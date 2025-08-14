English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Cheque Clearance New Rule: চেক ক্লিয়ারেন্স নিয়মে আমূল পরিবর্তন! এবার থেকে ৪ ঘণ্টার মধ্যেই... বিপদ এড়াতে এখনই জেনে নিন...

Cheque Clearance Rule: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তরফে সমস্ত ব্যাংককে তাঁদের গ্রাহকদের চেক ক্লিয়ারেন্সের পরিবর্তিত নিয়ম সম্পর্কে সচেতন করতে বলা হয়েছে।  

| Aug 14, 2025, 11:42 AM IST
1/9

চেক ক্লিয়ারেন্সে নতুন নিয়ম...

Cheque Clearance New Rule

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চেক ক্লিয়ারেন্স নিয়ে বড় খবর। চেক ক্লিয়ারেন্স ইস্যুতে নয়া নিয়ম আনল রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। 

2/9

চেক ক্লিয়ারেন্সে নতুন নিয়ম...

Cheque Clearance New Rule

এবার থেকে জমা পড়ার ৪ ঘণ্টার মধ্যেই সব চেক ক্লিয়ার করতে হবে সমস্ত ব্যাংককে। নতুন নিয়ম জারি করল আরবিআই। 

3/9

চেক ক্লিয়ারেন্সে নতুন নিয়ম...

Cheque Clearance New Rule

৪ অক্টোবর থেকে কার্যকর হতে চলেছে এই নিয়ম। শীর্ষ ব্যাংকের তরফে জানানো হয়েছে, দুটি ধাপে CTS ক্লিয়ারিংয়ের বিষয়টি বলবৎ করা হবে। 

4/9

চেক ক্লিয়ারেন্সে নতুন নিয়ম...

Cheque Clearance New Rule

প্রথম ধাপ ২০২৫-এর ৪ অক্টোবর এবং দ্বিতীয় ধাপে ২০২৫-এর ৩ জানুয়ারি নয়া বিধি কার্যকর করা হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তরফে সমস্ত ব্যাংককে তাই তাঁদের গ্রাহকদের চেক ক্লিয়ারেন্সের পরিবর্তিত নিয়ম সম্পর্কে সচেতন করতেও বলা হয়েছে।

5/9

চেক ক্লিয়ারেন্সে নতুন নিয়ম...

Cheque Clearance New Rule

আরবিআই জানিয়েছে, সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত ব্যাংকগুলি যে চেক গ্রহণ করবে, তা অবিলম্বে ও ধারাবাহিকভাবে স্ক্যান করে ক্লিয়ারেন্সের জন্য পাঠাবে।

6/9

চেক ক্লিয়ারেন্সে নতুন নিয়ম...

Cheque Clearance New Rule

ক্লিয়ারিং হাউজ সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টার মধ্যেই চেক ক্লিয়ারেন্স সম্পর্কে যাবতীয় খুঁটিনাটি কাজ শেষ করবে। ক্লিয়ারিং হাউজ থেকে ছবি পাওয়ার পর ব্যাংকগুলি হয় পজিটিভ কনফারমেশন দেবে অথবা অস্বীকৃত চেকের জন্য নেগেটিভ কনফারমেশন।

7/9

চেক ক্লিয়ারেন্সে নতুন নিয়ম...

Cheque Clearance New Rule

প্রতিটি চেকে লেখা থাকবে 'আইটেমের মেয়াদ শেষ হওয়ার সময়'। চেকের ছবি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাংকগুলিকে সারা দিন ধরে রিয়েল টাইমের ভিত্তিতে প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে।

8/9

চেক ক্লিয়ারেন্সে নতুন নিয়ম...

Cheque Clearance New Rule

প্রথম ধাপে ২০২৫-এর ৪ অক্টোবর থেকে ২০২৬-এর ২ জানুয়ারি পর্যন্ত ব্যাংকগুলিকে চেক নিশ্চিতকরণ করতে হবে সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে। অনুমোদনের পরই  সেগুলি নিষ্পত্তির জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

9/9

চেক ক্লিয়ারেন্সে নতুন নিয়ম...

Cheque Clearance New Rule

দ্বিতীয় ধাপে ২০২৬-এর ৩ জানুয়ারি থেকে চেকের মেয়াদ শেষ হওয়ার সময় T+3 ক্লিয়ার আওয়ারে পরিবর্তন করা হবে। মানে সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত ব্যাংকগুলি যে চেক গ্রহণ করবে, সেগুলি ৩ ঘণ্টায় মানে দুপুর ২টোর মধ্যে পজেটিভ বা নেগেটিভ কনফারমেশন করতে হবে। তারপরই নিষ্পত্তি করতে হবে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Horoscope Today: অন্যের উপকার করতে গিয়ে বিপদ মেষের, মুখে লাগাম দিন মেষ

পরবর্তী অ্যালবাম

Horoscope Today: অন্যের উপকার করতে গিয়ে বিপদ মেষের, মুখে লাগাম দিন মেষ

Horoscope Today: অন্যের উপকার করতে গিয়ে বিপদ মেষের, মুখে লাগাম দিন মেষ

Horoscope Today: অন্যের উপকার করতে গিয়ে বিপদ মেষের, মুখে লাগাম দিন মেষ 12
Fidel Castro Centenary Football Cup: ফিদেল কাস্ত্রোর জন্মশতবর্ষে ফুটবল ম্যাচ! খেললেন ভাইচং, সৃজনরা..

Fidel Castro Centenary Football Cup: ফিদেল কাস্ত্রোর জন্মশতবর্ষে ফুটবল ম্যাচ! খেললেন ভাইচং, সৃজনরা..

Fidel Castro Centenary Football Cup: ফিদেল কাস্ত্রোর জন্মশতবর্ষে ফুটবল ম্যাচ! খেললেন ভাইচং, সৃজনরা.. 7
Actress Love Story: প্রিয়বন্ধুর বরকে রাখি পরিয়ে ভাই বলে ডাক, তারপর তাঁরই প্রেমে পাগল অভিনেত্রী! বিয়ের আগেই গর্ভবতী...

Actress Love Story: প্রিয়বন্ধুর বরকে রাখি পরিয়ে ভাই বলে ডাক, তারপর তাঁরই প্রেমে পাগল অভিনেত্রী! বিয়ের আগেই গর্ভবতী...

Actress Love Story: প্রিয়বন্ধুর বরকে রাখি পরিয়ে ভাই বলে ডাক, তারপর তাঁরই প্রেমে পাগল অভিনেত্রী! বিয়ের আগেই গর্ভবতী... 10
Janmashtami Zodiacs 2025: এই জন্মাষ্টমীতে তিন যোগের মহা-যোগ! শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদে অপ্রত্যাশিত অর্থপ্রাপ্তি, সৌভাগ্যের তুঙ্গে ৩ রাশি...

Janmashtami Zodiacs 2025: এই জন্মাষ্টমীতে তিন যোগের মহা-যোগ! শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদে অপ্রত্যাশিত অর্থপ্রাপ্তি, সৌভাগ্যের তুঙ্গে ৩ রাশি...

Janmashtami Zodiacs 2025: এই জন্মাষ্টমীতে তিন যোগের মহা-যোগ! শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদে অপ্রত্যাশিত অর্থপ্রাপ্তি, সৌভাগ্যের তুঙ্গে ৩ রাশি... 7