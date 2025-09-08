English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

IPL Dark Secret: 'আমার কাঁধের উপর পুরো...', প্রীতিই বাধ্য করান! মালকিনই কিংবদন্তিকে ৩ বছর লাগাতার...

Chris Gayle Accuses Punjab Kings of Disrespect: ক্রিস গেইল জানালেন যে, প্রীতি জিন্টার ঘরে তাঁর দমবন্ধ হয়ে এসেছিল। মানসিক ভাবে তিনি পুরো ভেঙে পড়েছিলেন তখন!  

| Sep 08, 2025, 06:33 PM IST
1/7

GOAT গেইল

Chris Gayle Accuses Punjab Kings of Disrespect

ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তি ব্যাটার এবং আইপিএল GOAT ক্রিস গেইল। এখনও বিশ্বজুড়ে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সর্বাধিক রানশিকারি। সংক্ষিপ্ততম স্বীকৃত ফর্ম্যাটে তাঁর নামে ১৪৫৬২ রান রয়েছে।  

2/7

গেইলের কেরিয়ার

Chris Gayle Accuses Punjab Kings of Disrespect

টেস্ট এবং ওডিআই মিলিয়ে ১৭০০০-এরও বেশি রান গেইলের সংগ্রহে। আইপিএল ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা নাম। ১৩ মরসুমের কেরিয়ারে মোট তিন ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে ১৪২ ম্যাচে ৪৯৬৫ রান করেছেন।   

3/7

গেইল-আইপিএল

Chris Gayle Accuses Punjab Kings of Disrespect

কেকেআরের জার্সিতে আইপিএল শুরু করা গেইল এরপর আরসিবি-তে কেরিয়ারের সেরা সময় কাটান। আইপিএল কেরিয়ার শেষ করেন পঞ্জাব কিংসে তিন বছর কাটিয়ে । আর প্রীতি জিন্টার দলে থাকার সময়ই গেইল ভেঙে পড়েছিলেন!   

4/7

বিস্ফোরক গেইল

Chris Gayle Accuses Punjab Kings of Disrespect

পঞ্জাব কিংস থেকে অপ্রীতিকর বিদায় নিয়ে গেইল বিস্ফোরক কথা বলেছেন শুভঙ্কর মিশ্রর পডকাস্টে। জানিয়েছেন একজন সিনিয়র ক্রিকেটারকে টিম ম্যানেজমেন্ট এবং মালিকপক্ষ যথার্থ দাম দেয়নি। ফলে গেইল তাঁর মানসিক স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে, বেরিয়ে এসেছিলেন সামনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে।  

5/7

গেইল জানালেন পঞ্জাবই শেষ করেছে

Chris Gayle Accuses Punjab Kings of Disrespect

'আমার আইপিএল কেরিয়ার অকালে শেষ হয়েছিল পঞ্জাব কিংস ইলেভেনে খেলেই। আমি সেখানে অপমানিত হয়েছিলাম। মনে হয়েছিল যে আমার সঙ্গে ঠিক আচরণ করা হচ্ছে না। কারণ একজন সিনিয়র লিগের জন্য এত কিছু করেছে, ফ্র্যাঞ্চাইজিরও দাম বাড়াচ্ছে। তাঁকেই অসম্মান করা হচ্ছে! আমার সঙ্গে বাচ্চাদের মতো আচরণ করেছে। আমি প্রায় অনুভব করতাম যে, আমার কাঁধের উপর পুরো.বিল্ডিং রয়েছে। জীবনে এই প্রথমবারের মতো আমি ডিপ্রেশনে চলে গিয়েছিলাম। এখন মানুষ যখন বিষণ্ণতার কথা বলে, আমি কিছুটা বুঝতে পারি।'  

6/7

গেইল টাকার কথা ভাবেননি

Chris Gayle Accuses Punjab Kings of Disrespect

'আমি জানি আমরা কথা বলছি আমাদের কাজ নিয়ে, কিন্তু সেই পর্যায়ে টাকা কিছুই ছিল না। আমার মনে হয়েছিল টাকার দরকার নেই। তোমার মানসিক স্বাস্থ্য টাকার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। আমি অনিল কুম্বলে ফোন করেছিলাম। আমি একান্তে আলোচনা করেছিলাম এবং বলেছিলাম, শোনো আমি চলে যাচ্ছি। কারণ একই সময়ে আমার বিশ্বকাপও ছিল এবং আমরা একটা বুদবুদের মধ্যে ছিলাম। তাই বেরিয়ে আসতে পারছিল না। মেন্টাল স্পেস ঠিকই ছিল না। এটা সত্যিই বিভ্রান্তিকর এবং আমাকে ধ্বংস করে দিচ্ছিল। ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়েছিলাম এবং মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে শেষ খেলার পর মনে মনে বলছিলাম এটার কোনও মানে হয় না। আমি শান্তিতে থাকার চেয়ে বরং নিজের ক্ষতিই বেশি করব।'  

7/7

গেইল কেঁদেছিলেন

Chris Gayle Accuses Punjab Kings of Disrespect

আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল, আমি কেঁদেছিলাম। অনিলকে নিয়ে এবং পুরো ফ্র্যাঞ্চাইজি যেভাবে পরিচালিত হচ্ছিল তা দেখে হতাশ হয়ে পড়ি। এবং আমি বলেছিলাম, শোনো, ধন্যবাদ। কেএল রাহুল অধিনায়ক ছিলেন, সে আমাকে ফোন করে বলে,ক্রিস, তুমি জানো, তুমি থাকতে চাও, তুমি পরের খেলা খেলবে। আমি বললাম, আমার কথা শোনো, আমি তোমাদের সকলকে শুভকামনা জানাই। আমার ব্যাগ গুছিয়ে বেরিয়ে এসেছি।  

পরবর্তী
অ্যালবাম

8th Pay Commission EXPLAINED: অষ্টম পে কমিশনে হাতে উপুড় হবে লক্ষ্মীর ঝাঁপি! সবচেয়ে সহজ হিসেবে জেনে নিন, কত বেতন হবে, কত পেনশন...

পরবর্তী অ্যালবাম

Dev: রঘু বন গয়া ফিশারম্যান! ঘিস নদীতে &#039;খোকা&#039; গেল মাছ ধরতে...

Dev: রঘু বন গয়া ফিশারম্যান! ঘিস নদীতে 'খোকা' গেল মাছ ধরতে...

Dev: রঘু বন গয়া ফিশারম্যান! ঘিস নদীতে 'খোকা' গেল মাছ ধরতে... 12
8th Pay Commission EXPLAINED: অষ্টম পে কমিশনে হাতে উপুড় হবে লক্ষ্মীর ঝাঁপি! সবচেয়ে সহজ হিসেবে জেনে নিন, কত বেতন হবে, কত পেনশন...

8th Pay Commission EXPLAINED: অষ্টম পে কমিশনে হাতে উপুড় হবে লক্ষ্মীর ঝাঁপি! সবচেয়ে সহজ হিসেবে জেনে নিন, কত বেতন হবে, কত পেনশন...

8th Pay Commission EXPLAINED: অষ্টম পে কমিশনে হাতে উপুড় হবে লক্ষ্মীর ঝাঁপি! সবচেয়ে সহজ হিসেবে জেনে নিন, কত বেতন হবে, কত পেনশন... 7
Sayantani Mullick: বাড়িতে টিভি দেখছিলেন! আচমকাই অস্বস্তি, কয়েক সেকেন্ডে ‘ব্রেন স্ট্রোক’ অভিনেত্রী সায়ন্তনীর...

Sayantani Mullick: বাড়িতে টিভি দেখছিলেন! আচমকাই অস্বস্তি, কয়েক সেকেন্ডে ‘ব্রেন স্ট্রোক’ অভিনেত্রী সায়ন্তনীর...

Sayantani Mullick: বাড়িতে টিভি দেখছিলেন! আচমকাই অস্বস্তি, কয়েক সেকেন্ডে ‘ব্রেন স্ট্রোক’ অভিনেত্রী সায়ন্তনীর... 9
Cancer Vaccine: ১০০% কার্যকারিতা! এক টিকাতেই এবার নির্মূল হবে ক্যান্সার! মিলল যুগান্তকারী সাফল্য...

Cancer Vaccine: ১০০% কার্যকারিতা! এক টিকাতেই এবার নির্মূল হবে ক্যান্সার! মিলল যুগান্তকারী সাফল্য...

Cancer Vaccine: ১০০% কার্যকারিতা! এক টিকাতেই এবার নির্মূল হবে ক্যান্সার! মিলল যুগান্তকারী সাফল্য... 7