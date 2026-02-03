Gold, Silver Price big fall: এ কোন অশুভ লক্ষণ? সোনার দামে বিরাট ধস এবার ভয় ধরাচ্ছে! বিনিয়োগ করবেন না কিনবেন এখন জেনে নিন...

Gold, Silver Price big fall: এ কোন অশুভ লক্ষণ? সোনার দামে বিরাট ধস এবার ভয় ধরাচ্ছে! বিনিয়োগ করবেন না কিনবেন এখন জেনে নিন...
Gold Price Fall: ভূমিকা ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতে বিশ্ববাজার এবং ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারে সোনা ও রুপোর দামে এক নজিরবিহীন অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে উর্ধ্বমুখী থাকার পর হঠাৎ করেই মূল্যবান এই ধাতু দুটির দামে বড় ধরনের পতন লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষ করে ভারতের মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ (MCX) এবং আন্তর্জাতিক কমোডিটি এক্সচেঞ্জ (COMEX)-এ সোমবার ও মঙ্গলবার দামের এই বড় পরিবর্তন বিনিয়োগকারীদের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। মার্কিন ডলারের আধিপত্য এবং বিনিয়োগকারীদের মুনাফা তুলে নেওয়ার (Profit Booking) প্রবণতা এই দর পতনের প্রধান কারণ বলে মনে করছেন বাজার বিশেষজ্ঞরা।
