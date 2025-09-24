Beer Price In West Bengal: কল্যাণী থেকে কিংফিশার, কোন বিয়ারের বোতলের কত দাম? পুজোর মুখে রইল রেটচার্ট...

Beer Price In West Bengal: কল্যাণী থেকে কিংফিশার, কোন বিয়ারের বোতলের কত দাম? পুজোর মুখে রইল রেটচার্ট...
Beer Price In West Bengal: কল্যাণী থেকে কিংফিশার, কোন বিয়ারের বোতলের কত দাম? পুজোর মুখে রইল রেটচার্ট। জিসিটি সংস্কার কি কোপ ফেলবে সুরাপ্রেমীদের উপর?
এবার আসা যাক কিংফিশারের কথায়। কিংফিশার ইম্পেরিয়াল স্ট্রং বিয়ারের ৬৫০ মিলির দাম ১৬০ টাকা, কিংফিশার রিগ্যাল প্রিমিয়াম লেজার বিয়ারের ৬৫০ মিলির দাম ১৫০ টাকা। কিংফিশার স্টর্ম স্ট্রং বিয়ারের ৬৫০ মিলির দাম ১৭০ টাকা, কিংফিশার আলট্রা লেগার বিয়ারের ৬৫০ মিলির দাম ১৫০ টাকা, কিংফিশার আলট্রা ম্যাক্স প্রিমিয়াম স্ট্রং বিয়ারের ৬৫০ মিলির দাম ১৯০ টাকা।
এবার রইল বাডওয়াইজারের দামের তালিকা। বাডওয়াইজারের ৬৫০ মিলিতে রয়েছে সাত রকমের বৈচিত্র্য। বাডওয়াইজার ম্যাগনাম প্রিমিয়াম বিয়ারের ৬৫০ মিলির দাম ১৯০ টাকা। বাডওয়াইজার ম্যাগনাম প্রিমিয়াম ইন্টারন্যশনাল বিয়ারের ৬৫০ মিলির দাম ২২০ টাকা। বাডওয়াইজার ম্যাগনাম স্ট্রং বিয়ারের ৬৫০ মিলির দাম ২০০ টাকা। বাডওয়াইজার ম্যাগনাম সুপার প্রিমিয়াম কিং অফ বিয়ার্সের ৬৫০ মিলির দাম ৪০০ টাকা। বাডওয়াইজার প্রিমিয়াম ইন্টারন্যশনাল বিয়ারের ৬৫০ মিলির দাম ১৮০ টাকা। বাডওয়াইজার প্রিমিয়াম কিং অফ বিয়ার্সের ৬৫০ মিলির দাম ২৪০ টাকা
বিরা ৯১ বিয়ারও বেশ কিছু মানুষ পছন্দ করেন। বিরার বিভিন্ন বৈচিত্র্যে ৬৫০ মিলি বোতলের দাম প্রায় ১৮০ টাকা থেকে ২১০ টাকার ভিতর। বিরা ব্লন্ড (১৮০), বিরা গোল্ড (২০০), বিরা ৯১ রাইজ রাইস স্ট্রং লেগার (প্রায় ২১০ টাকা), বিরা ৯১ সুপারফ্রেশ ন্যাচারাল হোয়াইট বিয়ার (প্রায় ২৭০টাকা)। তবে এই তালিকা কিন্তু আবগারি দফতরের ওয়েবসাইটে নেই।
বিয়ারের মতো অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় ভারতের পণ্য ও পরিষেবা করের (জিএসটি) আওতার বাইরে। জিএসটি ২.০ লাগু হওয়ার সঙ্গে ৪০% 'পাপ কর' চালু হয়েছে। রাজ্যগুলি অ্যালকোহলের উপর তাদের নিজস্ব কর (আবগারি শুল্ক এবং ভ্যাট) আরোপ করেছে। তবে, উৎপাদন, প্যাকেজিং এবং পরিবহণের মতো উপকরণের উপর উচ্চতর জিএসটি হারের কারণে বিয়ারের দাম বাড়তে পারে, যা বর্তমানে সাধারণত ১৮% হারে কর ধার্য করা হয়।
