BCCI BIG BREAKING NEWS: ব্যাক-টু-ব্যাক TEAM INDIA-র ৩ ICC ট্রফি জয়ের কারিগর তিনি, IPL-এর মাঝেই মহারথীর ভবিষ্যতে চূড়ান্ত সিলমোহর BCCI-এর

Chief Selector Ajit Agarkar: ভারতকে ৩ আইসিসি ট্রফি জিতিয়েছেন তিনি। নেপথ্যের কারিগর তিনি। ২০২৭ সালে রয়েছে ওডিআই বিশ্বকাপ। আর তার আগেই বিসিসিআই চূড়ান্ত সিলমোহর দিয়ে দিল।   

| Apr 19, 2026, 02:06 PM IST
অজিত আগরকরের ভবিষ্য়ত্‍

Ajit Agarkar Future

জাতীয় দলের প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকরের ভবিষ্য়ত্‍ নির্ধারণ করে ফেলল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। তিনি কি আর থাকবেন নাকি তাঁকে ছাড়তে হবে হটসিট? 

অজিত আগরকর এখনও পর্যন্ত

Ajit Agarkar So Far

২০২৩ সালে চেতন শর্মার স্থলাভিষিক্ত হয়ে নির্বাচক কমিটির প্রধানের চেয়ারে বসেন আগরকর। জাতীয় দলের প্রাক্তন পেসারের বেছে নেওয়া ভারতীয় দল সেই বছরই ওডিআই বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠে। ২০২৪ ও ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতে। ২০২৫ সালে আবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিও। ব্যাক-টু-ব্যাক তিন আইসিসি খেতাব জয়ী দল আগরকরের জমানায়।   

২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপ

ICC 2027 ODI World Cup

চলতি বছর জুনে আগরকরের চুক্তি শেষ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ২০২৭ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে রয়েছে আবার ওডিআই বিশ্বকাপ। তবে আগরকরের দুরন্ত ট্র্যাক রেকর্ডই তাঁকে চাকরিতে রেখে দিচ্ছে আরও এক বছর।   

আগরকরের চুক্তি বাড়ল

Ajit Agarkar Extension

২০২৬ সালের জুনে আগরকরের চুক্তি শেষ হচ্ছে না। ২০২৭ সালের জুন পর্যন্ত আগরকরের চুক্তি বাড়াচ্ছে বিসিসিআই। এখন এমনটাই রিপোর্ট একাধিক মিডিয়ার। 

কী বলছে বিসিসিআই?

BCCI on Ajit Agarkar

বিসিসিআই সূত্রকে উদ্ধৃত করে এক সর্বভারতীয় মিডিয়ার রিপোর্টে লেখা হয়েছে- 'আগরকরের মেয়াদে দল খুব মসৃণ ভাবেই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে এবং সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে তিনি কখনও পিছপা হয়নি। বোর্ড মনে করছে তাঁরই দায়িত্বে থাকা উচিত। আইপিএল চলাকালীনই বোর্ডের কর্তারা আগরকরের সঙ্গে কথা বলে তাঁকে আপডেট জানাবেন।'  

সূর্যকুমার যাদবের ভবিষ্য়ত্‍

Suryakumar Yadav Future

এমএস ধোনি ও রোহিত শর্মার পর সূর্যকুমার যাদবই ভারতের তৃতীয় টি-২০ বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। সূর্য দেশকে যতই কাপ দিয়ে থাকুক না কেন, ভারতের টি-২০ দলে তাঁর জায়গা কিন্তু মোটেই সুরক্ষিত নয়। হতশ্রী ব্যাটিং ফর্মের সঙ্গে তাঁর বয়সও বড় ফ্যাক্টর।  

লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক্স ২০২৮

Los Angeles Olympics 2028

২০২৮ সালে ভারত লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক্স খেলবে। পাশাপাশি সেই বছরই আবার অস্ট্রেলিয়ায় টি-২০ বিশ্বকাপ! সূর্যকে কি আদৌ ভাববেন আগরকর? তা নিয়ে এখন থেকেই প্রশ্ন উঠছে। জুন-জুলাইয়ে ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ড সফর সূর্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। নেতৃত্বেরও চেয়ে অনেক বেশি নজর থাকবে তাঁর ব্যাটিং।   

সূর্যকুমারকে নিয়ে বিসিসিআই কী ভাবছে?

BCCI On Suryakumar Yadav

'এখন স্বাভাবিক ভাবেই সূর্যই দলের নেতৃত্ব। তবে একজন ব্যাটার হিসেবে তাঁকে নিজের পারফরম্যান্সে ধারাবাহিকতাও বজায় রাখতে হবে। সূর্য ইংল্যান্ডেও দলকে নেতৃত্ব দেবেন, কিন্তু তারপর ২০২৮ পর্যন্ত তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা পুরোপুরি পারফরম্যান্সের ভিত্তিতেই হবে।'

সূর্যকুমার যাদব ২০২৫ ও ২০২৬ রান

Suryakumar Yadav 2025 And 2026 T20I Runs

২০২৫ সাল সূর্যর খুবই খারাপ গিয়েছে। ১৯ থেকে ২১ ইনিংস মিলিয়ে মাত্র ২১৮ রান করেছেন। তাঁর গড় ছিল প্রায় ১৩.৬২। আর স্ট্রাইক রেট ছিল প্রায় ১২৩.১৬। উল্লেখযোগ্য ভাবে পুরো ক্যালেন্ডার বছরে একটিও অর্ধশতরান করতে পারেননি। তবে এখনও পর্যন্ত তাঁর চলতি বছর ভালোই কেটেছে। ১৪ ম্যাচে ৪৮৪ রান করেছেন। এর ভিতর ৯ ম্যাচে ২৪২ রান রয়েছে।

