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পুজোর মুখে বড় ধাক্কা, লাফিয়ে বাড়ল LPG সিলিন্ডারের দাম

Written BySekender Abu Zafar
Published: Oct 01, 2026, 09:28 AM IST|Updated: Oct 01, 2026, 09:28 AM IST
 পুজোর মরশুমে মিষ্টির দোকান, রেস্তোরাঁ, ক্যাফে-সহ সব খাবারের দোকানে দাম বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে

LPG Price Hike: পুজোর মরশুমে মিষ্টির দোকান, রেস্তোরাঁ, ক্যাফে-সহ সব খাবারের দোকানে দাম বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে

দামী হল বাণিজ্যিক সিলিন্ডার1/6

দামী হল বাণিজ্যিক সিলিন্ডার

উৎসবের মরশুমে ধাক্কা। বাড়ল বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম।-তথ্য-অয়ন ঘোষাল

দাম বাড়ল ৭০ টাকা2/6

দাম বাড়ল ৭০ টাকা

কলকাতায় আজ থেকে ১৯ কেজি বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ৭০ টাকা বেড়ে দাঁড়াবে ২৯৫৪ টাকায়। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল

গতমাসে দাম বেড়েছিল3/6

গতমাসে দাম বেড়েছিল

এর আগে ১ সেপ্টেম্বর ১৯ কেজির বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম বেড়েছিল। যদিও এ বার বাড়ির রান্নার কাজে ব্যবহৃত ভর্তুকিযুক্ত সিলিন্ডারের দাম বাড়ছে না। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল

খরচ বাড়ার আশঙ্কা4/6

খরচ বাড়ার আশঙ্কা

পুজোর মরশুমের ঠিক আগে বাণিজ্যিক গ্যাসের এই লাগাতার মূল্যবৃদ্ধির ফলে হোটেল, রেস্তোরাঁ এবং খাবার তৈরির প্রতিষ্ঠানগুলির খরচ অনেকটাই বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল

পরপর ২ মাস বাড়ল দাম5/6

পরপর ২ মাস বাড়ল দাম

এই নিয়ে পর পর দুই বার দাম বাড়ল বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের। এর আগে ১১ টাকা ৫০ পয়সা দাম বাড়লেও, এ বার অনেকটাই লাফ দিয়েছে দাম। এ বার একেবারে ৭০ টাকা করে ১৯ কেজির বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম বাড়ছে। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল

পুজোয় খাবারের দাম বাড়ার আশঙ্কা6/6

পুজোয় খাবারের দাম বাড়ার আশঙ্কা

দাম বৃদ্ধির ফলে পুজোর মরশুমে মিষ্টির দোকান, রেস্তোরাঁ, ক্যাফে-সহ সব খাবারের দোকানে দাম বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে। পুজোর সময়ে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করে অনেক কমিটি। সেখানেও খরচ বেড়ে যেতে পারে। পুজো শেষের পরেই বিয়ের মরশুম শুরু হচ্ছে। সেখানে কেটারিং সংস্থা বাণিজ্যিক রান্নার গ্যাসে কাজ করে। ফলে সেখানেও খাবারের জন্য খরচ বেড়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল

TAGS:
LPG price hike
Commercial LPG price
gas price hike

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