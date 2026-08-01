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রান্নার গ্যাসে বড়সড় স্বস্তি! এক ধাক্কায় ২০০ টাকার বেশি সস্তা এলপিজি

Written BySoumita Khan
Published: Aug 01, 2026, 07:34 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 07:34 AM IST

Commercial LPG price cut: শনিবার বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ২০০ টাকারও বেশি কমাল কেন্দ্র। এতে দিল্লি ও কলকাতার হোটেল, রেস্তোরাঁ এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি বড় স্বস্তি পেল। দিল্লির তেল সংস্থাগুলি অবিলম্বে এই নতুন দাম কার্যকর করেছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম দিল্লিতে ২০২ টাকা এবং কলকাতায় ২০৯ টাকা কমেছে।

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অয়ন ঘোষাল: হরমুজ প্রণালীর জটিলতা সম্পূর্ণ না কাটলেও কিছুটা স্বস্তি রান্নার গ্যাসে। মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের কারণে বিশ্ববাজারে জ্বালানির দাম অনেক বেড়ে গিয়েছিল। শনিবার সাতসকালে সুখবর। 

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ঘরোয়া ১৪.২ কেজি সিলিন্ডারের দাম অপরিবর্তিত। তবে ১৯ কেজি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম ২০৯ টাকা কমল। 

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আজ সকাল ৬ টা থেকে কলকাতায় ঘরোয়া রান্নার গ্যাসের দাম ৯৬৮ টাকা। নতুন দাম কার্যকর হওয়ার পর কলকাতায় ১৯ কেজির একটি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম হয়েছে ২,৮৭২.৫০ টাকা।

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তবে এই দাম কমানোর সুবিধা শুধু ব্যবসায়ীদের জন্যই রাখা হয়েছে। সাধারণ গৃহস্থের জন্য ব্যবহৃত ১৪.২ কেজির রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের দামে কোনো পরিবর্তন হয়নি।

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গত জুলাই মাসেও বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম কিছুটা কমানো হয়েছিল। এরপর এটি দ্বিতীয়বার যেখানে দাম কমানো হল। বিশ্ববাজারে সংকট তৈরি হওয়ায় গত কয়েক মাসে রান্নার গ্যাসের দাম ধাপে ধাপে অনেকটা বেড়ে গিয়েছিল। এই টানা দুইবারের ছাড়ে ব্যবসায়ীদের খরচ কিছুটা কমল।

 

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এই দাম কমানোর ঠিক দুই দিন আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একটি জরুরি বৈঠক করেছিলেন। গত বৃহস্পতিবার সংসদ ভবনে প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠকটি চলে। পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ভারতের প্রস্তুতি কেমন আছে, তা জানতেই এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

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এই বৈঠকে কেন্দ্রের শীর্ষ নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বৈঠকে যোগ দেন। এছাড়া পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী, বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল, নৌপরিবহন মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

 

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বৈঠকে সব মন্ত্রকের প্রতিনিধিরা তাদের প্রস্তুতি তুলে ধরেন। দেশের জ্বালানি সরবরাহের সার্বিক পরিস্থিতি সেখানে বিস্তারিতভাবে খতিয়ে দেখা হয়। বৈঠক শেষে সরকারের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়। সেখানে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয় যে, আন্তর্জাতিক সংঘাত চললেও ভারতে পেট্রল, ডিজেল বা এলপিজি গ্যাসের কোনও ঘাটতি নেই।

TAGS:
Commercial LPG price cut

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