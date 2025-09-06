Classical Concert: তারুণ্যের রাগরাগিনী 'উড়ান', কলকাতার মঞ্চ কাঁপাবে একঝাঁক তরুণ প্রতিভা...

Classical Concert: তারুণ্যের রাগরাগিনী 'উড়ান', কলকাতার মঞ্চ কাঁপাবে একঝাঁক তরুণ প্রতিভা...
Udaan: নিঃসন্দেহে কলকাতার জন্য এটা একটা বড় সুখবর। তরুণ প্রতিভাদের কাছেও খুব বড় একটা সুযোগ। একঝাঁক তরুণ প্রতিভাদের নিয়ে জি ডি বিড়লা সভাঘরে ৬ সেপ্টেম্বর বিকেল সাড়ে পাঁচটায় বসতে চলেছে অভিনব শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসর 'উড়ান'। এই নিয়ে এটা দ্বিতীয় বছর।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসর কলকাতায় নতুন কিছু নয়। তাবড় তাবড় শিল্পীরা কলকাতার দর্শকদের সমীহ করেই চলেন। পন্ডিতজী, ওস্তাদজীদের গান-বাজনা তো লেগেই আছে, কিন্তু শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে দেশের তরুণ তুর্কিরা কেমন তৈরি হচ্ছে, তা জানার খুব একটা সুযোগ তৈরি হয় না। অথচ এই তরুণ প্রতিভারাই দেশের ভবিষ্যৎ। আগের বছরের মত এবারও এই সুযোগ করে দিচ্ছে ভারতীয় বিদ্যাভবন এবং সংষ্কৃতি সাগর।
তরুণ তুর্কিদের এমন অভিনব যুগলবন্দির সাক্ষী থাকতে চলেছে কলকাতা। চমক এখানেই শেষ নয়। থাকছে অন্যধারার 'তালবাদ্য যুগলবন্দি'। ডিজেম্বে, ড্রামস এবং হারমোনিয়ামের মিশেলে তৈরি হবে এই অভূতপূর্ব যুগলবন্দি। বাজাবেন একঝাঁক তরুণ প্রতিভা। এঁরা সবাই এক একজন ছাইচাপা আগুন। ডিজেম্বে বাজাবেন শিখর নাদ কুরেশি, ড্রামসে থাকবেন শ্রাবণ সামসি এবং হারমোনিয়ামে জ্যোতির্ময় ব্যানার্জি। কলকাতা মুগ্ধ হয়ে শুনবে তারুণ্যের রাগরাগিনী।
