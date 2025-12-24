Christmas WhatsApp Scam: খুব সাবধান, বড়দিনের বিরাট স্ক্যাম! হোয়াটসঅ্যাপ খুললেই নিমেষে হবেন সর্বস্বান্ত...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Christmas WhatsApp Scam: খুব সাবধান, বড়দিনের বিরাট স্ক্যাম! হোয়াটসঅ্যাপ খুললেই নিমেষে হবেন সর্বস্বান্ত...

 Christmas WhatsApp Scam: বড়দিনের বিরাট স্ক্যাম বাজারে! হোয়াটসঅ্যাপ খুললেই নিমেষে সর্বস্বান্ত হতে পারেন। খুব সাবধান। এখনই হয়ে যান সতর্ক।

| Dec 24, 2025, 08:13 PM IST
রাত পোহালেই বড়দিনে মাতবে দেশ। আর সেলিব্রেশনের রং যেমন চড়বে তেমনই প্রতারকদের ফাঁদের জাল ততই ছড়াবে। ফলে এখনই সাইবার ক্রাইম ইউনিটগুলি সজাগ। আপনাকে খুব সাবধানেই থাকতে হবে। বড়দিনের বাজারে বিরাট স্ক্যাম! হোয়াটসঅ্যাপ খুললেই নিমেষে সর্বস্বান্ত হতে পারেন!

উৎসবের শুভেচ্ছা, উপহার বিতরণ এবং অপ্রত্যাশিত উপহারের ছদ্মবেশে লুকিয়ে প্রতারকরা। সাইবার অপরাধীরা ছুটির মরসুমের সুযোগ নিয়ে ভয়ংকর লিঙ্কে ক্লিক করতে প্রলুব্ধ করছে। যার ফলে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নিমেষে ফাঁকা হয়ে যেতে পারে।   

Merry Christmas! You've received a gift বা Christmas bonus waiting for you! এই শব্দবন্ধেই লুকিয়ে স্ক্যাম। ছদ্মবেশী লিংকে বড়দিনের ক্যাশব্যাক, গিফট ভাউচার, শপিং কুপন বা নগদ পুরস্কারের দাবি করা হয়।       

লিঙ্কটি খোলার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবহারকারীদের এক ভুয়ো ওয়েবসাইটে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। যা সুপরিচিত ব্র্যান্ড, ব্যাংক বা পেমেন্ট প্ল্যাটফর্মগুলোর অনুকরণে তৈরি। এরপর ব্যক্তিগত বিবরণ, মোবাইল নম্বর বা ব্যাংকিং তথ্য চাওয়া হয়। অথবা একটি অ্যাপ ইনস্টল করতে প্ররোচনা দেওয়া হয়। 

অনেক ক্ষেত্রে লিঙ্কে ক্লিক করলেই ফোনে ম্যালওয়্যার ইনস্টল হয়ে যায়, যা প্রতারকদের ফোনের রিমোট অ্যাক্সেস দেয়। ফলে তারা ওটিপি পড়ে ফেলে। ব্যাংকিং অ্যাপে প্রবেশ করতে পারে এবং অননুমোদিত লেনদেন শুরু করে ফেলে। 

সাইবার বিশেষজ্ঞরা বলছেন, উৎসবের সময়গুলোয় প্রতারকদের শিকারের সেরা সুযোগ। কারণ তখন মানুষ অনেক বেশি রিল্যাক্সড থাকে, অমনোযোগী এবং আবেগপ্রবণ থাকে যার ফলে তারা সন্দেহজনক বার্তা সম্পর্কে কম সতর্ক থাকে। 

প্রতারকরা জরুরি অবস্থার সুযোগে যেমন ব্যবহারকারীদের সতর্ক করে যে 'অফারটি আজই শেষ হয়ে যাবে' বা তাদের ক্রিসমাসের পুরস্কার দাবি করার জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ নিতে হবে। এই চাপের কারণে ব্যবহারকারীরা প্রায়শই প্রাথমিক যাচাইকরণের ধাপগুলো এড়িয়ে যান। 

আপনি যদি প্রতারণার সন্দেহ করেন, তবে অবিলম্বে আপনার ব্যাংককে জানান এবং জাতীয় সাইবার ক্রাইম হেল্পলাইন ১৯৩০ নম্বরে ফোন করুন। cybercrime.gov.in পোর্টালেও অভিযোগ দায়ের করা যেতে পারে।

সাইবার পুলিশ জোর দিয়ে বলেছে যে দ্রুত অভিযোগ জানালে প্রতারণামূলক লেনদেন বন্ধ করা এবং আর্থিক ক্ষতি সীমিত করার সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়।      

কর্তৃপক্ষ ব্যবহারকারীদের সতর্ক থাকতে এবং বিশেষ করে উৎসবের মরসুমে সন্দেহজনক বার্তা সম্পর্কে সাবধান হতে অনুরোধ করছে। সামান্য সতর্কতা একটি বড়দিনের বার্তাকে একটি ব্যয়বহুল ভুল থেকে রক্ষা করতে পারে।

