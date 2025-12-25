Cold Wave in Bengal: ৩০ বছরে শীতলতম বড়দিনে কাঁপছে বাংলা! কাল কলকাতাতেই ১২... কাঁপুনি ধরাবে শৈত্য প্রবাহ! আবহাওয়ার বড় আপডেট...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
| Dec 25, 2025, 02:36 PM IST
শীতলতম বড়দিন! শৈত্য প্রবাহের বড় আপডেট...

অয়ন ঘোষাল: ৩০ বছরের মধ্যে আজকের বড়দিন শীতলতম বড়দিন! আগামিকাল কলকাতার তাপমাত্রা নামতে পারে ১২ ডিগ্রিতে। সেইসঙ্গে রাজ্যে হতে পারে শৈত্য প্রবাহও! বাংলায় ঠান্ডা নিয়ে বড় পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের।  

শীতলতম বড়দিন! শৈত্য প্রবাহের বড় আপডেট...

দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চল জেলাগুলিতে ২৬ ডিসেম্বর থেকে অন্তত ২ দিন শৈত্য প্রবাহের সম্ভাবনার কথা বলছেন আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের একাংশ। এরমধ্যে পুরুলিয়া, বাঁকড়া, পশ্চিম বর্ধমান জেলার কথা বিশেষভাবে বলা হচ্ছে। সেখানে শৈত্য প্রবাহ বা অনুরূপ অর্থাৎ ফিল লাইক পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।  

শীতলতম বড়দিন! শৈত্য প্রবাহের বড় আপডেট...

তবে গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গ বিশেষত কলকাতায় চলতি বছরে এখনও শৈত্য প্রবাহের সম্ভাবনা কম।দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলির তাপমাত্রা আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টায় প্রায় ৮ ডিগ্রির কাছাকাছি চলে যাবে বলে পূর্বাভাস।  

শীতলতম বড়দিন! শৈত্য প্রবাহের বড় আপডেট...

কলকাতায় তাপমাত্রা প্রায় ১২ থেকে ১৩ ডিগ্রির কাছাকাছি পৌঁছে যাবে। আজই কলকাতায় তাপমাত্রা রেকর্ড ভেঙে ১৩.৭ ডিগ্রি! ৩০ বছরের মধ্যে আজকের বড়দিন শীতলতম দিন।  

শীতলতম বড়দিন! শৈত্য প্রবাহের বড় আপডেট...

কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে মরশুমের শীতলতম দিন আজ। এর আগে মাঝে শুধু ২০১৬ সালে একবার বড়দিনে ১৩ ডিগ্রির ঘরে নেমেছিল পারদ। আগামিকাল কলকাতার তাপমাত্রা ১২ ডিগ্রিতে নামতে পারে!  

শীতলতম বড়দিন! শৈত্য প্রবাহের বড় আপডেট...

তারপর পরবর্তী ৫ দিন ফের ১৩ ডিগ্রি বা তার কাছাকাছি থাকবে তাপমাত্রা। পরবর্তী ৫ দিন দক্ষিণবঙ্গের সিংহভাগ জেলায় সর্বোচ্চ অর্থাৎ দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় ৩ ডিগ্রি পর্যন্ত কম থাকতে পারে।  

শীতলতম বড়দিন! শৈত্য প্রবাহের বড় আপডেট...

ওদিকে উত্তরবঙ্গের সমতলের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা অনেকটা কমে প্রায় ১০ থেকে ১২ ডিগ্রির কাছাকাছি থাকবে। আর দার্জিলিং পাহাড়ি অঞ্চলে তাপমাত্রা প্রায় ৩ থেকে ৪ ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করবে।  

শীতলতম বড়দিন! শৈত্য প্রবাহের বড় আপডেট...

পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টায় কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় শীতল দিনের পরিস্থিতি তৈরি হবে। এক্ষেত্রে দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় ৫ ডিগ্রি কম থাকবে। রাতের তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি বা তার নীচে থাকবে। 

