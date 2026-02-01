LPG Price Hike before Union Budget 2026: বড় খবর! বাজেট পেশের আগেই বাড়ল গ্যাসের দাম! এক লাফে বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম হল...
Price of Commercial Cylinder hike: ২০২৬ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশের মাহেন্দ্রক্ষণে দাঁড়িয়ে দেশবাসী যখন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের ঝুলি থেকে বড় কোনও স্বস্তির খবরের অপেক্ষায়, ঠিক তখনই এল বড় খবর। মাসের প্রথম দিনেই সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন খরচে নতুন করে কোপ পড়ল। ১ ফেব্রুয়ারি সকালে তেল বিপণন সংস্থাগুলো (OMCs) বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের (১৯ কেজি) দাম বাড়ানোর ঘোষণা করেছে। আজ থেকেই দেশজুড়ে কার্যকর হচ্ছে এই বর্ধিত দাম।
