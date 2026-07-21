/খাসির মাংস মানেই ক্ষতিকর নয়? মাটনের অত্যাশ্চর্য খাদ্যগুণের কথা শুনলে চমকে যাবেন

অনেকেই মনে করেন চিকেন মানেই স্বাস্থ্যকর আর মটন মানেই ক্ষতিকারক! না, বিষয়টা এত সোজা-সাপ্টা নয় কিন্তু। বলা যায়, ধারণাটা ভুলও।
দুরকম মাংসেরই আলাদা পুষ্টিগুণ। এদুটির কোনওটিই মাত্রাতিরিক্ত খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ। বুঝতে হবে, কোনটি আপনার শরীরের পক্ষে ভালো-- চিকেন না মটন? খেলে কোন মাংস কতটুকু খেতে পারবেন?
আগে দেখুন মটনের গুণাগুণ। কী আছে মটনে? মটনের নাম রেড মিট মানে, লাল মাংস। লাল কেন? এতে থাকে মায়োগ্লোবিন নামের এক প্রোটিন। মটনে তো উচ্চ মানের প্রোটিন থাকেই। এর পাশাপাশি এত থাকে ভিটামিন বি-১২, জিঙ্ক এবং আয়রন। সব মিলিয়ে মটন ইমিউনিটি বাড়ায়।
এতই যদি উপকারী, তাহলে মটন খাওয়ার ক্ষেত্রে এত নিষেধাজ্ঞা কেন? আসলে মটনটা বেশি খাওয়া চলে না! কারণ, মটনে বেশি পরিমাণে স্যাচুরেটেড ফ্যাট আর পিউরিন থাকে। বেশি মটন খেলে চর্বি এবং কোলেস্টেরল জমে, যা রক্তনালীতে জমে হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। তা ছাড়া, এটি শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রাও বৃদ্ধি করে। মটন হজমের সমস্যা হয়।
হু-র গাইডলাইন অনুযায়ী, সপ্তাহে ৫০০ গ্রামের বেশি রেড মিট খাওয়া কোনও ভাবেই চলবে না। অবশ্য আমাদের সাধারণ বাঙালি বাড়িতে সপ্তাহে একবারই মটন হয়। আর, কেউই একদিনে ৫০০ গ্রাম মটন খান না!
উল্টোদিকে, চিকেনে মায়োগ্লোবিনের পরিমাণ অনেক কম, তাই চিকেন লাল নয়, সাদা। এতে স্যাচুরেটেড ফ্যাট কম, আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট বেশি। মুরগির মাংসে থাকে উচ্চমানের প্রোটিন, ভিটামিন এবং খনিজ। এটিও পেশি গঠনে সাহায্য করে, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।
তাই বলে মুরগির মাংসও যে কোনও ক্ষতি করে না, তা কিন্তু নয়। যদি মুরগির মাংস উচ্চ তাপে রান্না করা হয় বা তেলে কড়া করে ভাজা হয়, তাহলে এর কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাট ভেঙে তেলের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে। এটা খেলে ত্বকের কোলাজেন ভেঙে যেতে পারে, যার জেরে শরীর দ্রুত বুড়িয়ে যায়।
(Disclaimer: প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কোনও সুপারিশ করা হচ্ছে না।)