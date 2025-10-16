Mamata Banerjee: দীঘার জগন্নাথধাম জনপ্রিয়, এবার শিলিগুড়িতে সবচেয়ে বড় মহাকাল মন্দির তৈরির ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর...

Mamata Banerjee: দীঘার জগন্নাথধাম জনপ্রিয়, এবার শিলিগুড়িতে সবচেয়ে বড় মহাকাল মন্দির তৈরির ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর...
Mamata Banerjee: 'দার্জিলিঙের জেলাশাসককে বলেছি, শিলিগুড়ির আশপাশে একটা ভাল জমি দেখতে। সেখানে একটা কনভেনশন সেন্টার করা হবে। তার পাশেই একটা বড় মহাকাল মন্দির করব। সেখানে সবচেয়ে বড় শিবঠাকুর তৈরি করব'।
শিলিগুড়িতে এবার সবচেয়ে বড় মহাকাল মন্দির!
এরপরই নতুন পরিকল্পনা কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'তা ছাড়াও আমার একটা উদ্দেশ্য আছে। দিঘায় আমরা একটা জগন্নাথধাম করে দিয়েছি। রাজারহাটে একটা দুর্গাঙ্গন করছি। সেখানে ট্রাস্ট তৈরি করা আছে। জমিও চিহ্নিত করা হয়েছে। আর্কিটেকচারও আমি দেখে নিয়েছি। দার্জিলিঙের জেলাশাসককে বলেছি, শিলিগুড়ির আশপাশে একটা ভাল জমি দেখতে। সেখানে একটা কনভেনশন সেন্টার করা হবে। তার পাশেই একটা বড় মহাকাল মন্দির করব। সেখানে সবচেয়ে বড় শিবঠাকুর তৈরি করব'।
