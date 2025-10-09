English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Christiano Ronaldo Becomes World’s First Billionaire Footballer: ১,২৪,২৯,১৩,০০,০০০ টাকার মোট সম্পত্তি! বিশ্বের প্রথম বিলিয়নেয়ার ফুটবলার হলেন CR7

Christiano Ronaldo Becomes World’s First Billionaire Footballer: ইতিহাস লেখা তাঁর কাছে জল-ভাত। তবে এবার ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো যা করলেন, তা বিশ্বের কেউ করতে পারেননি! প্রথম বিলিয়নেয়ার ফুটবলার হিসেবে মাইলস্টোন তৈরি করলেন।  

| Oct 09, 2025, 01:34 PM IST
রোনাল্ডোওওওওওও... আর কিছু বলারই প্রয়োজন নেই। তবুও কিছু বলার প্রয়োজন। পর্তুগিজ ফুটবল কিংবদন্তি একজন স্পোর্টস আইকন হিসেবেই নয়, বরং 'ফিনান্সিয়াল পাওয়ারহাউজ' হিসেবেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে মাইলস্টোন তৈরি করলেন। অবিশ্বাস্য ইতিহাস লিখলেন সিআরসেভেন!

বিশ্বের প্রথম বিলিয়নেয়ার ফুটবলার হলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়াল ১ বিলিয়ন ডলার! অর্থাৎ ১০০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে গেল। একজন এলিট অ্যাথলিট হওয়ার পাশাপাশি ব্যবসায়িক দক্ষতা এবং অতুলনীয় বিশ্বব্যাপী আবেদনের মিশেলেই এই অর্জন।

বিশ্বব্যাপী ৫০০ ধনকুবেরদের মোট সম্পদের হিসেব-নিকেশ দিয়েছে 'ব্লুমবার্গ বিলিয়নেয়ার্স ইনডেক্স'। এই প্রথম সেখানে রোনাল্ডোর সম্পদের হিসাব রাখা হয়েছে। রোনাল্ডোর পুরো ফুটবল কেরিয়ারেরই খেলা থেকে আয়ের সঙ্গেই বিনিয়োগ এবং বিজ্ঞাপন থেকে আয়ের হিসাবও দেওয়া হয়েছে। 

রোনাল্ডোর সম্পদের মূল্যায়নে তাঁর কেরিয়ারের আয়, বিনিয়োগ এবং এনডোর্সমেন্টের হিসাব জুড়েছে  ব্লুমবার্গ। দেখা যাচ্ছে যে এই মুহূর্তে তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ ১.৪ বিলিয়ন ডলার। মানে রোনাল্ডোর মোট সম্পদের পরিমাণ ১৪০ কোটি ডলার। সাধে কী আর বিশ্বের প্রথম বিলিয়নেয়ার ফুটবলার হলেন!  

ব্লুমবার্গ বলছে যে, ২০০২ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে রোনাল্ডো ৫৫০ মিলিয়ন ডলারেরও (ভারতীয় মুদ্রায় ৪৮৮৩ কোটি ৪৪ লক্ষ ৯৮ হাজার ৯০০ টাকা) বেশি বেতন পেয়েছেন! এবং চুক্তি এবং স্পনসরশিপেরও বিস্তারিত রিপোর্টও প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে নাইকির সঙ্গে এক দশক ধরে বছরে প্রায় ১.৮ কোটি ডলার মূল্যের (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৬০ কোটি টাকা) চুক্তি রয়েছে।  

২০২২ সালে যখন রোনাল্ডো সৌদি প্রো লিগে আল-নাসেরের হয়ে যোগ দিয়েছিলেন, তখন তিনি ১৭৭ মিলিয়ন পাউন্ড (২০৯৯ কোটি ৮২ লক্ষ ৭১ হাজার ১০০ টাকা) বার্ষিক বেতনের চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। ফুটবল ইতিহাসের সর্বাধিক বেতনভোগী খেলোয়াড় হয়েছিলেন সিআরসেভেন। চলতি বছর জুনে রোনাল্ডোর চুক্তি শেষ হওয়ার কথা ছিল। তবে আরও দু'বছরের চুক্তিতে করেছেন তিনি। যার মূল্য ৪০০ মিলিয়ন ডলারেরও (ভারতীয় মুদ্রায় ৩৫,৫১ ২৬,০০,০০০.০০ টাকা ) বেশি বলে জানা গিয়েছে।

রোনাল্ডোর এখন মোট সম্পদের পরিমাণ ১৪০ কোটি ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় যা ১,২৪,২৯,১৩,০০,০০০ টাকা!

