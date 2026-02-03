English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Gold, Silver Price big fall: এ কোন অশুভ লক্ষণ? সোনার দামে বিরাট ধস এবার ভয় ধরাচ্ছে! বিনিয়োগ করবেন না কিনবেন এখন জেনে নিন...

Gold Price Fall: ভূমিকা ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতে বিশ্ববাজার এবং ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারে সোনা ও রুপোর দামে এক নজিরবিহীন অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে উর্ধ্বমুখী থাকার পর হঠাৎ করেই মূল্যবান এই ধাতু দুটির দামে বড় ধরনের পতন লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষ করে ভারতের মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ (MCX) এবং আন্তর্জাতিক কমোডিটি এক্সচেঞ্জ (COMEX)-এ সোমবার ও মঙ্গলবার দামের এই বড় পরিবর্তন বিনিয়োগকারীদের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। মার্কিন ডলারের আধিপত্য এবং বিনিয়োগকারীদের মুনাফা তুলে নেওয়ার (Profit Booking) প্রবণতা এই দর পতনের প্রধান কারণ বলে মনে করছেন বাজার বিশেষজ্ঞরা।

| Feb 03, 2026, 01:40 PM IST
1/23

সোনা ও রুপোর দর

সোনা ও রুপোর দর বিশেষজ্ঞদের তথ্য অনুযায়ী, মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) ভারতের বাজারে সোনার দামে এক দিনে ৭ শতাংশেরও বেশি পতন ঘটেছে।   

2/23

সোনা ও রুপোর দর

প্রতি ১০ গ্রামে সোনার দাম প্রায় ১০,৬০০ টাকার বেশি কমেছে। অন্যদিকে, রুপোর বাজারে এই ধস ছিল আরও ভয়াবহ।

3/23

সোনা ও রুপোর দর

 রুপোর দাম প্রায় ৯.৭৭ শতাংশ বা কেজি প্রতি প্রায় ২৫,৯৬৭ টাকা কমেছে। 

4/23

সোনা ও রুপোর দর

মঙ্গলবার সকালে আন্তর্জাতিক বাজারে (COMEX) সোনা ও রুপো কিছুটা ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেও দেশীয় বাজারে বড় ধরনের রিকভারি দেখা যায়নি।

5/23

সোনা ও রুপোর দর

বিনিয়োগকারীদের মুনাফা অর্জন: সোনা ও রুপো যখন তাদের সর্বকালীন রেকর্ড উচ্চতায় ছিল, তখন বড় বিনিয়োগকারীরা তাদের মুনাফা তুলে নিতে শুরু করেন, যার ফলে বাজারে বিক্রির চাপ তৈরি হয়।   

6/23

সোনা ও রুপোর দর

মার্কিন ডলারের শক্তি: আন্তর্জাতিক বাজারে মার্কিন ডলার সূচক শক্তিশালী হওয়ায় সোনা ও রুপোর দাম কমেছে। সাধারণত ডলারের দাম বাড়লে সোনার দামের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।   

7/23

সোনা ও রুপোর দর

মার্জিন বৃদ্ধি: বিভিন্ন এক্সচেঞ্জ সোনা ও রুপোর লেনদেনে মার্জিনের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছে, যার ফলে বিনিয়োগকারীরা তাদের পজিশন ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন।   

8/23

সোনা ও রুপোর দর

ইটিএফ (ETF) বিক্রি: সোনা ও রুপোর এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ডগুলো থেকে বড় ধরনের অর্থ বেরিয়ে যাওয়ায় বাজারে তারল্যের সংকট তৈরি হয়েছে এবং দাম সংশোধন (Correction) হয়েছে। 

9/23

সোনা ও রুপোর দর

ভূ-রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরানের মধ্যে আলোচনার সংকেত পাওয়ায় বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের আশঙ্কা কিছুটা কমেছে। ফলে ‘সেফ হ্যাভেন’ বা নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে সোনার চাহিদা সাময়িকভাবে কমেছে।   

10/23

সোনা ও রুপোর দর

ফেডারেল রিজার্ভের অবস্থান: মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার সংক্রান্ত নতুন পরিকল্পনা এবং ব্যালেন্স শিট কমানোর আলোচনা বাজারে অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে।   

11/23

সোনা ও রুপোর দর

বাজেট পরবর্তী প্রভাব: ভারতের কেন্দ্রীয় বাজেট পরবর্তী সময়ে পলিসিগত পরিবর্তনের প্রভাবেও দেশীয় বাজারে সোনা-রুপোর দামে প্রভাব পড়েছে।  

12/23

সোনা ও রুপোর দর

এই মুহূর্তে বিনিয়োগকারীদের নতুন করে কোনো বড় পজিশন নেওয়া এড়িয়ে চলা উচিত।   

13/23

সোনা ও রুপোর দর

বর্তমানে বাজারে যে উত্থান দেখা যাচ্ছে তা মূলত একটি 'ডেড-ক্যাট-বাউন্স' বা সাময়িক স্বস্তি (Relief Rally), যা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা কম। তিনি মনে করেন, গত সপ্তাহের উচ্চমূল্য সম্ভবত এই চক্রের শীর্ষ ছিল এবং এখন বাজার ধীরে ধীরে নিচের দিকে নামতে পারে।

14/23

সোনা ও রুপোর দর

ফলে এখন বিনিয়োগ করার চেয়ে যারা লাভে আছেন তাদের মুনাফা তুলে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।  

15/23

সোনা ও রুপোর দর

সোনা না রুপো—কোনটি বেশি নিরাপদ? বাজারে বর্তমানে প্রশ্ন উঠেছে যে, সোনা না রুপো—বিনিয়োগের জন্য কোনটি ভালো?

16/23

সোনা ও রুপোর দর

মিরা অ্যাসেট-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, রুপোর অস্থিরতা সোনার তুলনায় অনেক বেশি। যেখানে সোনার বার্ষিক অস্থিরতা ২০ শতাংশ, সেখানে রুপোর ক্ষেত্রে তা প্রায় ৩৬ শতাংশ।   

17/23

সোনা ও রুপোর দর

মেহতা ইক্যুইটিজের বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ রক্ষার ক্ষেত্রে সোনা বর্তমানে রুপোর চেয়ে বেশি স্থিতিশীল এবং নিরাপদ। তবে যারা ঝুঁকি নিয়ে স্বল্প মেয়াদে বড় মুনাফা করতে চান, তাদের জন্য রুপো একটি কৌশলগত বিকল্প হতে পারে।  

18/23

সোনা ও রুপোর দর

অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য ভারতের কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন সোনার দামের এই অস্থিরতা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তার কারণেই সোনা ও রুপোর দামে এই দোদুল্যমানতা তৈরি হয়েছে। এটি মূলত বিশ্বজুড়ে মুদ্রার প্রতি বিনিয়োগকারীদের আস্থার অভাবকে নির্দেশ করে।  

19/23

সোনা ও রুপোর দর

ভবিষ্যৎ পূর্বাভাস বিশেষজ্ঞদের মতে, সোনার দাম আগামীতে ১,৩৫,০০০ থেকে ১,৫০,০০০ টাকার (প্রতি ১০ গ্রাম) মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। 

20/23

সোনা ও রুপোর দর

আন্তর্জাতিক বাজারে কম্যাক্স গোল্ড ৪,৪৫০ থেকে ৪,৯০০ ডলারের মধ্যে ঘোরাফেরা করবে। রুপোর ক্ষেত্রেও কেজি প্রতি ২,২৫,৮০৫ টাকা একটি বড় সাপোর্ট লেভেল হিসেবে কাজ করছে।  

21/23

সোনা ও রুপোর দর

সোনা ও রুপোর বাজারে এখন এক বড় ধরনের সংশোধন চলছে। বিনিয়োগকারীদের উচিত এই অস্থির সময়ে হুজুগে পড়ে বড় কোনো বিনিয়োগ না করে বাজারের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা।   

22/23

সোনা ও রুপোর দর

যারা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারী, তারা দাম কমার সুযোগে অল্প অল্প করে সোনা সংগ্রহ করতে পারেন, তবে রুপোর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক থাকা জরুরি।   

23/23

সোনা ও রুপোর দর

বর্তমান বাজার পরিস্থিতি অত্যন্ত সংবেদনশীল, তাই যেকোনো আর্থিক সিদ্ধান্তের আগে পেশাদার পরামর্শ নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

