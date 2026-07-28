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সরকারি কর্মীদের জন্য বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর: পুজোতেই মিলবে ৩৮% মহার্ঘ ভাতা, সপ্তম বেতন কমিশনে কার হাতে আসছে কত টাকা? জেনে নিন

Written ByNabanita Sarkar
Published: Jul 28, 2026, 06:29 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 06:29 PM IST

West Bengal Govt DA announcement: ক্ষমতায় এসেই সরকারি কর্মচারীদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি বজায় রেখে এক ধাক্কায় ২০ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা (DA) বৃদ্ধির অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য সরকার। ষষ্ঠ পে কমিশনের আওতায় থাকা রাজ্য সরকারি কর্মীদের ডিএ ১৮ শতাংশ থেকে বেড়ে একলাফে পৌঁছেছে ৩৮ শতাংশে। মঙ্গলবার ভবানী ভবনে আয়োজিত রাজ্য পুলিসের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ও বর্ধিত ডিএ দেওয়ার নির্দিষ্ট সময়সূচি ঘোষণা করলেন। 

 

 

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা1/13

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা2/13

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা

ফলে কর্মচারীদের মনে প্রশ্ন জেগেছিল--অক্টোবরের এই বর্ধিত ৩৮ শতাংশ ডিএ ঠিক কবে নাগাদ হাতে মিলবে? 

 

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা3/13

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা

এ দিন ভবানী ভবনের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, দুর্গাপুজোর আগেই অগ্রিম বেতনের সঙ্গে এই বর্ধিত ২০ শতাংশ ডিএ রাজ্য সরকারি কর্মীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে দেওয়া হবে। 

 

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা4/13

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা

উল্লেখ্য, এর আগে বিদ্যুৎ ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানেও তিনি আগামী অক্টোবর মাস থেকে ২০ শতাংশ হারে ডিএ কার্যকর করার কথা জানিয়েছিলেন। এ দিন ভবানী ভবনের সভায় দাঁড়িয়ে সেই আশ্বাসই আরও একবার পুনর্ব্যক্ত করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

 

 

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা5/13

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা

রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের বেতন এবং মহার্ঘ ভাতার যে বিশাল ফারাক রয়েছে, তা দূর করতে বর্তমান সরকার যে পুরোপুরি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এ দিনের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী সে কথাও জোরালোভাবে তুলে ধরেন। 

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা6/13

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা

কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, 'আগামী দিনে বাকিটাও মেকআপ করে দেব, চিন্তা করবেন না।' 

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা7/13

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা

রাজ্য ও কেন্দ্রের ডিএ-র এই ব্যবধান ধীরে ধীরে কমিয়ে আনা হবে এবং বকেয়া ডিএ-ও পর্যায়ক্রমে মিটিয়ে ফেলা হবে বলে আশ্বাস প্রদান করেন তিনি।

 

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা8/13

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা

শুধু তাই নয়, রাজ্য সরকারি কর্মীদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে বেতন পুনর্গঠনের জন্য ইতিমধ্যেই 'সপ্তম পে কমিশন' গঠন করা হয়েছে।

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা9/13

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা

মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, বর্তমান আর্থিক বছরের (২০২৪–২৫) মধ্যেই এই সপ্তম বেতন কমিশন পুরোপুরি বাস্তবায়ন করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে সরকার, যা ভবিষ্যতে সরকারি কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা সংক্রান্ত সুবিধায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

 

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা10/13

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা

পাশাপাশি এ দিনের অনুষ্ঠানে রাজ্য পুলিসের পরিকাঠামো উন্নয়নেও বেশ কিছু বড় ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, রাজ্য জুড়ে আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা আরও মজবুত করতে খুব শীঘ্রই ১ লক্ষ পুলিস কর্মী নিয়োগ করা হবে। 

 

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা11/13

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা

আগামী অক্টোবর মাস থেকেই পুলিস কর্মীদের রেশন ভাতা বাড়িয়ে ২০০০ টাকা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। 

 

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা12/13

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা

পুলিস কর্মীদের নিজস্ব সমস্যা সমাধান ও সহায়তার জন্য একটি নতুন 'কল্যাণ পর্ষদ' গঠনের কথাও ঘোষণা করেন তিনি।

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা13/13

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা

সব মিলিয়ে, উৎসবের আবহে মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি, পুজোতেই হাতে টাকা পৌঁছনো এবং পে কমিশন চালুর আশ্বাসে স্বাভাবিকভাবেই বড় স্বস্তি ফিরল রাজ্যের সরকারি কর্মীদের।         

TAGS:
West Bengal govt employee
Dearness allowance
DA hike
Suvendu Adhikari
7th pay commission
WB State Employees
Durga Puja Gift
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