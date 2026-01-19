English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Wildfire: জ্বলছে দেশের দাক্ষিণাত্য! ভয়াবহ আগুনে হাজার হাজার মানুষ ঘরছাড়া, জারি জরুরি অবস্থা, জীবন্ত দগ্ধ...

Wildfire in Chile: এর আগে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে এক বিশাল দাবানলে ১৩০ জনেরও বেশি মানুষ মারা গিয়েছিলেন

| Jan 19, 2026, 04:06 PM IST
দাবানল

জ্বলছে দাক্ষিণাত্য। দাবানলের কবলে পড়ে দক্ষিণ আমেরিকার দেশ চিলির দক্ষিণের বিশাল এলাকা জুড়ে ভয়াবহ আগুন লেগে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই ৫০ হাজার একর এলাকা পুড়ে গিয়েছে। তার পরেও আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না। বাধ্য হয়েই দেশের দক্ষিণ অংশের দুটি জায়গায় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে সরকার।

মোট ১৮ জনের মৃত্যু

এখনওপর্যন্ত ওই দাবানলে ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে।  ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়েছেন ৫০ হাজারের বেশি মানুষ। হাজার হাজার বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। দক্ষিণ অংশের অন্তত ১২টি জায়গায় আগুন লেগেছে বলে খবর। চিলির প্রেসিডেন্ট গ্যাব্রিয়েল বোরিক জানিয়েছেন যে, দেশটির বায়োবিও ও নুবলে অঞ্চলে ভয়াবহ দাবানলের কারণে এ পর্যন্ত অন্তত ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে, তবে হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

জরুরি অবস্থা জারি

আগুনের প্রকোপ সবচেয়ে বেশি হওয়ায় সান্তিয়াগো থেকে ৫০০ কিলোমিটার দক্ষিণের এই দুই অঞ্চলে জরুরি অবস্থা ও রাত্রিকালীন কারফিউ জারি করা হয়েছে। সেনাবাহিনীকেও আগুন নেভানোর কাজে মোতায়েন করা হয়েছে এবং প্রেসিডেন্ট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আশ্বস্ত করেছেন যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সম্ভাব্য সব ধরনের সম্পদ ব্যবহার করা হচ্ছে।

৫০ হাজার মানুষ ঘরছাড়া

সরকারের তরফে জানানো হয়েছে বায়োবিও অঞ্চলের পেনকো ও লিরকেন শহর থেকে প্রচুর মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। যেখানে প্রায় ৬০ হাজার মানুষের বসবাস। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলভারো এলিজালদে উদ্ভূত পরিস্থিতিকে অত্যন্ত 'জটিল' হিসেবে বর্ণনা করে সতর্ক করেছেন যে, সামনের দিনগুলোতে প্রচণ্ড গরম ও প্রতিকূল আবহাওয়া আগুন নেভানোর কাজকে আরও কঠিন করে তুলতে পারে। এখন পর্যন্ত এই দুই অঞ্চলে প্রায় ৮৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে এবং অন্তত ২৫০টি ঘরবাড়ি ধ্বংস হওয়ায় বহু মানুষ ভিটেমাটি হারিয়েছেন।

২৪ জায়গায় আগুন

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবর, রাস্তায় পুড়ে যাওয়া অসংখ্য গাড়ির ছবি চিলির ভয়াবহ পরিস্থিতির সাক্ষ্য দিচ্ছে। দীর্ঘমেয়াদী খরার কারণে দেশটিতে ইদানীং প্রায়ই এমন দাবানল দেখা দিচ্ছে এবং বর্তমানে দমকল বাহিনী সারা দেশে অন্তত ২৪টি স্থানে আগুন নেভানোর লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, যার মধ্যে নুবলে ও বায়োবিও অঞ্চল সবচেয়ে বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। এখন পর্যন্ত এই দুই অঞ্চলে প্রায় ২০ হাজার হেক্টর এলাকা ভস্মীভূত হয়েছে; তার ওপর প্রচণ্ড বাতাস ও তীব্র গরমের ফলে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, যা উদ্ধারকাজ ও আগুন নেভানোর চেষ্টাকে চরমভাবে ব্যাহত করছে।

২০১০ এর ভূমিকম্পে ৫০০ মৃত্যু

গত কয়েক বছর ধরে দক্ষিণ ও মধ্য চিলি বারবার ভয়াবহ দাবানলের মুখে পড়ছে। এর আগে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে এক বিশাল দাবানলে ১৩০ জনেরও বেশি মানুষ মারা গিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট বোরিক তখন বলেছিলেন যে, ২০১০ সালের ভূমিকম্পের পর এটিই চিলির সবচেয়ে বড় শোকের ঘটনা, যে ভূমিকম্পে প্রায় ৫০০ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন।  

