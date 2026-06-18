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CID in Mamata's Sister's House: Big Breaking: আচমকাই মমতার বোনের বাড়িতে CID, কার খোঁজে তদন্তকারীরা?

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 18, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 03:34 PM IST

CID in Mamata's Sister's House: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির পাশেই একটি জি প্লাস ফোর বিল্ডিংয়ে থাকেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোন।

মমতার বোনের বাড়িতে সিআইডি1/6

মমতার বোনের বাড়িতে সিআইডি

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যয়ের পর এবার সিআইডি টিমের হানা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোনের বাড়িতে। -তথ্য-রণয় তিওয়ারি ও সন্দীপ প্রামাণিক

হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট2/6

হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট

দুপুরে সিআইটির একটি টিম হানা দেয় মমতার বোনের ২৯ডি হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাড়িতে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির পাশেই একটি জি প্লাস ফোর বিল্ডিংয়ে থাকেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোন। এলাকার মানুষজন তাঁকে নান্টিদি বলেই চেনে। দুপুর দেড়টা নাগাদ ৮ জনের সিআইডির টিম আসে। তারা এসে স্থানীয়দের জিজ্ঞাসা করেন ২৯ডি ঠিকানায় কে থাকেন। এলাকার মানুষজন বলেন, ওই বাড়ির প্রথম তলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোন থাকেন।  -তথ্য-রণয় তিওয়ারি ও সন্দীপ প্রামাণিক

কেন হানা3/6

কেন হানা

কেন এই হানা? কী কারণে এই হানা তা অবশ্য স্পষ্ট নয়। তবে সূত্রের খবর, অভিষেকের আত্মীয় অদিতি ওই ঠিকানায় থাকেন। -তথ্য-রণয় তিওয়ারি ও সন্দীপ প্রামাণিক

কে এই অদিতি4/6

কে এই অদিতি

অভিষেকের পিসির নাম নান্টি গাইন। তাঁরই মেয়ে অদিতি গাইন। -তথ্য-রণয় তিওয়ারি ও সন্দীপ প্রামাণিক

অভিষেকের সোশ্যাল মিডিয়া 5/6

অভিষেকের সোশ্যাল মিডিয়া

সূত্রের খবর, এই অদিতি গাইন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সোশ্য়াল মিডিয়া দেখেন ও বহু প্রোগ্রাম ঠিক করেন। -তথ্য-রণয় তিওয়ারি ও সন্দীপ প্রামাণিক

ডিজে হুমকি6/6

ডিজে হুমকি

অভিষেকের ডিজে হুমকি নিয়ে সিআইডির টিম ওই বাড়িতে এসেছে বলে সূত্রের খবর। তবে এনিয়ে সিআইডির তরফে কোনও কিছু বলা হয়নি। -তথ্য-রণয় তিওয়ারি ও সন্দীপ প্রামাণিক

 

TAGS:
CID
Mamata Banerjee
Abhishek Banerjee

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