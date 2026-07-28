/অন্নপূর্ণা যোজনার জুলাইয়ের টাকা পাননি? কবে অ্যাকাউন্টে ঢুকবে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী, উত্তরবঙ্গ থেকে বড় বার্তা!

Annapurna Yojana August payment: উত্তরবঙ্গ সফর থেকে ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’ এবং রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে এক গুচ্ছ বড় সিদ্ধান্ত ও বার্তার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। যাঁরা এখনও এই প্রকল্পের টাকা পাননি, তাঁদের জন্য রয়েছে আশার খবর।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জুলাই মাসে যাঁরা অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাননি, তাঁদের চিন্তার কিছু নেই। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিশ্চিত করেছেন যে আগামী ৩০ অগাস্টের মধ্যে সমস্ত যোগ্য আবেদনকারীদের নাম নথিভুক্ত হয়ে যাবে এবং তাঁরা এই ভাতা পেয়ে যাবেন।
জুনে প্রথম দফায় ২৭ লক্ষের বেশি অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানোর পর জুলাইয়েও অনেকের কাছে টাকা পৌঁছেছে। বর্তমানে আবেদনপত্র ও নথিপত্র ঝাড়াই-বাছাইয়ের কাজ চলছে। সব শর্ত পূরণকারী যোগ্য ব্যক্তিরাই অগাস্ট মাসে এই টাকা পাবেন।
সিএএ-তে আবেদনকারী বাংলাদেশি শরণার্থী কিংবা ট্রাইব্যুনালে মামলা বিবেচনাধীন ব্যক্তিদের ভাতাও আপাতত আটকানো হবে না। চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা এই সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা পেতে থাকবেন।
রাজ্য ছেড়ে যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরার আহ্বান জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, দ্রুত জব কার্ড করিয়ে নিলে বছরে তাঁদের ১২৫ দিনের কাজ দেওয়া হবে। শীঘ্রই আয়ুষ্মান দিবসে রাজ্যজুড়ে যোগ্য সুবিধাভোগীদের হাতে 'আয়ুষ্মান ভারত' কার্ড তুলে দেওয়ার কাজ শুরু হবে।
সূত্রের খবর, আন্ডার ইনকোয়ারিতে থাকা অনেক মহিলার ভেরিফিকেশনের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। কিন্তু এখনও তাদের অ্যাপ্লিকেশন স্টেটাস বদলায়নি। টেকনিক্যাল নানা কারণেই এই সমস্যা হচ্ছে।
তবে সব নথি ঠিক থাকলে চিন্তার কিছু নেই। ভেরিফিকেশন হয়ে যাওয়া মহিলারা অগাস্ট মাসেই নতুন করে টাকা পেয়ে যাবেন। এছাড়া যাঁরা আগে টাকা পেয়েছেন, তাঁদের অ্যাকাউন্টেও ঢুকে যাবে ৩০০০ টাকা।
শুভেন্দু অধিকারী আরও জানান, এই প্রকল্পের জন্য আবেদন করেছেন এক কোটি সত্তর লক্ষ মহিলা। তার মধ্যে এখনও পর্যন্ত এক কোটি চল্লিশ লক্ষ মহিলা অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পেয়েছেন।