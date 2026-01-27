China's Nuclear Data Leak: চিনের পরমাণু অস্ত্র এখন ট্রাম্পের হাতে? কীভাবে সম্ভব হল এই অসম্ভব? হাড়হিম ষড়যন্ত্রে...
চিনের সশস্ত্র বাহিনীর শীর্ষ আধিকারিকের বিরুদ্ধে
চিনের সশস্ত্র বাহিনীর শীর্ষ আধিকারিক, জি জিনপিংয়ের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী লিউ ঝেনলির বিরুদ্ধে আমেরিকায় দেশের গোপন পরমাণু তথ্য পাচারের অভিযোগ উঠল। আন্তর্জাতিক রিপোর্ট বলছে, লিউ ছাড়াও আরও এক শীর্ষ সেনা আধিকারিক ঝাং ইউশিয়াও এই ষড়যন্ত্রে যুক্ত ছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা, শাসনব্যবস্থাকে দুর্বল করা এবং সেনাবাহিনীর ঐক্যে ফাটল ধরানোর অভিযোগ আনা হয়েছে।
তথ্য পাচার
সেনাবাহিনীর শীর্ষ আধিকারিক লিউ ঝেনলির বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি পরমাণু অস্ত্রের অত্যন্ত গোপন প্রযুক্তিগত তথ্য পাচার করেছেন, যা আমেরিকায় পৌঁছেছে। এই অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পর শোরগোল শুরু হয়েছে। চিনের প্রেসিডেন্ট জি জিনপিং প্রশাসন ইতিমধ্যেই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে এবং লিউকে আটক করা হয়েছে, তবে ঝাংয়ের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কোনো গ্রেফতারের খবর পাওয়া যায়নি।
অনুশাসন মেনে চলা
একাধিক গুরুতর অভিযোগ
ঝাং ইউশিয়াও, যিনি জি জিনপিংয়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং ছোটবেলা থেকেই তাঁর পরিচিতি, তিনি সম্প্রতি চিন সরকারের হাতে আটক। ২০০৭ থেকে ২০১২ পর্যন্ত চিনের সশস্ত্র বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন তিনি। ঝাং এবং লিউ দু’জনেই দলের শৃঙ্খলা এবং রাষ্ট্রীয় আইন ভেঙেছেন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ রয়েছে।
নিরাপত্তা লঙ্ঘন
রাজনৈতিক চক্র
স্পেশাল টাস্ক ফোর্স
চিনের সেনাবাহিনীর ইতিহাসে এ ধরনের পদক্ষেপ অভূতপূর্ব! এ ঘটনায় চিনের রাজনৈতিক অঙ্গনে আরও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষত যখন একদিকে পরমাণু তথ্য পাচারের অভিযোগ উঠেছে, অন্য দিকে, সেনাবাহিনীর ঐক্যকে দুর্বল করার চেষ্টা করা হয়েছে। এখন দেখার, জি জিনপিং এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় কী ধরনের পদক্ষেপ নেন। আপাতত জি জিনপিং সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের জন্য একটি বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন করেছেন।
