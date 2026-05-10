English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • Home
  • গ্যালারি
  • CM Vijay Salary: টলিউডের হায়েস্ট পেইড অ্যাক্টর, মুখ্যমন্ত্রী হয়ে কত বেতন পাবেন থালাপতি বিজয়? রয়েছে প্রচুর সুযোগ-সুবিধা

CM Vijay Salary: টলিউডের হায়েস্ট পেইড অ্যাক্টর, মুখ্যমন্ত্রী হয়ে কত বেতন পাবেন থালাপতি বিজয়? রয়েছে প্রচুর সুযোগ-সুবিধা

CM Vijay Salary: শেষ দুই সিনেমায় ২০০ ও ২২০ কোটি টাকা পারিশ্রমিক নিয়েছিলেন থালাপতি বিজয়। এবার তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কত টাকা বেতন পাবেন তিনি? রাজ্য সরকার থেকে কী কী সুযোগ সুবিধা পাবেন?  

May 10, 2026, 08:30 PM IST
1/7

তামিলনাড়ুর নয়া মুখ্যমন্ত্রী বিজয়

New Chief Minister of Tamil Nadu

চেন্নাইয়ের জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে রবিবার তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন জোসেফ বিজয় চন্দ্রশেখর ওরফে 'থালাপতি' বিজয়। বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে অবশেষে তামিলনাড়ুর মসনদে এসেছেন তিনি। টিভিকে সুপ্রিমো জানিয়েছেন ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকবেন শুধু তিনিই  

2/7

টলিউডের হায়েস্ট পেইড অভিনেতা

Tollywood's Highest-Paid Actor

৫১ বছরের সুপারস্টারের তিন দশকের কেরিয়ারে ৬৯টি সিনেমা করেছেন। রাজনীতির আঙিনায় নয়া ইনিংস শুরু করেই সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন। জীবনের শেষ সিনেমা 'জন নয়াগন’-এ ২২০ কোটি টাকার বিশাল পারিশ্রমিক নিয়েছেন। টলিউডের হায়েস্ট পেইড অভিনেতা এবার মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসে কত টাকা পাবেন?    

3/7

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বিজয় কত টাকা বেতন পাবেন?

How much salary will Vijay get as Tamil Nadu CM?

তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মাসে ২ লক্ষ ০৫ হাজার টাকা বেতন পাবেন বিজয়। দেখতে গেলে যা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় কম। তবে বিভিন্ন ভাতা জুড়লে তার মাসিক বেতন দাঁড়াবে ২ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা।  

4/7

বিধায়ক হিসেবে বিজয় কী কী ভাতা পাবেন?

What are the allowances Vijay will receive as an MLA?

অন্যান্য ভাতার পাশাপাশি, বিধায়করা একটি পৃথক নির্বাচনী এলাকা ভাতা (সিভিএ) পাবেন, যা তাঁর মোট বেতনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। এই সিভিএ-র অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আপ্যায়ন ভাতা এবং দৈনিক ভাতা। যা দফতরের কাজকর্ম ও সভা-সমাবেশ সংক্রান্ত ব্যয়ের জন্য দেওয়া হয়ে থাকে।  

5/7

সরকারি বাংলো- গাড়ি ও সুযোগ-সুবিধা

Government bungalow and official car- Perks

তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বিজয় চেন্নাইয়ের এক অভিজাত এলাকায় সুসজ্জিত সরকারি বাসভবন পাবেন, যেখানে ক্যাম্প অফিস ও কর্মীদের জন্য যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা থাকবে। মুখ্যমন্ত্রী বিজয় একটি বুলেটপ্রুফ এসইউভি এবং যানবাহনের পূর্ণাঙ্গ বহরও পাবেন। যার সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করবে রাজ্য সরকার।   

6/7

রাষ্ট্রীয় অতিথিও বিজয়

State Guest Tamil Nadu CM

বিজয় রাজ্য বা কেন্দ্রের কোনও দফতরের কাজে দেশের বিভিন্ন জায়গায় যাবেন। সফরের সময় বিমান, ট্রেন কিংবা সড়কপথে ভ্রমণের যাবতীয় খরচ রাজ্য সরকার বহন করবে এবং তাঁর আবাসনের ব্যবস্থাও করা হবে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে।  

7/7

নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধার বিষয়টি কেমন?

What about security detail and retirement benefits?

মুখ্যমন্ত্রী বিজয়কে 'জেড প্লাস' ক্যাটেগরির নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে। তিরিশের অধিক দক্ষ কমান্ডো ও পুলিশ সদস্য অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। যাঁরা দিনরাত ২৪ ঘণ্টাই তাঁর নিরাপত্তায় নিয়োজিত থাকবেন। অবসরের পর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বিজয় পেনশন, চিকিৎসা সুবিধা, বিনামূল্যে রেল ভ্রমণ করতে পারবেন। দফতরের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থায় সীমিত সংখ্যক কর্মী থাকবেন।

পরবর্তী
অ্যালবাম

PM Jeevan Jyoti Yojana: মাত্র ৪৩৬ টাকা থাকলেই পাবেন ২ লাখ; মোদীজি'র 'পিএমজেজেবিওয়াই' কী, জানেন?

পরবর্তী অ্যালবাম

PM Jeevan Jyoti Yojana: মাত্র ৪৩৬ টাকা থাকলেই পাবেন ২ লাখ; মোদীজি&#039;র &#039;পিএমজেজেবিওয়াই&#039; কী, জানেন?

PM Jeevan Jyoti Yojana: মাত্র ৪৩৬ টাকা থাকলেই পাবেন ২ লাখ; মোদীজি'র 'পিএমজেজেবিওয়াই' কী, জানেন?

PM Jeevan Jyoti Yojana: মাত্র ৪৩৬ টাকা থাকলেই পাবেন ২ লাখ; মোদীজি'র 'পিএমজেজেবিওয়াই' কী, জানেন? 7
CM Vijay&#039;s Girlfriend Trisha Krishnan: তামিলনাড়ুর CM তৃষ্ণার্ত তৃষায়, &#039;থালাপতি&#039;র ২৬ বছরের দাম্পত্য ভাঙায় অভিযুক্ত দক্ষিণী, আংটি বদলেও বিয়ে না করা নায়িকাই খবরে

CM Vijay's Girlfriend Trisha Krishnan: তামিলনাড়ুর CM তৃষ্ণার্ত তৃষায়, 'থালাপতি'র ২৬ বছরের দাম্পত্য ভাঙায় অভিযুক্ত দক্ষিণী, আংটি বদলেও বিয়ে না করা নায়িকাই খবরে

CM Vijay's Girlfriend Trisha Krishnan: তামিলনাড়ুর CM তৃষ্ণার্ত তৃষায়, 'থালাপতি'র ২৬ বছরের দাম্পত্য ভাঙায় অভিযুক্ত দক্ষিণী, আংটি বদলেও বিয়ে না করা নায়িকাই খবরে 7
Uttarpara Election 2026 Result: কল্যাণপুত্র হারতেই হল প্রতিজ্ঞা পূরণ, পাঁচ বছরের দাড়ি কামালেন প্রাক্তণ তৃণমূল নেতা

Uttarpara Election 2026 Result: কল্যাণপুত্র হারতেই হল প্রতিজ্ঞা পূরণ, পাঁচ বছরের দাড়ি কামালেন প্রাক্তণ তৃণমূল নেতা

Uttarpara Election 2026 Result: কল্যাণপুত্র হারতেই হল প্রতিজ্ঞা পূরণ, পাঁচ বছরের দাড়ি কামালেন প্রাক্তণ তৃণমূল নেতা 7
Baba Vanga Hantavirus Prediction: এল কোভিডের মতোই ভয়ংকর রোগ; জ্বর, শ্বাসকষ্ট...মৃত্যু! বলছেন স্বয়ং বাবা ভাঙ্গা

Baba Vanga Hantavirus Prediction: এল কোভিডের মতোই ভয়ংকর রোগ; জ্বর, শ্বাসকষ্ট...মৃত্যু! বলছেন স্বয়ং বাবা ভাঙ্গা

Baba Vanga Hantavirus Prediction: এল কোভিডের মতোই ভয়ংকর রোগ; জ্বর, শ্বাসকষ্ট...মৃত্যু! বলছেন স্বয়ং বাবা ভাঙ্গা 7