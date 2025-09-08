IPL Dark Secret: 'আমার কাঁধের উপর পুরো...', প্রীতিই বাধ্য করান! মালকিনই কিংবদন্তিকে ৩ বছর লাগাতার...

IPL Dark Secret: 'আমার কাঁধের উপর পুরো...', প্রীতিই বাধ্য করান! মালকিনই কিংবদন্তিকে ৩ বছর লাগাতার...
Chris Gayle Accuses Punjab Kings of Disrespect: ক্রিস গেইল জানালেন যে, প্রীতি জিন্টার ঘরে তাঁর দমবন্ধ হয়ে এসেছিল। মানসিক ভাবে তিনি পুরো ভেঙে পড়েছিলেন তখন!
GOAT গেইল
গেইলের কেরিয়ার
গেইল-আইপিএল
বিস্ফোরক গেইল
গেইল জানালেন পঞ্জাবই শেষ করেছে
'আমার আইপিএল কেরিয়ার অকালে শেষ হয়েছিল পঞ্জাব কিংস ইলেভেনে খেলেই। আমি সেখানে অপমানিত হয়েছিলাম। মনে হয়েছিল যে আমার সঙ্গে ঠিক আচরণ করা হচ্ছে না। কারণ একজন সিনিয়র লিগের জন্য এত কিছু করেছে, ফ্র্যাঞ্চাইজিরও দাম বাড়াচ্ছে। তাঁকেই অসম্মান করা হচ্ছে! আমার সঙ্গে বাচ্চাদের মতো আচরণ করেছে। আমি প্রায় অনুভব করতাম যে, আমার কাঁধের উপর পুরো.বিল্ডিং রয়েছে। জীবনে এই প্রথমবারের মতো আমি ডিপ্রেশনে চলে গিয়েছিলাম। এখন মানুষ যখন বিষণ্ণতার কথা বলে, আমি কিছুটা বুঝতে পারি।'
গেইল টাকার কথা ভাবেননি
'আমি জানি আমরা কথা বলছি আমাদের কাজ নিয়ে, কিন্তু সেই পর্যায়ে টাকা কিছুই ছিল না। আমার মনে হয়েছিল টাকার দরকার নেই। তোমার মানসিক স্বাস্থ্য টাকার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। আমি অনিল কুম্বলে ফোন করেছিলাম। আমি একান্তে আলোচনা করেছিলাম এবং বলেছিলাম, শোনো আমি চলে যাচ্ছি। কারণ একই সময়ে আমার বিশ্বকাপও ছিল এবং আমরা একটা বুদবুদের মধ্যে ছিলাম। তাই বেরিয়ে আসতে পারছিল না। মেন্টাল স্পেস ঠিকই ছিল না। এটা সত্যিই বিভ্রান্তিকর এবং আমাকে ধ্বংস করে দিচ্ছিল। ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়েছিলাম এবং মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে শেষ খেলার পর মনে মনে বলছিলাম এটার কোনও মানে হয় না। আমি শান্তিতে থাকার চেয়ে বরং নিজের ক্ষতিই বেশি করব।'
গেইল কেঁদেছিলেন
আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল, আমি কেঁদেছিলাম। অনিলকে নিয়ে এবং পুরো ফ্র্যাঞ্চাইজি যেভাবে পরিচালিত হচ্ছিল তা দেখে হতাশ হয়ে পড়ি। এবং আমি বলেছিলাম, শোনো, ধন্যবাদ। কেএল রাহুল অধিনায়ক ছিলেন, সে আমাকে ফোন করে বলে,ক্রিস, তুমি জানো, তুমি থাকতে চাও, তুমি পরের খেলা খেলবে। আমি বললাম, আমার কথা শোনো, আমি তোমাদের সকলকে শুভকামনা জানাই। আমার ব্যাগ গুছিয়ে বেরিয়ে এসেছি।
