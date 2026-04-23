English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
Chopra Election Violence: ভয়ংকর অভিযোগ: বিজেপিকে ভোট না দেওয়ায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর মার, গুরুতর জখম পিসি-ভাইপো

West Bengal Assembly Election 2026: চোপড়ায় নিজের পছন্দমতো ভোট দিতে চাওয়ায় বৃদ্ধা ও তাঁর ভাইপোকে মারধরের অভিযোগ উঠল কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে। মাথায় চোট নিয়ে রক্তাক্ত বৃদ্ধা। নিরাপত্তারক্ষীদের বিরুদ্ধেই উঠল বিজেপিকে ভোট দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়ার চাঞ্চল্যকর দাবি। ঠিক কী ঘটেছিল ১৬২ নম্বর বুথে?

| Apr 23, 2026, 03:27 PM IST
1/8

ভোটে ধুন্ধুমার

ভবানন্দ সিংহ: ভোট দেওয়া নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার। কিন্তু সেই অধিকার প্রয়োগ করতে গিয়েই খোদ কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের হাতে আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ উঠল উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায়। 

2/8

চোপড়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত মোহনগছ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৬২ নম্বর বুথে এই ঘটনাটি ঘটেছে। অভিযোগ, এক বৃদ্ধা ও তাঁর ভাইপোকে লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করেছেন জওয়ানরা।

3/8

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে ভাইপোকে সঙ্গে নিয়ে মোহনগছ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বুথে ভোট দিতে গিয়েছিলেন ঝড়িমন নেশা নামে এক বৃদ্ধা। 

4/8

অভিযোগ, ভোটকক্ষে প্রবেশের মুখে কেন্দ্রীয় বাহিনীর কয়েকজন জওয়ান তাঁদের পথ আটকান এবং একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলকে (বিজেপি) ভোট দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন।

5/8

বৃদ্ধা ঝড়িমন নেশা এই অন্যায্য চাপের প্রতিবাদ করেন। তিনি স্পষ্ট জানান, ভোট তাঁর নিজস্ব অধিকার এবং তিনি নিজের পছন্দমতো প্রার্থীকেই ভোট দেবেন। অভিযোগ, এই কথা শোনা মাত্রই জওয়ানরা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং বৃদ্ধার ওপর চড়াও হন। 

6/8

বৃদ্ধাকে মারতে বাধা দিতে গেলে তাঁর ভাইপোকেও মারধর করা হয় বলে দাবি করা হয়েছে। জওয়ানদের লাঠির আঘাতে বৃদ্ধার মাথায় গুরুতর চোট লাগে এবং তাঁর ভাইপোও হাতে ও শরীরে আঘাত পান।  

7/8

এই ঘটনার খবর চাউর হতেই বুথের বাইরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণ ভোটারদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, নিরাপত্তার নামে ভোটারদের ভয় দেখানো হচ্ছে। 

8/8

তবে এই গুরুতর অভিযোগের বিষয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর কোনো আধিকারিক বা নির্বাচন কমিশনের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ওই বুথে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া সাময়িকভাবে বিঘ্নিত হলেও পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। বর্তমানে জখম বৃদ্ধা চিকিৎসাধীন।

পরবর্তী
অ্যালবাম

CIGARETTES SALE BANNED: দেশজুড়ে অবিলম্বে সিগারেট বিক্রি নিষিদ্ধ, সংসদে পাস হয়ে গেল ঐতিহাসিক বিল, বিরাট খবরে তীব্র আলোড়ন

পরবর্তী অ্যালবাম

