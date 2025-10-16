English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
China-Pakistan Donkey Trade: কেন পাকিস্তানের থেকে ২০০০০০ গাধা কিনল চিন? এবার করাচি বন্দরের কাছেই হাড়হিম...

China-Pakistan Donkey Trade: কেন পাকিস্তানের থেকে ২০০০০০ গাধা কিনল চিন? নেপথ্যে একাধিক সমীকরণ!  আর এবার করাচি বন্দরের কাছেই চিন করছে...  

Oct 16, 2025, 06:25 PM IST
পাকিস্তানের থেকে ২০০০০০ গাধা কিনল চিন

গোটা বিশ্বে গাধার বৃহত্তম আমদানিকারক চিন। এবার তারা পাকিস্তানের থেকে ২০০০০০ গাধা কিনল! ২০২৪ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তির ভিত্তিতেই ১৪০ কোটির দেশে ২ লাখ গাধা পাঠাচ্ছে পাকিস্তান।  

পাকিস্তানের জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা ও গবেষণা মন্ত্রণালয়ের ডঃ ইকরাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। মিডিয়ার রিপোর্ট বলছে যে, চিন গাধার আমদানি আরও বাড়াতে চায় এবং করাচি বন্দরের কাছে একটি কসাইখানা খোলার প্রস্তুতিও নিচ্ছে।  

গাধা রফতানি বাড়াতে পাকিস্তানের গদরে নতুন কসাইখানা তৈরি করা হচ্ছে। পাকিস্তানে বর্তমানে ৫২ লক্ষ গাধা রয়েছে। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম গাধার সংখ্যা সেই দেশে। এখন প্রশ্ন-চিন কেন পাকিস্তান থেকে এত গাধা কিনল? গাধাগুলো কোথায় এবং কীভাবে ব্যবহার করা হবে?  

চিন মূলত গাধার চামড়া থেকে জেলাটিন বার করে 'ইজিয়াও' নামে এক ওষুধ তৈরি করে। নিজেদের এবং অন্যান্য অনেক দেশের এই ওষুধের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতেই চিন এত গাধা আমদানি করছে।   

রক্তাল্পতা, মাথা ঘোরা, ধড়ফড় করায় দুরন্ত কার্যকরী জেলাটিন। এই মহৌষধি অনিদ্রা কমায় এবং রক্তক্ষরণ বাড়ায়। এই ওষুধ  কোলা কোরি আসিনি এবং ডাংকি-হাইড গ্লু নামেও পরিচিত। গাধার চামড়া থেকে নিষ্কাশিত জেলাটিন, বিভিন্ন ভেষজ এবং অন্যান্য উপাদান মিশিয়ে প্রস্তুত করা হয়।   

ই-জিয়াও শিল্পে বছরে ৬০ লক্ষ গাধার চামড়ার প্রয়োজন হয়। চিনে গাধার ব্যবহার চিকিৎসাতেই সীমাবদ্ধ নয়। গাধার মাংসের একাধিক পদ সেই দেশে ভীষণ জনপ্রিয়। মূলত চিনের হেবেই অঞ্চলে গাধার মাংসের বার্গার ভীষণ চলে। বাওডিংয়ে ও হেজিয়ানের স্ট্রিট ফুডেও রমরমিয়ে চলে গাধার বার্গার।  

চিনের গাধার সংখ্যা ধীরে ধীরে কমছে, যার ফলে পাকিস্তানের মতো দেশগুলির দিকে ঝুঁকেছে তারা। পাকিস্তানে যথেষ্ট পরিমাণে গাধার বাস। যা তাদেরকে চিনের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার করে তুলেছে।   

পাকিস্তানকে বড় ঋণ দিয়ে চিন তাদের সংকট কাটাতে সহায়তা করছে। ২০২২ সালের তথ্য অনুসারে, পাকিস্তানের উপর চিনের ঋণের পরিমাণ ২৬.৬ বিলিয়ন ডলার (২৪.৬ বিলিয়ন ইউরো), যা বিশ্বের অন্য যে কোনও দেশের চেয়ে বেশি। পাকিস্তান ফান্ডের প্রবাহ বজায় রাখতে দেদারে গাধা রফতানি করছে।  

