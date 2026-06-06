CJP Protest Demand: শুধু পরীক্ষা দুর্নীতি নয়, দেশের পুরো সিস্টেম বদলাতে 'ককরোচ জনতা পার্টি'-র ৫ দফা রাজনৈতিক দাবি

Cockroach Janta Party Protest: শুধু পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস ঠেকানো নয়, এবার গোটা সিস্টেম বদলাতে পিঠের ব্যাগ কাঁধে রাস্তায় নেমেছে দেশের তরুণ প্রজন্ম। 'ককরোচ জনতা পার্টি' (CJP)-র ৫ দফা দাবিতে কাঁপছে দিল্লি। বিচারপতিদের অবসরকালীন সুবিধা বন্ধ করা থেকে শুরু করে কী কী আছে এই যুবশক্তির ইশতেহারে?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লির যন্তর মন্তরে হওয়া সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলন শুধু NEET বা অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। ব্যঙ্গাত্মক প্রচার থেকে শুরু হওয়া 'ককরোচ জনতা পার্টি' (CJP) এবার দেশের সামগ্রিক প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার চেয়ে এক বিস্ফোরক ইশতেহার সামনে এনেছে।
বিচার বিভাগ থেকে শুরু করে সংবাদমাধ্যম, নির্বাচন কমিশন থেকে নারী সংরক্ষণ— দেশের মূল স্তম্ভগুলোকে ঢেলে সাজানোর জন্য ৫টি নির্দিষ্ট এবং কঠোর রাজনৈতিক দাবি তুলেছে ভারতের এই তরুণ প্রজন্ম।'ককরোচ জনতা পার্টি'-র সেই ৫টি মূল দাবি কী কী?
অবসর গ্রহণের পর সুপ্রিম কোর্টের কোনো প্রধান বিচারপতিকে (CJI) যেন রাজনৈতিক পুরস্কার হিসেবে রাজ্যসভার আসন বা অন্য কোনো সরকারি পদ দেওয়া না হয়। বিচার ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা বজায় রাখতেই এই দাবি।
কোনো বৈধ নাগরিকের নাম যদি ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ে, তবে তাকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে গণ্য করতে হবে। এই গাফিলতির দায়ে দেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে (CEC) সরাসরি ইউএপিএ (UAPA) আইনের আওতায় গ্রেফতার করার দাবি তুলেছে তারা।
লোকসভা, রাজ্যসভা এবং দেশের সমস্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রকগুলোতে মহিলাদের জন্য ৫০ শতাংশ আসন সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক করতে হবে। তবে এর জন্য সংসদের মোট আসন সংখ্যা বাড়ানো চলবে না।
আদানি ও আম্বানি গোষ্ঠীর মালিকানাধীন সমস্ত সংবাদমাধ্যমের লাইসেন্স অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। একই সঙ্গে দেশের প্রথম সারির বিতর্কিত নিউজ অ্যাঙ্করদের সম্পত্তির উৎস নিয়ে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত করতে হবে।
কোনো সাংসদ (MP) বা বিধায়ক (MLA) যদি নিজের দল ছেড়ে অন্য দলে যোগ দেন, তবে তাঁর ওপর আগামী ২০ বছরের জন্য নির্বাচনে লড়া বা কোনো সরকারি পদ পাওয়ার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করতে হবে।
ককরোচ জনতা পার্টি কিন্তু প্রথাগত কোনো শিক্ষা সংস্কারের ব্লুপ্রিন্ট বা দীর্ঘমেয়াদি খসড়া তৈরি করেনি। বরং, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার চূড়ান্ত ব্যর্থতাগুলোকেই তারা আন্দোলনের মূল হাতিয়ার বা ক্যাটালিস্ট (Catalyst) হিসেবে ব্যবহার করছে।
কিছুদিন আগেই দেশের প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেছিলেন যে, সমাজ আজ "ভুয়ো এবং জালিয়াতি ডিগ্রিতে" ভরে গিয়েছে। সিজেপি (CJP) এই মন্তব্যকে হাতিয়ার করে দেখিয়েছে যে, আজ যারা সৎভাবে পড়াশোনা করে আসল ডিগ্রি পাচ্ছেন, তাঁরাও বাজারে একটা স্থায়ী চাকরি খুঁজে পাচ্ছেন না। অর্থাৎ, ডিগ্রি আজ মূল্যহীন কাগজের টুকরো মাত্র।
বছরের পর বছর ধরে পড়াশোনা করার পরও যখন ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখছে দেশের যুবসমাজ, তখন তাদের মধ্যে এক চরম 'প্রজন্মগত ক্লান্তি' বা অবসাদ তৈরি হয়েছে। প্রথাগত শিক্ষা যেখানে সুস্থ জীবন দিতে ব্যর্থ, সেখানে এই আন্দোলন নিজেকে দেশের "অলস এবং বেকার" তরুণদের কণ্ঠস্বর হিসেবে তুলে ধরেছে।