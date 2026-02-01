English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  LPG Price Hike before Union Budget 2026: বড় খবর! বাজেট পেশের আগেই বাড়ল গ্যাসের দাম! এক লাফে বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম হল...

LPG Price Hike before Union Budget 2026: বড় খবর! বাজেট পেশের আগেই বাড়ল গ্যাসের দাম! এক লাফে বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম হল...

Price of Commercial Cylinder hike: ২০২৬ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশের মাহেন্দ্রক্ষণে দাঁড়িয়ে দেশবাসী যখন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের ঝুলি থেকে বড় কোনও স্বস্তির খবরের অপেক্ষায়, ঠিক তখনই এল বড় খবর। মাসের প্রথম দিনেই সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন খরচে নতুন করে কোপ পড়ল। ১ ফেব্রুয়ারি সকালে তেল বিপণন সংস্থাগুলো (OMCs) বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের (১৯ কেজি) দাম বাড়ানোর ঘোষণা করেছে। আজ থেকেই দেশজুড়ে কার্যকর হচ্ছে এই বর্ধিত দাম।  

Feb 01, 2026, 11:17 AM IST
বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম বাড়ল

তেল সংস্থাগুলোর জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যাচ্ছে, দেশের প্রতিটি বড় শহরেই ১৯ কেজি ওজনের বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে।

বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম বাড়ল

রাজধানীর পাশাপাশি ভারতের অন্যান্য মেগাসিটিগুলোতেও এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। নতুন তালিকা অনুযায়ী বিভিন্ন শহরের সংশোধিত দাম:  

বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম বাড়ল

দিল্লি: দেশের রাজধানীতে ১৯ কেজির বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের নতুন দাম দাঁড়িয়েছে ১৭৪০.৫০ টাকা।  

বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম বাড়ল

মুম্বই: বাণিজ্য নগরীতে সিলিন্ডারের দাম বেড়ে হয়েছে ১৬৯২ টাকা।  

বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম বাড়ল

চেন্নাই: দক্ষিণের এই শহরে বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম হয়েছে ১৮৯৯.৫০ টাকা।  

বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম বাড়ল

এছাড়া ফরিদাবাদ (১৭৪২.৫০ টাকা), সিমলা (১৮৩৪.৫০ টাকা), জয়পুর (১৭৬৯ টাকা) এবং কটকের (১৮৯৫ টাকা) মতো শহরগুলোতেও দাম বৃদ্ধি পেয়েছে।  

বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম বাড়ল

বাজেটের দিনে কেন এই সিদ্ধান্ত? ফেব্রুয়ারি মাসের ১ তারিখ ভারতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন, কারণ এই দিনেই কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করা হয়। 

বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম বাড়ল

একদিকে যখন শেয়ার বাজার থেকে শুরু করে মধ্যবিত্ত সমাজ কর ছাড় বা ভর্তুকির আশায় বুক বাঁধছে, অন্যদিকে ঠিক সেই সময়েই রান্নার গ্যাসের (বাণিজ্যিক) দাম বাড়ানোয় জনমনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে।

বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম বাড়ল

যদিও রান্নার কাজে ব্যবহৃত ঘরোয়া গ্যাস সিলিন্ডারের (১৪.২ কেজি) দামে এই মুহূর্তে কোনো পরিবর্তনের কথা জানানো হয়নি, তবুও বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম বাড়লে পরোক্ষভাবে তার প্রভাব পড়ে সাধারণ মানুষের ওপর।  

বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম বাড়ল

বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বৃদ্ধি পাওয়ার সরাসরি প্রভাব পড়ে খাদ্য ও আতিথেয়তা খাতে।

বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম বাড়ল

হোটেল, রেস্তোরাঁ এবং স্ট্রিট ফুড ব্যবসায়ীরা ১৯ কেজির সিলিন্ডার ব্যবহার করেন। জ্বালানির খরচ বাড়লে স্বাভাবিকভাবেই বাইরে খাওয়ার খরচ বা খাবারের দাম বাড়তে পারে।

বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম বাড়ল

ছোট ব্যবসায়ীদের মতে, কাঁচামালের দাম এমনিতেই চড়া, তার ওপর গ্যাসের দাম এভাবে বাড়লে লাভের মুখ দেখা কঠিন হয়ে পড়বে। এর ফলে শেষ পর্যন্ত সাধারণ ক্রেতাদেরই বেশি দাম দিয়ে খাবার কিনতে হতে পারে।  

বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম বাড়ল

বাজেট পেশের ঠিক আগে এই মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে বিরোধীদের সমালোচনার মুখে পড়তে হতে পারে সরকারকে। জ্বালানির দাম নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং মুদ্রাস্ফীতি কমানোর বিষয়টি বাজেটের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় হওয়ার কথা।

বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম বাড়ল

আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম এবং ডলারের তুলনায় টাকার মূল্যের ওঠানামার ওপর ভিত্তি করেই তেল সংস্থাগুলো প্রতি মাসের শুরুতে এলপিজির দাম পর্যালোচনা করে।

বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম বাড়ল

একদিকে বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম বাড়ায় দুশ্চিন্তা বাড়লেও, অন্যদিকে বাজেট বক্তৃতায় পেট্রোল-ডিজেল বা রান্নার গ্যাসের ওপর কোনো বিশেষ ছাড়ের ঘোষণা আসে কি না, তা দেখার অপেক্ষায় রয়েছে গোটা দেশ।  

বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম বাড়ল

১ ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যকর হওয়া এই বর্ধিত দাম আজ থেকেই ছোট-বড় ব্যবসায়ীদের বাজেটে কাটছাঁট করতে বাধ্য করবে।  

