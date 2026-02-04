Cigarette Prices Jump: ধূমপায়ীদের মাথায় হাত, সিগারেটের দাম বাড়ছে ৫০-৫৫ টাকা! নতুন তালিকা এল প্রকাশ্যে

Cigarette Prices Jump: ধূমপায়ীদের মাথায় হাত, সিগারেটের দাম বাড়ছে ৫০-৫৫ টাকা! নতুন তালিকা এল প্রকাশ্যে
Cigarette Prices Jump: ধূমপায়ীদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। চলে এল বিরাট দুঃসংবাদ। সিগারেটের দাম বাড়ছে ৫০-৫৫ টাকা! নতুন তালিকা প্রকাশ্যে আসতেই সুখটান হয়ে গেল বিরাট দামি।
১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
দাম কমপক্ষে ২২-২৫ টাকা বেড়েছে
সিগারেটের দৈর্ঘ্য এবং ক্যাটেগরি
প্রিমিয়াম/লম্বা স্টিক (৭০ মিমি-র উপরে)
৮৪ মিমির সিগারেটেও দাম বাড়ছে
মিড-সাইজ (৭৬মিমি)
স্লিম ভ্যারিয়েন্ট (৯৭ মিমি)
নতুন কর কাঠামোর সারসংক্ষেপ
সিগারেট ক্যাটেগরির অতিরিক্ত শুল্ক (প্রতি স্টিক)
