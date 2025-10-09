Christiano Ronaldo Becomes World’s First Billionaire Footballer: ১,২৪,২৯,১৩,০০,০০০ টাকার মোট সম্পত্তি! বিশ্বের প্রথম বিলিয়নেয়ার ফুটবলার হলেন CR7

Christiano Ronaldo Becomes World’s First Billionaire Footballer: ১,২৪,২৯,১৩,০০,০০০ টাকার মোট সম্পত্তি! বিশ্বের প্রথম বিলিয়নেয়ার ফুটবলার হলেন CR7
Christiano Ronaldo Becomes World’s First Billionaire Footballer: ইতিহাস লেখা তাঁর কাছে জল-ভাত। তবে এবার ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো যা করলেন, তা বিশ্বের কেউ করতে পারেননি! প্রথম বিলিয়নেয়ার ফুটবলার হিসেবে মাইলস্টোন তৈরি করলেন।
1/7
বিশ্বের প্রথম বিলিয়নেয়ার ফুটবলার হলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো
2/7
বিশ্বের প্রথম বিলিয়নেয়ার ফুটবলার হলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো
photos
TRENDING NOW
3/7
বিশ্বের প্রথম বিলিয়নেয়ার ফুটবলার হলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো
4/7
বিশ্বের প্রথম বিলিয়নেয়ার ফুটবলার হলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো
5/7
বিশ্বের প্রথম বিলিয়নেয়ার ফুটবলার হলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো
ব্লুমবার্গ বলছে যে, ২০০২ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে রোনাল্ডো ৫৫০ মিলিয়ন ডলারেরও (ভারতীয় মুদ্রায় ৪৮৮৩ কোটি ৪৪ লক্ষ ৯৮ হাজার ৯০০ টাকা) বেশি বেতন পেয়েছেন! এবং চুক্তি এবং স্পনসরশিপেরও বিস্তারিত রিপোর্টও প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে নাইকির সঙ্গে এক দশক ধরে বছরে প্রায় ১.৮ কোটি ডলার মূল্যের (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৬০ কোটি টাকা) চুক্তি রয়েছে।
6/7
বিশ্বের প্রথম বিলিয়নেয়ার ফুটবলার হলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো
২০২২ সালে যখন রোনাল্ডো সৌদি প্রো লিগে আল-নাসেরের হয়ে যোগ দিয়েছিলেন, তখন তিনি ১৭৭ মিলিয়ন পাউন্ড (২০৯৯ কোটি ৮২ লক্ষ ৭১ হাজার ১০০ টাকা) বার্ষিক বেতনের চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। ফুটবল ইতিহাসের সর্বাধিক বেতনভোগী খেলোয়াড় হয়েছিলেন সিআরসেভেন। চলতি বছর জুনে রোনাল্ডোর চুক্তি শেষ হওয়ার কথা ছিল। তবে আরও দু'বছরের চুক্তিতে করেছেন তিনি। যার মূল্য ৪০০ মিলিয়ন ডলারেরও (ভারতীয় মুদ্রায় ৩৫,৫১ ২৬,০০,০০০.০০ টাকা ) বেশি বলে জানা গিয়েছে।
7/7
বিশ্বের প্রথম বিলিয়নেয়ার ফুটবলার হলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো
photos