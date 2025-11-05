English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Chiranjit-Rukmini: রিলিজের আগেই বাজিমাত! সুখবর শোনালেন চিরঞ্জিত-রুক্মিনী...

IFFI 2025: মুক্তির অপেক্ষায় অর্ণব মিদ্যা পরিচালিত ছবি ‘হাঁটি হাঁটি পা পা’। এই ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন অভিনেত্রী রুক্মিণী মৈত্র এবং অভিনেতা চিরঞ্জিত চক্রবর্তী। একমাত্র বাংলা ছবি হিসাবে ইফিতে জায়গা করে নিল এই ছবি। 

| Nov 05, 2025, 09:50 PM IST
1/7

IFFI-তে ‘হাঁটি হাঁটি পা পা’

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একটি নিখাদ বাবা-মেয়ের সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্কের জটিল সমীকরণ নিয়ে বড় পর্দায় আসছে অর্ণব মিদ্যা পরিচালিত ছবি ‘হাঁটি হাঁটি পা পা’। এই ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন অভিনেত্রী রুক্মিণী মৈত্র এবং অভিনেতা চিরঞ্জিত চক্রবর্তী। গত মাসে ছবির টিজার মুক্তি পাওয়ার পরই এবার এল এক বড় সুখবর।

2/7

IFFI-তে ‘হাঁটি হাঁটি পা পা’

গোয়ার ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অফ ইন্ডিয়া (IFFI)-তে প্রিমিয়ার হতে চলেছে ‘হাঁটি হাঁটি পা পা’ সিনেমাটির। দেশের অন্যতম সেরা এই চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিটি প্রদর্শিত হওয়ার খবরে উচ্ছ্বসিত ছবির গোটা কলাকুশলী।

3/7

IFFI-তে ‘হাঁটি হাঁটি পা পা’

চলতি বছর ২০ থেকে ২৮ নভেম্বর গোয়ায় এই চলচ্চিত্র উৎসবটি অনুষ্ঠিত হবে। যদিও ঠিক কোন দিন রুক্মিণীর ছবিটি দেখানো হবে, সেই তারিখটি এখনও জানা যায়নি। এই বছর উৎসবে 'রাহু কেতু', 'তেরে ইশক মে', 'বিন্দুসাগর', 'অসম্ভব', 'রুধিরবনা'-এর মতো হিন্দি, ওড়িয়া, মারাঠি ও কন্নড় ছবিও প্রদর্শিত হবে।

4/7

IFFI-তে ‘হাঁটি হাঁটি পা পা’

সম্পর্কের জটিল সমীকরণ ‘হাঁটি হাঁটি পা পা’ ছবিটি মূলত বাবা-মায়ের সঙ্গে ছেলে-মেয়ের সম্পর্কের সেই কঠিন দিকটি তুলে ধরে, যেখানে সমীকরণটি আর সহজ থাকে না।

5/7

IFFI-তে ‘হাঁটি হাঁটি পা পা’

সন্তানের প্রথম হাঁটি হাঁটি পা পা চলার সময় যেমন বাবা-মা পাশে থাকেন, তেমনই বাবা-মায়ের শেষ জীবনে তাঁদের সামলাতে সন্তানদেরই 'বাবা-মা' হয়ে উঠতে হয়। এই ছবিতে এক অবাধ্য বাবা এবং তাঁর লক্ষ্মীমন্ত মেয়ের মান-অভিমানের গল্প তুলে ধরা হয়েছে। 

6/7

IFFI-তে ‘হাঁটি হাঁটি পা পা’

বাবা-মার সঙ্গে ছেলে-মেয়েদের চিন্তাভাবনার পরিবর্তন কীভাবে তাদের একে অপরের থেকে দূরে সরিয়ে দেয়—সেই মানবিক দিকটিই উঠে আসবে এই ছবিতে।

7/7

IFFI-তে ‘হাঁটি হাঁটি পা পা’

চিরঞ্জিত ও রুক্মিণী ছাড়াও এই ছবিতে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন অঞ্জনা বসু, তুলিকা বসু, সন্দীপ্তা ভট্টাচার্য, বিশ্বরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ আরও অনেকে। IFFI-তে প্রিমিয়ারের মাধ্যমে ছবিটি এখন আন্তর্জাতিক মঞ্চে দর্শকদের নজর কাড়ার জন্য প্রস্তুত।

