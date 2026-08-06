/১৭ থেকে শুরু... মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই সবার অ্যাকাউন্টে টাকা, সবাই পাবেন তো? বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

Annapurna Bhandar August instalment: অন্নপূর্ণা যোজনায় আবেদনের সংখ্যা ২ কোটি ১৬ লক্ষ ছাড়িয়ে যাওয়ার পর চূড়ান্ত পর্যায়ের যাচাই পর্ব এখন শেষের মুখে। কিন্তু ১৭ অগাস্ট থেকে কাদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা ঢুকবে, আর কাদের নাম বাদ পড়তে চলেছে—তা নিয়ে এখনও রহস্য বজায় রাখা হয়েছে।
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অন্নপূর্নার টাকা আসার দিনক্ষণ চূড়ান্ত, ১০ অগাস্ট কী করতে চলেছেন শুভেন্দু অধিকারী?
কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বড় ঘোষণা! ২ কোটি ১৬ লক্ষ আবেদন জমা পড়েছে। তাদের ভেরিফিকেশনের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। তবে অন্নপূর্ণা যোজনার তৃতীয় কিস্তির টাকা এখনও ঢোকেনি। এসবের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী জানালেন প্রতি মাসে টাকা ঢোকার ডেট কবে?
১৭ আগস্ট থেকে সরাসরি অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকবে! নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বজায় রেখে সঠিক উপভোক্তাদের টাকা দেওয়া হবে বলে জানান শুভেন্দু অধিকারী। যতদিন বিজেপি সরকার থাকবে, প্রতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছে যাবে।
১০ আগস্ট দুপুর ২টোয় এই সংক্রান্ত মেগা ঘোষণা হবে। ২৫ থেকে ৬০ বছর বয়সী নারীরা এই প্রকল্পের আওতায় আসবেন। ন্যূনতম আর্থিক মানদণ্ড মেনেই উপভোক্তা বাছাই করা হচ্ছে। ১০ আগস্ট দুপুর ২টোয় মালতী রাভা রায়কে সঙ্গে নিয়ে বিশদে সমস্ত নিয়ম জানাবেন মুখ্যমন্ত্রী।
অগাস্ট মাসের টাকা এখনও কেউ পাননি। ১৭ অগাস্ট থেকে আবেদনকারী মহিলাদের অ্যাকাউন্টে সেই টাকা পাঠানো হবে। তবে সকলে এখনই টাকা পাচ্ছেন না।
শুভেন্দু জানিয়েছেন, ১০ জুলাই পর্যন্ত যে সমস্ত মহিলা অন্নপূর্ণা ভান্ডারে আবেদন করেছেন, যাচাই প্রক্রিয়ায় যাঁদের আবেদনে কোনও ত্রুটি পাওয়া যায়নি, তাঁরাই ১৭ অগাস্ট টাকা পাবেন। ১০ তারিখের পর আবেদন করলে টাকা পেতে কিছুটা দেরি হতে পারে।
৩১ জুলাই পর্যন্ত অন্নপূর্ণা যোজনার আবেদন নেওয়া হয়েছে। মোট ২ কোটি ১৬ লক্ষ আবেদন জমা পড়েছে। যাচাই প্রক্রিয়া প্রায় শেষের পথে। যাঁদের আবেদনে কোনও ত্রুটি নেই, তাঁরা টাকা পাবেন।
সরকার দেওয়া কথা রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ১৭ আগস্ট থেকে নিয়ম মেনে যোগ্য মহিলাদের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠাতে প্রস্তুত প্রশাসন।যেকোনো অফিসিয়াল তথ্যের জন্য অপেক্ষা করুন ১০ আগস্টের বিশেষ সাংবাদিক বৈঠক পর্যন্ত।