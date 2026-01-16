Mamata Banerjee: শিলিগুড়িতে 'মহাতীর্থ মহাকাল'! বিশ্বের উচ্চতম শিবমন্দিরের শিলান্যাস মুখ্যমন্ত্রীর..
Mamata Banerjee: 'এই মহাতীর্থে দিন এক লক্ষ দর্শনীয় আসতে পারবেন। কমপ্লেক্সে মূল মন্দির ছাড়াও মহা দর্শনের জন্য বিশ্বের উচ্চতম মহাকাল মূর্তিও আমরা তৈরি করছি। মোট উচ্চতা ২১৬ ফুট'।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দীঘায় জগন্নাথধাম, কলকাতার নিউটাউনে দুর্গাঙ্গন। শিলিগুড়িতে এবার তৈরি হবে মহাকাল মন্দির। আজ, বৃহস্পতিবার মন্দিরের শিলান্যাস করলেন মুখ্য়মন্ত্রী। জানালেন, 'বিশ্বের অন্য়তম বৃহত্তম শিবমন্দির হবে। জায়গা দেওয়া হয়ে গিয়েছে, টেন্ডার করা হয়ে গিয়েছে। জমি ভরাটের কাজ অবিলম্বের শুরু হবে। কাজটা করতে ২-আড়াই বছর সময় লাগবে'।
কী কী থাকছেন এই মহাকাল মন্দিরে? মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মন্দিরের ১০৮ ফুট প্যাডেস্ট্রিয়াল ব্লকে দু’টি নন্দীগৃহ থাকবে। যা পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে অবস্থান করবে। একটি মিউজ়িয়াম এবং সংস্কৃতি হলও থাকবে। মন্দিরের সীমানা বরাবর ১২টি অভিষেক লিঙ্গ মন্দির থাকবে। এবং ভারতবর্ষের ১২টি জ্যোর্তিলিঙ্গের প্রতিমূর্তি থাকবে। সারা ভারত এখানে খুঁজে পাবেন'।
গত বছরের অক্টোবরে বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে উত্তরবঙ্গে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। দার্জিলিংয়ে মহাকাল মন্দির থেকে বেরিয়ে ঘোষণা করেছিলেন, 'দার্জিলিঙের জেলাশাসককে বলেছি, শিলিগুড়ির আশপাশে একটা ভাল জমি দেখতে। সেখানে একটা কনভেনশন সেন্টার করা হবে। তার পাশেই একটা বড় মহাকাল মন্দির করব। সেখানে সবচেয়ে বড় শিবঠাকুর তৈরি করব'।
