট্রংয়ের দাম ১৪০ টাকা, সুপার স্ট্রংয়ে দিতে হবে ১০ টাকা বেশি। মানে ১৫০ টাকা।  

4/13

বঙ্গে কোন বিয়ারের কত দাম?

Check Beer Price In West Bengal

এবার আসা যাক কিংফিশারের কথায়। কিংফিশার ইম্পেরিয়াল স্ট্রং বিয়ারের ৬৫০ মিলির দাম ১৬০ টাকা, কিংফিশার রিগ্যাল প্রিমিয়াম লেজার বিয়ারের ৬৫০ মিলির দাম ১৫০ টাকা। কিংফিশার স্টর্ম স্ট্রং বিয়ারের ৬৫০ মিলির দাম ১৭০ টাকা, কিংফিশার আলট্রা লেগার বিয়ারের ৬৫০ মিলির দাম ১৫০ টাকা, কিংফিশার আলট্রা ম্যাক্স প্রিমিয়াম স্ট্রং বিয়ারের ৬৫০ মিলির দাম ১৯০ টাকা।   

5/13

বঙ্গে কোন বিয়ারের কত দাম?

Check Beer Price In West Bengal

সুরাপ্রেমীদের অনেকে হেওয়ার্ডসও ভীষণ পছন্দ করেন। হেওয়ার্ডস বোল্ড স্ট্রং বিয়ারের ৬৫০ মিলির দাম ১৫০ টাকা,   হেওয়ার্ডস বোল্ড সুপার স্ট্রং বিয়ারের ৬৫০ মিলির দাম ১৬০ টাকা।

6/13

বঙ্গে কোন বিয়ারের কত দাম?

Check Beer Price In West Bengal

টুবর্গেরও দারুণ জনপ্রিয়তা এই বাংলায়। টুবর্গ ১৮৮০ ক্লাসিক বিয়ারের ৬৫০ মিলির দাম ১৭০ টাকা, টুবর্গ ক্লাসিক প্রিমিয়াম বিয়ারের ৬৫০ মিলির দাম ২১০ টাকা, টুবর্গ গ্রিন লেগার বিয়ারের ৬৫০ মিলির দাম ১৪০ টাকা। টুবর্গ প্রিমিয়াম ড্যানিশ স্ট্রং বিয়ারের ৬৫০ মিলির দাম ১৬০ টাকা।  

7/13

বঙ্গে কোন বিয়ারের কত দাম?

Check Beer Price In West Bengal

কার্লসবার্গও বহু মানুষের পছন্দের তালিকায় রয়েছে। কার্লসবার্গ এলিফ্যান্ট প্রিমিয়াম পিলসনার বিয়ারের ৬৫০ মিলির দাম ১৯০ টাকা ও কার্লসবার্গ স্মুদ সুপার প্রিমিয়াম লেগারের ৬৫০ মিলির দাম ১৮০ টাকা।   

8/13

বঙ্গে কোন বিয়ারের কত দাম?

Check Beer Price In West Bengal

এবার রইল বাডওয়াইজারের দামের তালিকা। বাডওয়াইজারের ৬৫০ মিলিতে রয়েছে সাত রকমের বৈচিত্র্য। বাডওয়াইজার ম্যাগনাম প্রিমিয়াম বিয়ারের ৬৫০ মিলির দাম ১৯০ টাকা। বাডওয়াইজার ম্যাগনাম প্রিমিয়াম ইন্টারন্যশনাল বিয়ারের ৬৫০ মিলির দাম ২২০ টাকা। বাডওয়াইজার ম্যাগনাম স্ট্রং বিয়ারের ৬৫০ মিলির দাম ২০০ টাকা। বাডওয়াইজার ম্যাগনাম সুপার প্রিমিয়াম কিং অফ বিয়ার্সের ৬৫০ মিলির দাম ৪০০ টাকা। বাডওয়াইজার প্রিমিয়াম ইন্টারন্যশনাল বিয়ারের ৬৫০ মিলির দাম ১৮০ টাকা। বাডওয়াইজার প্রিমিয়াম কিং অফ বিয়ার্সের ৬৫০ মিলির দাম ২৪০ টাকা  

9/13

বঙ্গে কোন বিয়ারের কত দাম?

Check Beer Price In West Bengal

হাইনিকেন কিন্তু বিয়ারের দুনিয়ায় কুলীন। হাইনিকেন সিলভার ১০০% মল্ট লেগার বিয়ারের ৬৫০ মিলির দাম ২৮০ টাকা। 

10/13

বঙ্গে কোন বিয়ারের কত দাম?

Check Beer Price In West Bengal

অ্যামস্টেল বিয়ার গ্রাঁদে ১৮৭০ বিয়ারের ৬৫০ মিলির দাম ২১০ টাকা। ডাচ বিয়ার সম্প্রতি বেশ ভালো বাজার করেছে...  

11/13

বঙ্গে কোন বিয়ারের কত দাম?

Check Beer Price In West Bengal

বিরা ৯১ বিয়ারও বেশ কিছু মানুষ পছন্দ করেন। বিরার বিভিন্ন বৈচিত্র্যে ৬৫০ মিলি বোতলের দাম প্রায় ১৮০ টাকা থেকে ২১০ টাকার ভিতর। বিরা ব্লন্ড (১৮০), বিরা গোল্ড (২০০), বিরা ৯১ রাইজ রাইস স্ট্রং লেগার (প্রায় ২১০ টাকা), বিরা ৯১ সুপারফ্রেশ ন্যাচারাল হোয়াইট বিয়ার (প্রায় ২৭০টাকা)। তবে এই তালিকা কিন্তু আবগারি দফতরের ওয়েবসাইটে নেই।   

12/13

বঙ্গে কোন বিয়ারের কত দাম?

Check Beer Price In West Bengal

করোনা বা ব্রো কোডের মতো বিয়ারও বহু মানুষের হৃদয় কেড়েছে। তবে এগুলির একটিও ৬৫০ মিলি বোতলে পাওয়া যায় না। আসে তুলনামূলক ছোট বোতলে।   

13/13

বঙ্গে কোন বিয়ারের কত দাম?

Check Beer Price In West Bengal

বিয়ারের মতো অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় ভারতের পণ্য ও পরিষেবা করের (জিএসটি) আওতার বাইরে। জিএসটি ২.০ লাগু হওয়ার সঙ্গে ৪০% 'পাপ কর' চালু হয়েছে। রাজ্যগুলি অ্যালকোহলের উপর তাদের নিজস্ব কর (আবগারি শুল্ক এবং ভ্যাট) আরোপ করেছে। তবে, উৎপাদন, প্যাকেজিং এবং পরিবহণের মতো উপকরণের উপর উচ্চতর জিএসটি হারের কারণে বিয়ারের দাম বাড়তে পারে, যা বর্তমানে সাধারণত ১৮% হারে কর ধার্য করা হয়। 

