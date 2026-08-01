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'যখনই মনে করবেন তখনই আসবেন, বারে বারে আসবেন, নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রীর', তসলিমাকে স্বাগত শুভেন্দু অধিকারীর

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 01, 2026, 07:27 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 07:27 PM IST

Taslima Nasrin In Kolkata: শুভেন্দু অধিকারী বলেন, পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে শৃঙ্খলমুক্ত পশ্চিমবঙ্গ, বাঁধনমুক্ত পশ্চিমবঙ্গ যেখানে সংবিধানের প্রতিটি স্তম্ভ সুরক্ষিত। 

কলকাতায় তসলিমা নাসরিন1/6

কলকাতায় তসলিমা নাসরিন

বহু বছর পর কলকাতায় এলেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট লেখিকা তসলিমা নাসরিন। রবীন্দ্র সদনে এক অনুষ্ঠানে তাঁকে দেওয়া হল নাগরিক সংবর্ধনা। সেই অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে তাঁর সুরক্ষা নিয়ে বড় আশ্বাস দিয়ে এলেন মুখ্য়মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মৌলবাদীদের বিক্ষোভের জেরে বাম আমলে তাঁকে কলকাতা ছাড়তে হয়েছিল। তার পর থেকে তৃণমূল আমলেও তিনি কলকাতায় আসতে পারেননি। -তথ্য-মৌমিতা চক্রবর্তী

পশ্চিমবঙ্গে সবার কথা বলার অধিকার রয়েছে 2/6

পশ্চিমবঙ্গে সবার কথা বলার অধিকার রয়েছে

শুভেন্দু অধিকারী বলেন, পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে শৃঙ্খলমুক্ত পশ্চিমবঙ্গ, বাঁধনমুক্ত পশ্চিমবঙ্গ যেখানে সংবিধানের প্রতিটি স্তম্ভ সুরক্ষিত। সেই পশ্চিমবঙ্গে সবার আসার সুযোগ রয়েছে। সবার কথা বলার স্বাধীনতা রয়েছে। -তথ্য-মৌমিতা চক্রবর্তী

 

বাক স্বাধীনতা সুরক্ষিত3/6

বাক স্বাধীনতা সুরক্ষিত

আজ অত্যন্ত প্রিয় সম্মানীয়া লেখিকা তসলিমা নাসরিন মহাদয়া এই বঙ্গভূমিতে গতকাল পদার্পণ করেছেন এবং আজ একটি কর্মসূচি করছেন। এটার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে, নতুন সরকারের হাতে এই বাংলার গণতন্ত্র, সংবিধান, বাক সস্বাধীনতা, মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত। -তথ্য-মৌমিতা চক্রবর্তী

দেখে নেব আটকে দেব আর চলবে না4/6

দেখে নেব আটকে দেব আর চলবে না

মুখ্যমন্ত্রী সতর্ক করে দিয়ে বলেন, এখানে কোনও ভাবে ধমক চমক দেখে নেব, আটকে দেব এসব জিনিস অতীত হয়ে গিয়েছে। উনি আসছেন শুনে এখানে এসেছি। আমি আমন্ত্রিত নই। আমি ওঁকে স্বাগত জানালাম। এটা বন্দে মাতরমে স্বার্ধ শতবর্ষ, ওঁকে স্বাগত জানালাম বঙ্কিমচন্দ্রের ছবি গিয়ে। -তথ্য-মৌমিতা চক্রবর্তী

আপনার গুণগ্রাহী প্রচুর5/6

আপনার গুণগ্রাহী প্রচুর

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গে আপনি স্বাগত, আপনি লেখিকা, আপনার লেখা সবাই পড়ে, আপনার গুণগ্রাহীর সংখ্য়া প্রচুর, আপনি এখানে বলুন। পশ্চিমবঙ্গের ব্য়বস্থায় যে পরিবর্তন হয়েছে তা আপনি দেখেছেন। -তথ্য-মৌমিতা চক্রবর্তী

ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়েছে6/6

ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়েছে

তসলিমা নাসরিনকে মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস,  একবার নয়, যখনই মনে করবেন তখনই আপনি আসবেন, বারে বারে আসবেন। সুরক্ষিত পশ্চিমবঙ্গে আপনাকে নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিস মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। শুধু মুখের পরিবর্তন হয়, ব্য়বস্থারও পরিবর্তন হয়েছে। -তথ্য-মৌমিতা চক্রবর্তী

TAGS:
Taslima Nasrin
Suvendu Adhikari
Taslima in Kolkata

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