Chiranjit-Rukmini: রিলিজের আগেই বাজিমাত! সুখবর শোনালেন চিরঞ্জিত-রুক্মিনী...
IFFI 2025: মুক্তির অপেক্ষায় অর্ণব মিদ্যা পরিচালিত ছবি ‘হাঁটি হাঁটি পা পা’। এই ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন অভিনেত্রী রুক্মিণী মৈত্র এবং অভিনেতা চিরঞ্জিত চক্রবর্তী। একমাত্র বাংলা ছবি হিসাবে ইফিতে জায়গা করে নিল এই ছবি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একটি নিখাদ বাবা-মেয়ের সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্কের জটিল সমীকরণ নিয়ে বড় পর্দায় আসছে অর্ণব মিদ্যা পরিচালিত ছবি ‘হাঁটি হাঁটি পা পা’। এই ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন অভিনেত্রী রুক্মিণী মৈত্র এবং অভিনেতা চিরঞ্জিত চক্রবর্তী। গত মাসে ছবির টিজার মুক্তি পাওয়ার পরই এবার এল এক বড় সুখবর।
