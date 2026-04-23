  • CIGARETTES SALE BANNED: দেশজুড়ে অবিলম্বে সিগারেট বিক্রি নিষিদ্ধ, সংসদে পাস হয়ে গেল ঐতিহাসিক বিল, বিরাট খবরে তীব্র আলোড়ন

CIGARETTES SALE BANNED: দেশজুড়ে অবিলম্বে সিগারেট বিক্রি নিষিদ্ধ, সংসদে পাস হয়ে গেল ঐতিহাসিক বিল, বিরাট খবরে তীব্র আলোড়ন

আর নয় স্মোকিং! সুখটানের দিন শেষ। চলে এল বিরাট আপডেট। ঝড় উঠে গেল দেশজুড়ে।

| Apr 23, 2026, 02:53 PM IST

Cigarettes Sale Ban With Immediate Effect: আর নয় স্মোকিং! সুখটানের দিন শেষ। চলে এল বিরাট আপডেট। ঝড় উঠে গেল দেশজুড়ে।

টোবাকো অ্যান্ড ভেপ বিল

Tobacco and Vapes Bill

২০০৮ সালের ৩১ ডিসেম্বরের পর যাঁদের জন্ম, তাঁদের সিগারেট কেনা নিষিদ্ধ হচ্ছে দেশে! ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাস হয়েছে 'টোবাকো অ্যান্ড ভেপ বিল'। যা রাজা তৃতীয় চার্লসের কাছে অনুমোদনের জন্য। যা আইনে পরিণত হলে তামাক, ই-সিগারেট এবং নিকোটিনজাত পণ্যের নিয়ন্ত্রণ থাকবে সরকারের হাতে।   

ধূমপান নিষিদ্ধ

No Smoking Allowed

ব্রিটেনে ১৮ বছরের কম বয়সীদের সিগারেট, তামাকজাত পণ্য কিংবা ই-সিগারেট বিক্রি করা ইতিমধ্যেই বেআইনি। নতুন এই আইনটি বিশ্বের অন্যতম কঠোর ধূমপান-বিরোধী আইন হিসেবেই গণ্য হবে।   

নতুন নিয়মে মন্ত্রীদের আরও অধিকার

Ministers Will Get More Powers

এই আইনটি সেই দেশের মন্ত্রীদের তামাক, ভ্যাপিং এবং নিকোটিনজাত পণ্যগুলিকে আরও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে আরও অনেক বেশি ক্ষমতা দেবে। এই পণ্যগুলির স্বাদ ও মোড়ক নিয়ন্ত্রণ করার যাবতীয় পদক্ষেপ তাঁরাই নিতে পারবেন।  

কিছু কথা বলে রাখা যাক

Here are some of the key details

সরকারি তথ্য অনুযায়ী সত্তরের দশক থেকে ব্রিটেনে ধূমপায়ীদের সংখ্যা দুই-তৃতীয়াংশ কমেছে। পরিসংখ্যান বলছে, সেই দেশের জনসংখ্যার প্রায় ১৩ শতাংশ—অর্থাৎ আনুমানিক ৬৪ লক্ষ মানুষ—সিগারেট ও তামাকজাত পণ্য সেবন করেন। এই বিল আনার আরও একটি লক্ষ্য হল পণ্যগুলিকে কম আকর্ষণীয় করে তোলা, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের কাছে।  

অ্যাকশন অন স্মোকিং অ্যান্ড হেলথ

Action on Smoking and Health

ব্রিটেনের অ্যাকশন অন স্মোকিং অ্যান্ড হেলথ সংস্থার সিইও হেজেল চিজম্যান। তিনি দশকের পর দশক ধরে এই পদক্ষেপের সমর্থনে প্রচার চালিয়ে আসছেন। তিনি বলেছেন, ধূমপান এবং এর ধ্বংসাত্মক ক্ষতিকর প্রভাবের অবসান এখন অনিবার্য।  

ক্যানসার রিসার্চ ইউকে

Cancer Research UK

ক্যানসার রিসার্চ ইউকের সিইও মিশেল মিচেল বলেছেন, 'এক ঐতিহাসিক মাইলস্টোন, যা আমাদের সন্তানদের তামাক আসক্তির মারণগ্রাস থেকে রক্ষা করবে এবং ধূমপানজনিত কারণে হওয়া ক্যানসার কমাতে সহায়তা করবে।'  

ঋষি সুনাক

Rishi Sunak

ঋষি সুনাকের সরকার ২০২২ সালের ২৫ অক্টোবর থেকে ২০২৪ সালের ৫ জুলাই পর্যন্ত ব্রিটেন শাসন করেছে। ভারতীয় বংশোদ্ভূত সুনাক ছিলেন ব্রিটেনের ইতিহাসে প্রথম এশীয় বংশোদ্ভূত এবং হিন্দু প্রধানমন্ত্রী। লিজ ট্রাসের পদত্যাগের পর তিনি কনজারভেটিভ পার্টির নেতা নির্বাচিত হয়ে রাজা তৃতীয় চার্লসের আমন্ত্রণে সরকার গঠন করে।   

ঋষি সুনাকের মেয়াদ

Rishi Sunak’S Tenure

ঋষি সুনাকের-নেতৃত্বাধীন কনজারভেটিভ পার্টির সরকারে এই নীতির প্রস্তাব সবার আগে দিয়েছিল। তবে, ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগেই প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। পরবর্তীতে ক্ষমতায় আসার পর লেবার পার্টি এটিকে পুনরায় চালু করে। মন্ত্রীরা কিছু সময়ের জন্য বিধিনিষেধের আওতা আরও বাড়ানোর বিষয়টিও বিবেচনা করেছিলেন। যার মধ্যে পাবের এবং অন্যান্য উন্মুক্ত স্থানে ধূমপান নিষিদ্ধ করার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত ছিল—কিন্তু পরবর্তীতে এই প্রস্তাবগুলি বাদ দেওয়া হয়।    

Purulia Election Boycott: &#039;আগে সেতু, পরে নির্বাচন&#039;, পুরুলিয়ায় উন্নয়নের দাবিতে ভোট বয়কট গ্রামবাসীদের; খাঁ খাঁ করছে বুথ

Purulia Election Boycott: 'আগে সেতু, পরে নির্বাচন', পুরুলিয়ায় উন্নয়নের দাবিতে ভোট বয়কট গ্রামবাসীদের; খাঁ খাঁ করছে বুথ

Purulia Election Boycott: 'আগে সেতু, পরে নির্বাচন', পুরুলিয়ায় উন্নয়নের দাবিতে ভোট বয়কট গ্রামবাসীদের; খাঁ খাঁ করছে বুথ 5
Central Force Controversy: মারধর থেকে বুথে ঢুকতে বাধা, প্রথম দফার ভোটেই বাহিনীর বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগ

Central Force Controversy: মারধর থেকে বুথে ঢুকতে বাধা, প্রথম দফার ভোটেই বাহিনীর বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগ 11
Gold Price: ভোট নিয়ে মেতে রয়েছেন? ওদিকে ৩ দিন ধরে পড়ছে সোনার দাম, জানুন কলকাতার দর

Gold Price: ভোট নিয়ে মেতে রয়েছেন? ওদিকে ৩ দিন ধরে পড়ছে সোনার দাম, জানুন কলকাতার দর 6
Horoscope Today: রাগের মাথায় সিদ্ধান্ত নিলেই ফাঁসবে মেষ, অহংকার পথ বসাবে সিংহকে

Horoscope Today: রাগের মাথায় সিদ্ধান্ত নিলেই ফাঁসবে মেষ, অহংকার পথ বসাবে সিংহকে 12