CM Vijay's Girlfriend Trisha Krishnan: তামিলনাড়ুর CM তৃষ্ণার্ত তৃষায়, 'থালাপতি'র ২৬ বছরের দাম্পত্য ভাঙায় অভিযুক্ত দক্ষিণী, আংটি বদলেও বিয়ে না করা নায়িকাই খবরে

CM Vijay's Girlfriend Trisha Krishnan: তামিলনাড়ুর CM তৃষ্ণার্ত তৃষায়, 'থালাপতি'র ২৬ বছরের দাম্পত্য ভাঙায় অভিযুক্ত দক্ষিণী, আংটি বদলেও বিয়ে না করা নায়িকাই খবরে
CM Vijay's Girlfriend Trisha Krishnan: তামিলনাড়ুর নয়া মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের সঙ্গেই জড়িয়েছে তাঁর নাম। তুমুল চর্চায় দক্ষিণী অভিনেত্রী তৃষা। এই প্রতিবেদনে চোখ বুলিয়ে জানুন যে ঠিক কী চলছে...
মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন বিজয়
বিজয়ের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে তৃষা
মা উমা কৃষ্ণানকে নিয়ে শপথ অনুষ্ঠানে এসেছিলেন বিজয়ের দীর্ঘদিনের সহ-অভিনেত্রী তৃষা কৃষ্ণন। সম্প্রতি যাঁদের সম্পর্ক নিয়ে তীব্র গুঞ্জন। বিজয়ের সঙ্গে ২৭ বছরের দাম্পত্য জীবনে ফাটল ধরিয়েছেন তৃষা! এমনই অভিযোগ বিজয়পত্নী সঙ্গীতার! বিচ্ছেদের নেপথ্যে রয়েছে পরকীয়া! ১৯৯৯ সালে বিয়ের পর ২৬ বছরের বেশি সময় একসঙ্গে থেকেছেন বিজয়-সঙ্গীতা। তৃষার কারণেই মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী ডিভোর্সের মামলা করেছেন বলে খবর।
তৃষার মোট সম্পদের পরিমাণ
বিজয়ের বান্ধবী তৃষার মোট সম্পদের পরিমাণ কত। বিলাসবহুল বাড়ি থেকে লাক্সারি গাড়ি। সবই রয়েছে তৃষার তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীর কথিত প্রেমিকা তৃষার মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায় ৮৫ কোটি টাকা! তাঁর আয়ের এক বিশাল অংশ সিনেমা থেকেই। বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রতিটি প্রজেক্টের জন্য তৃষা পারিশ্রমিক হিসেবে প্রায় ৩ কোটি টাকা নিয়ে থাকেন। বেশ কিছু সিনেমায় অভিনয় করার পরেই জনপ্রিয়তা বাড়ে ৪৩ বছরের দক্ষিণী সুন্দরীর। আর এরপরই তিনি পারিশ্রমিক বাড়িয়ে দিয়েছেন। ‘লিও’ (Leo) সিনেমায় ৫ কোটি টাকা পারিশ্রমিক নিয়েছিলেন তিনি। এর পাশাপাশি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের এনডোর্সমেন্ট এবং প্রচারণামূলক কাজ থেকেও তিনি অর্থ উপার্জন করেন। এই ধরনের প্রজেক্টগুলির জন্য প্রায় ৯ কোটি টাকা পারিশ্রমিক নিয়ে থাকেন তৃষা।
তৃষার বাড়ি-গাড়ি
চেন্নাইয়ে রয়েছে এক বিলাসবহুল বাড়ি। যার মূল্য প্রায় ১০ থেকে ১২ কোটি টাকা। এছাড়াও হায়দরাবাদে তাঁর আরও একটি সম্পত্তি রয়েছে, যার মূল্য প্রায় ৬ থেকে ৭ কোটি টাকা। তৃষার বিলাসবহুল গাড়ির সংগ্রহও তাঁর মোট সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। কালেকশনে রয়েছে মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস, বিএমডব্লিউ ৫-সিরিজ, রেঞ্জ রোভার ইভোক এবং একটি মার্সিডিজ-বেঞ্জ ই-ক্লাস
মিস চেন্নাই ১৯৯৯
১৯৮৩ সালে জন্ম তৃষার। ১৯৯৯ সালে 'মিস চেন্নাই' হওয়ার পরেই বড়পর্দায় পা রাখেন তিনি। অভিনেত্রী হিসেবে অত্যন্ত জনপ্রিয়। তামিল এবং তেলুগু সিনেমায় দুই দশকেরও বেশি সময় পার করে ফেলেছেন। একেবারে প্রথমসারির অভিনেত্রীদের তালিকাতেই রয়েছেন তৃষা। অনেক সময় তাঁকে 'দক্ষিণ ভারতের রানিও'ও বলা হয়। তাঁর প্রথম বড় ছবি সিনেমা ছিল 'মৌনম পেসিদে'। 'গিল্লি', 'সামি', 'বর্ষম', '৯৬', 'পোনিয়ান সেলভান (পার্ট ১ ও ২)' এবং 'লিও' তৃষার কেরিয়ারে অন্যতম সফল ছবি।
তৃষা-বিজয়
২০০৪ সালের ব্লকবাস্টার হিট সিনেমা ‘ঘিলি’-তে বিজয় এবং তৃষাকে প্রথমবার পর্দায় একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ফ্যানরা এই জুটিকে বিপুল ভালোবাসায় ভরিয়ে দেন। বিজয়- তৃষা এরপর একসঙ্গে ‘আথি’, ‘থিরুপাচি’ ও ‘কুরুভি’-র মতো সিনেমায় একসঙ্গে অভিনয় করেছেন। তবে ২০০৮ সালে ‘কুরুভি’ই ছিল তাঁদের শেষ কাজ। এরপর তাঁদের আর পর্দায় দেখা যায়নি।
তৃষার জীবনে প্রেম-ভালোবাসা
রানা দগ্গুবতীর সঙ্গে তৃষার অ্যাফেয়ার নিয়ে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত চর্চা হয়েছিল। সম্পর্ক ভাঙার কষ্ট বুকে নিয়েই তৃষা ২০২৫ সালে নতুন ভাবে শুরু করতে চেয়েছিলেন জীবন। ২০১৫ সালে তৃষা চেন্নাইয়ের ব্যবসায়ী বরুণ মানিয়ানের সঙ্গে বাগদান সেরেছিলেন। যদিও মাত্র কয়েক মাস পরেই বরুণের সঙ্গে তাঁর বাগদান ভেঙে দেন তৃষা। বরুণের বাবা তাঁর ছেলের সঙ্গে তৃষার বিয়ের ঘোর বিরোধী ছিলেন। বাবা চেয়েছিলেন ছেলে এমন কাউকেই তাঁদের পরিবারে নিয়ে আসুক, যাঁদের পারিবারিক পটভূমি তাঁদের মতোই হবে।
