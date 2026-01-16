English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  খবর
  গ্যালারি
  • Mamata Banerjee: শিলিগুড়িতে মহাতীর্থ মহাকাল! বিশ্বের উচ্চতম শিবমন্দিরের শিলান্যাস মুখ্যমন্ত্রীর..

Mamata Banerjee: শিলিগুড়িতে 'মহাতীর্থ মহাকাল'! বিশ্বের উচ্চতম শিবমন্দিরের শিলান্যাস মুখ্যমন্ত্রীর..

Mamata Banerjee:  'এই মহাতীর্থে দিন এক লক্ষ দর্শনীয় আসতে পারবেন। কমপ্লেক্সে মূল মন্দির ছাড়াও মহা দর্শনের জন্য বিশ্বের উচ্চতম মহাকাল মূর্তিও আমরা তৈরি করছি। মোট উচ্চতা ২১৬ ফুট'। 

Jan 16, 2026, 08:49 PM IST
1/7

শিলিগুড়িতে 'মহাতীর্থ মহাকাল'!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দীঘায়  জগন্নাথধাম, কলকাতার নিউটাউনে দুর্গাঙ্গন। শিলিগুড়িতে এবার তৈরি হবে  মহাকাল মন্দির। আজ, বৃহস্পতিবার মন্দিরের শিলান্যাস করলেন মুখ্য়মন্ত্রী। জানালেন, 'বিশ্বের অন্য়তম বৃহত্তম শিবমন্দির হবে। জায়গা দেওয়া হয়ে গিয়েছে, টেন্ডার করা হয়ে গিয়েছে। জমি ভরাটের কাজ অবিলম্বের শুরু হবে। কাজটা করতে ২-আড়াই বছর সময় লাগবে'।  

2/7

শিলিগুড়িতে 'মহাতীর্থ মহাকাল'!

নজরে ছাব্বিশ। নিউটাউনের দুর্গা অঙ্গনের পর শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস করলেন মুখ্যমন্ত্রী।  

3/7

শিলিগুড়িতে 'মহাতীর্থ মহাকাল'!

শিলিগুড়ি শহরের কেন্দ্রস্থল মাটিগাড়া-লক্ষ্মী টাউনশিপ এলাকায় ১৭.৪১ একর জমির উপর তৈরি হবে এই মন্দির।  

4/7

শিলিগুড়িতে 'মহাতীর্থ মহাকাল'!

 শিলান্য়াস অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন,  'আমরা এই শিবমন্দিরের নাম দিয়েছিল মহাকাল মহাতীর্থ। আগামী দিনে আন্তর্জাতিক পর্যটনকেন্দ্র হবে। যেমন জগন্নাথ ধাম হয়েছে, দুর্গা অঙ্গন হয়েছে'।  

5/7

শিলিগুড়িতে 'মহাতীর্থ মহাকাল'!

মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'মন্দির চত্বরটি রাস্তা থেকে দেখা যাবে। এই মহাতীর্থে দিন এক লক্ষ দর্শনীয় আসতে পারবেন। কমপ্লেক্সে মূল মন্দির ছাড়াও মহা দর্শনের জন্য বিশ্বের উচ্চতম মহাকাল মূর্তিও আমরা তৈরি করছি। মোট উচ্চতা ২১৬ ফুট। ব্রোঞ্জের মূর্তি উচ্চতা হবে ১০৮ ফুট। যে ভিত্তির উপরে থাকবে, সেটা ১০৮ ফুট'।

6/7

শিলিগুড়িতে 'মহাতীর্থ মহাকাল'!

কী কী থাকছেন এই মহাকাল মন্দিরে? মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মন্দিরের ১০৮ ফুট প্যাডেস্ট্রিয়াল ব্লকে দু’টি নন্দীগৃহ থাকবে। যা পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে অবস্থান করবে। একটি মিউজ়িয়াম এবং সংস্কৃতি হলও থাকবে। মন্দিরের সীমানা বরাবর ১২টি অভিষেক লিঙ্গ মন্দির থাকবে। এবং ভারতবর্ষের ১২টি জ্যোর্তিলিঙ্গের প্রতিমূর্তি থাকবে। সারা ভারত এখানে খুঁজে পাবেন'।

7/7

শিলিগুড়িতে 'মহাতীর্থ মহাকাল'!

গত বছরের অক্টোবরে বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে উত্তরবঙ্গে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। দার্জিলিংয়ে মহাকাল মন্দির থেকে বেরিয়ে ঘোষণা করেছিলেন, 'দার্জিলিঙের জেলাশাসককে বলেছি, শিলিগুড়ির আশপাশে একটা ভাল জমি দেখতে। সেখানে একটা কনভেনশন সেন্টার করা হবে। তার পাশেই একটা বড় মহাকাল মন্দির করব। সেখানে সবচেয়ে বড় শিবঠাকুর তৈরি করব'।

