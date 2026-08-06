/ফের পথে নামছেন CJP প্রধান! জনসাধারণের জন্য কীসের অভিযানে নামছেন দীপকে?

Abhijeet Dipke: অভিজিৎ দীপকে শিক্ষাব্যবস্থার আকাশছোঁয়া খরচ নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি জানান, বর্তমানে প্রথম শ্রেণিতে পড়ার জন্যই বার্ষিক ১ থেকে ২ লাখ টাকা পর্যন্ত ফি দিতে হচ্ছে, যার ওপর আবার ডোনেশনের বাড়তি চাপ তো রয়েছেই। নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি কীভাবে এই বিপুল অর্থ জোগাড় করছে, তা নিয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিত্ দীপকে বড় ঘোষণা করেছেন। বৃহস্পতিবার 'ক্যয়া বলতি পাবলিক' নামে দেশব্যাপী প্রচার অভিযানের কথা ঘোষণা করেছেন।
মানুষের ঘরের নানা সমস্যা ও দুর্ভোগের কথা বুঝতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই অভিযানের প্রধান লক্ষ্য হল শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার।
দীপকে জানান, বর্তমানে স্কুল, কলেজ ও কোচিংয়ের খরচ এতটাই বেড়ে গিয়েছে যে সাধারণ মানুষের পক্ষে ভালো পড়াশোনা করানো কঠিন হয়ে পড়েছে।
অভিজিৎ দীপকে বলেন, দেশে এখন শিক্ষাব্যবস্থা বড্ড দামি। সাধারণ স্কুলে প্রথম শ্রেণিতে পড়াতেই এখন বছরে ১ থেকে ২ লাখ টাকা পর্যন্ত ফি দিতে হচ্ছে। এর ওপর ডোনেশনের বাড়তি চাপ তো রয়েছেই।
তিনি প্রশ্ন তোলেন, কম আয়ের পরিবারগুলো এই বিপুল পরিমাণ টাকা কোথা থেকে আনবে?
তিনি আরও বলেন, কলেজ আর কোচিংয়ের বিপুল খরচের কারণে বহু পরিবার ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ছে। তাঁর দল অভিভাবকদের এই ঋণের বোঝা থেকে মুক্তি দিতে চায়, যাতে সন্তানদের উচ্চশিক্ষা দিতে গিয়ে তাঁদের বিপদে পড়তে না হয়।
ডা. বি আর আম্বেদকরের কথা মনে করিয়ে দিয়ে দীপকে বলেন, শিক্ষা হল মানুষের মৌলিক অধিকার। অথচ গত কয়েক বছরে এটাকে স্রেফ মুনাফা কামানোর ব্যবসায় পরিণত করা হয়েছে।