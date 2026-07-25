/“সুবহ হো গই মামু!” শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফার পর মোদীকে খোঁচা অভিজিৎ দীপকের

CJP's Abhijeet Dipke's message: যন্তর মন্তরে পড়ুয়াদের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস। এই জয়কে 'গণতন্ত্রের জয়' বলে আখ্যা দিয়েছেন সিজেপি সুপ্রিমো অভিজিত্ দীপকে। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষ একজোট হলে সরকারকেও জবাবদিহি করতে বাধ্য করা যায়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করেছেন। আর এই ইস্তফাই প্রমাণ করে যে, আপনারা যদি ভয় না পান এবং এই সরকারের সামনে মাথা নত না করেন, তবে আমরা যেকোনো কারও পদত্যাগ নিশ্চিত করতে পারি। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের পর পড়ুয়াদের উদ্দেশে বললেন অভিজিত্ দীপকে।
ভিড়ের উদ্দেশ্যে দীপক আরও বলেন, “ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই, এটা গণতন্ত্র। তিনি পদত্যাগ করেছেন ঠিকই, কিন্তু আমাদের আরও দুটি দাবি রয়ে গিয়েছে। আমরা এমনি এমনি চলে যাব না।”
তিনি বলেন, “ধর্মেন্দ্র প্রধান তো ইস্তফা দিয়েছেন, কিন্তু— ১. যেসব পড়ুয়ারা আত্মহত্যা করেছে, তাদের পরিবারকে ১ কোটি টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। প্রতিটি পরিবার যেন এই ১ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ পায়। ২. গত ২০ তারিখ পুলিস কর্মকর্তারা যে গুণ্ডামি করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।” সবশেষে তিনি সতর্ক করে বলেন, “মনে রাখবেন, কাকরোচদের সঙ্গে লাগতে আসবেন না...”
শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের খবরে আনন্দ প্রকাশ করে সিজিপি (CJP)-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপক এক বার্তায় বলেন— "ঝুঁকতি হ্যায় দুনিয়া, ঝুঁকানে ওয়ালা চাহিয়ে!" অর্থাৎ সঠিক আন্দোলন ও লড়াই থাকলে প্রশাসন নতিস্বীকার করতে বাধ্য।
অভিজিৎ দীপক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেও কটাক্ষ করে বলেন, “সুবহ হো গই মামু” যার মানে সকাল হয়ে গিয়েছে মামা। একই সঙ্গে তিনি এই ঘটনাকে শিক্ষার্থীনির্ভর আন্দোলনের এক বিরাট জয় হিসেবে আখ্যায়িত করেন।
আন্দোলনকারীদের মতে, এটি কোনও সাধারণ ঘটনা নয়, বরং দেশজুড়ে লড়াই চালিয়ে যাওয়া লাখ লাখ পরীক্ষার্থীর একতাবদ্ধ চেষ্টারই ফল। দীর্ঘদিনের দাবির মুখে এই সিদ্ধান্ত বড় ধরনের নৈতিক জয় হিসেবে দেখা হচ্ছে।