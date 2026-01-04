Coldest Day of Season: ২°! শীতলতম দার্জিলিং? সিজনের কোল্ডেস্ট ডে? এবার কি শীত তার নখদাঁত বের করতে শুরু করল?
First Coldest Day of Season: রাতের মতো আলো জ্বালিয়ে ছুটছে গাড়ি। উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলাই ছিল, ঘন কুয়াশার দাপট থাকবে। এদিকে শীত থেকে বাঁচতে স্থানীয়রা আগুন করে তাপ নিচ্ছেন। যাঁদের পক্ষে আঁচ পোহানো সম্ভব নয়, তাঁরা শীতের জম্পেশ পোশাক পরে লড়ে যাচ্ছেন।
1/7
মরসুমের শীতলতম দিন!
2/7
কুয়াশামোড়া দার্জিলিং
শুধু হাই অল্টিটিউড এলাকাই নয়, নীচের দিকের এলাকাও শীতের কবলে। কুয়াশায় ঢাকা। টাউন বা পথঘাটেও ঠান্ডার কামড়। রাতের মতো আলো জ্বালিয়ে ছুটছে গাড়ি। উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ঘন কুয়াশার দাপট থাকবে। রবিবার ঘন কুয়াশার দাপট থাকবে দার্জিলিং জলপাইগুড়ি কোচবিহার মালদা এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে।
photos
TRENDING NOW
3/7
আগুন-পোশাক
4/7
তুষার-ক্ষণ
5/7
২ ডিগ্রি
6/7
রবিতেই তুষারপাত
আজ, রবিবার সকালের উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার আপডেটে জানানো হয়েছে, দার্জিলিং-সহ উত্তরবঙ্গের চার জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস। বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়িতে। দার্জিলিংয়ের পার্বত্য উঁচু এলাকায় তুষারপাতের সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। সান্দাকফু ঘুম ধোত্রে মানেভঞ্জন চটকপুরের মতো উঁচু পার্বত্য এলাকায় তুষারপাতের সম্ভাবনা।
7/7
তাপমাত্রা নিম্নমুখী
দার্জিলিং জেলা সহ-সংলগ্ন পার্বত্য এলাকায় তাপমাত্রা সর্বনিম্ন ২ থেকে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে, বলাই হয়েছে। তেমনই হয়েছে। পার্বত্য এলাকা এবং উপরের দিকের পাঁচ জেলায় তাপমাত্রা ৭ থেকে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে। মালদা ও সংলগ্ন জেলা, অর্থাৎ, উত্তরবঙ্গের নীচের দিকে ১০ থেকে ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে তাপমাত্রা। সোমবার থেকে নামবে তাপমাত্রা। তিন ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা নামতে পারে।
photos