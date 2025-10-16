English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mamata Banerjee: দীঘার জগন্নাথধাম জনপ্রিয়, এবার শিলিগুড়িতে সবচেয়ে বড় মহাকাল মন্দির তৈরির ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর...

Mamata Banerjee: 'দার্জিলিঙের জেলাশাসককে বলেছি, শিলিগুড়ির আশপাশে একটা ভাল জমি দেখতে। সেখানে একটা কনভেনশন সেন্টার করা হবে। তার পাশেই একটা বড় মহাকাল মন্দির করব। সেখানে সবচেয়ে বড় শিবঠাকুর তৈরি করব'।

| Oct 16, 2025, 08:09 PM IST
শিলিগুড়িতে এবার সবচেয়ে বড় মহাকাল মন্দির!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নজরে ছাব্বিশ? দার্জিলিংয়ের মতোই এবার সমতলে মহাকাল মন্দির তৈরি করতে চান মুখ্যমন্ত্রী। জানালেন, 'দার্জিলিঙের জেলাশাসককে বলেছি, শিলিগুড়ির আশপাশে একটা ভাল জমি দেখতে। একটা বড় মহাকাল মন্দির করব। সেখানে সবচেয়ে বড় শিবঠাকুর তৈরি করব'।

বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ফের উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী।

বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ফের উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী।

শিলিগুড়িতে এবার সবচেয়ে বড় মহাকাল মন্দির!

 আজ, বৃহস্পতিবার দিনভর বিভিন্ন জায়গায় পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে ত্রাণ বিলির নানা কর্মসূচি।

শিলিগুড়িতে এবার সবচেয়ে বড় মহাকাল মন্দির!

সবের ফাঁকে দার্জিলিংয়ের ম্যালে মহাকাল মন্দিরে পুজো দিতে যান মুখ্যমন্ত্রী। 

শিলিগুড়িতে এবার সবচেয়ে বড় মহাকাল মন্দির!

মন্দির থেকে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এই মহাকাল মন্দিরে অনেক বয়স্ক মানুষ এবং বিশেষ ভাবে সক্ষমেরা আসেন। তাঁদের পক্ষে এত উপরে ওঠা সম্ভব নয়। আমি জেলা প্রশাসনকে বলেছি, জিটিএ-র তরফে ইলেকট্রিক গাড়ির ব্যবস্থা করা হবে'।  

শিলিগুড়িতে এবার সবচেয়ে বড় মহাকাল মন্দির!

 এরপরই নতুন পরিকল্পনা কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'তা ছাড়াও আমার একটা উদ্দেশ্য আছে। দিঘায় আমরা একটা জগন্নাথধাম করে দিয়েছি। রাজারহাটে একটা দুর্গাঙ্গন করছি। সেখানে ট্রাস্ট তৈরি করা আছে। জমিও চিহ্নিত করা হয়েছে। আর্কিটেকচারও আমি দেখে নিয়েছি। দার্জিলিঙের জেলাশাসককে বলেছি, শিলিগুড়ির আশপাশে একটা ভাল জমি দেখতে। সেখানে একটা কনভেনশন সেন্টার করা হবে। তার পাশেই একটা বড় মহাকাল মন্দির করব। সেখানে সবচেয়ে বড় শিবঠাকুর তৈরি করব'।

শিলিগুড়িতে এবার সবচেয়ে বড় মহাকাল মন্দির!

 বিতর্ক এড়াতে দীঘায় জগন্নাথ মন্দির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ট্রাস্টকে। মন্দির পরিচালনা করে ইসকন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'তার আগে (মন্দির তৈরির আগে) আমাকে একটা ট্রাস্ট করতে হবে। তাদের দিয়ে করাতে হবে। সকলকে নিয়ে আমরা নিজেরা করব'।

