Software-MBA is over: 'এমবিএ, সফটওয়্যারের দিন শেষ! কাজ পাবে ওয়েল্ডার, প্লাম্বার, ইলেকট্রিশিয়ানরাই- কম্পিউটার সায়েন্স পড়া ছেড়ে ব্য়বসা শেখো', যুবসমাজকে পরামর্শ দেশের মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টার

V. Anantha Nageswaran Job tips: দেশের প্রধান আর্থিক উপদেষ্টার স্পষ্ট কথা, ভারতে মানসিকতার বদল দরকার। যাতে দেশের তরুণরা আইটি ছেড়ে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত ক্ষেত্রগুলিকে কেরিয়ার অপশন হিসেবে বেছে নিতে উৎসাহিত হয়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিন বদলাচ্ছে। বদলাচ্ছে চাকরি বাজারের চেনা ছবিটা। আর তাই দেশের যুবসমাজকে জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিলেন দেশের মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা ভি. অনন্ত নাগেশ্বরন।
আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI)-এর প্রভাবে বিশ্বজুড়ে চাকরির বাজারের ছবি বদলাতে শুরু করেছে। আর তাই ভারতের প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ভি. অনন্ত নাগেশ্বরন মনে করেন, আগামী দিনে শুধু প্রথাগত ডিগ্রিতে সাফল্য মিলবে না।
তার বদলে ভি. অনন্ত নাগেশ্বরন দেশের যুব সমাজকে ব্য়বসা, বাণিজ্য, স্টার্ট-আপ, স্কিল (দক্ষতা) ভিত্তিক পেশার দিকে মননিবেশ করতে বলছেন।
দেশের মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা ভি. অনন্ত নাগেশ্বরন স্পষ্ট বলছেন, ‘এমবিএ, সফটওয়্যারের দিন শেষ। সফটওয়্যার, কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা ছেড়ে দাও, তার বদলে ব্যবসা শেখো। সময় এসেছে ঢালাইকারী, কলমিস্ত্রি, ইলেক্ট্রিশিয়ান এদের সম্মান করার।’
ভি. অনন্ত নাগেশ্বরনের কথায়, ট্রেড স্কিলসের সঙ্গে যুক্ত পেশাগুলোকে সেই সম্মান দেওয়া হয় না, যেটা তারা পাওয়ার যোগ্য। ওয়েল্ডার, প্লাম্বার, ইলেকট্রিশিয়ান বা অন্য যেকোনও টেকনিক্যাল কাজ করা লোকেরা যেকোনও অর্থনীতির মজবুত ভিত।
তিনি এই প্রসঙ্গে সুইৎজারল্যান্ড, জার্মানি, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও চিনের মতো দেশের উদাহরণ টেনেছেন। যেখানে পেশাগত দক্ষতা থাকা লোকেদের অধিক সম্মান দেওয়া হয়।
দেশের মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টার স্পষ্ট কথা, ভারতেও এই মানসিকতার বদল দরকার। যাতে দেশের তরুণরা, যুব সম্প্রদায় এই পেশার সঙ্গে যুক্ত ক্ষেত্রগুলিকে কেরিয়ার অপশন হিসেবে বেছে নিতে উৎসাহিত হয়।
প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টার মতে, বয়স্কদের দেখাশোনা, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের কাউন্সেলিং, হাসপাতালে অ্যাসিস্ট্যান্ট, খেলাধুলো, হোটেলে শেফ- পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের উপস্থিতির দরকার পড়বেই।
কারণ এই ক্ষেত্রগুলিতে কখনওই AI বিকল্প হতে পারবে না। এই ক্ষেত্রগুলোতে প্রশিক্ষিত আর যোগ্য লোকেদের চাহিদা ভবিষ্যতে বাড়বে। তাই শ্রম-নির্ভর ইন্ডাস্ট্রির দিকে নজর দিতে হবে।
পাশাপাশি, শুধু চাকরি তৈরি করলেই হবে না, বরং দেশের যুবসম্প্রদায়কে চাকরির জন্য দরকারি স্কিলও শিখতে হবে। যা তাদের দক্ষতা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে যোগ্য দাবিদার করে তুলবে।
নাগেশ্বরনের স্পষ্ট বার্তা, গ্লোবালাইজেশনের সময়ে সফটওয়্যার ও MBA ভারতের যুব সম্প্রদায়ের জন্য রোজগারের যে দরজা খুলে দিয়েছিল, এখন তার থেকে সময় বদলাচ্ছে।
বর্তমানে তারাই বেশি সুযোগ পাবে, যাদের এমন দক্ষতা আছে, যা মেশিন নকল করতে পারবে না। তাই ভবিষ্যতের রোজগারের পথ খুলতে ট্রেড স্কিলস ও সফট স্কিলস শেখা বর্তমান সময়ে ভীষণ রকম প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।